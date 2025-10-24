เชียงใหม่ เชิญเอกชนแจง แพคเกจปล่อยโคมยี่เป็งทะลุหลักหมื่น หวั่นนทท.ถูกเอาเปรียบ จ่อคุมราคาเข้ม

เชียงใหม่เรียกเอกชนแจง หลังพบแพคเกจปล่อยโคมลอยช่วงยี่เป็ง ราคาทะลุหมื่นบาท หวั่นนักท่องเที่ยวถูกเอาเปรียบ ด้านเอกชนแจงยิบ รวมรถรับสง-ดินเนอร์ ด้านจังหวัดจ่อคุมราคาไม่ให้เกิน 5-6 พันบาท
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม นายไพศาล สุขเจริญ นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ (ตอนบน) เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลลอยกระทง หรือ ประเพณียี่เป็ง จ.เชียงใหม่ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 พ.ย.68 นี้ โรงแรมและที่พักในตัวเมืองเชียงใหม่มียอดจองที่สูงกว่า 90% แล้ว นอกจากกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีที่จัดขึ้นในพื้นที่ตัวเมือง เอกชนได้กิจกรรมปล่อยโคมลอยในพื้นที่ต่างอำเภอรอบตัวเมืองเชียงใหม่ ซึ่งอยู่นอกเขตปลอดภัยการเดินอากาศ (Toffy Zone) และพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษระดับ 1 (Red Zone) ห้ามปล่อยโคมลอยเด็ดขาด จากข้อมูลล่าสุดทราบว่ามีเอกชนที่ขออนุญาตแล้วจำนวน 13 ราย และอยู่ระหว่างขออนุญาตอีกหลายราย
ทั้งนี้ จากตัวเลขทราบว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปร่วมกิจกรรมปล่อยโคมลอยในวันที่ 5 และ 6 ต.ค. เฉลี่ยวันละ 20,000 คน จากที่ตั้งเป้าไว้ประมาณวันละ 30,000 คน ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติถึง 95% นอกจากช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวให้คึกคัก ยังช่วยระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ชุมชน โดยผู้จัดการงานได้ขายบัตรแบบแพคเกจเหมารวมรถรับ-ส่ง จากตัวเมืองไปยังสถานที่จัดงาน อาหาร-เครื่องดื่ม และโคมลอย บางรายขายบัตรเกือบหมดแล้ว แต่บางรายยังขายไม่หมดโดยเฉพาะราคาแพคเกจที่สูงถึงหลักหมื่นบาท
นายไพศาลกล่าวอีกว่า สมาคมฯและผู้ประกอบการในพื้นที่ได้แสดงความกังวล หลังทราบว่ามีการขายบัตรที่ค่อนข้างแพงเพราะเกรงว่าแพคเกจที่ได้จะไม่คุ้มค่ากับราคาที่นักท่องเที่ยวจ่ายไป จนกระทบกับภาพลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่ และอาจถูกมองว่าเป็นการเอาเปรียบนักท่องเที่ยวหรือไม่ เนื่องจากปีที่ผ่านมาๆ มีนักท่องเที่ยวไม่พอใจกับบริการที่ได้รับ ได้ไปแจ้งความและร้องเรียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแล้ว
ขณะที่ทาง จ.เชียงใหม่ ได้เรียกประชุมผู้เกี่ยวข้องและเชิญเอกชนผู้จัดงานเข้ามาชี้แจง เบื้องต้นทางเอกชนแจ้งว่า ราคาแพคเกจดังกล่าวรวมรถวีไอพีรับส่งนักท่องเที่ยวคันละ 4-5 คน พร้อมอาหารค่ำแบบดินเนอร์มีพนักงานบริการเสิร์ฟให้ ไม่ใช่แบบกวาดมั่วให้นักท่องเที่ยวเดินหาของกินเอง โดยเอกชนได้จ่ายค่าเช่ารถตู้วีไอพีคันละ 3,000-4,000 บาท เพื่อรับส่งนักท่องเที่ยวจากตัวเมืองไปยังสถานที่จัดงานนอกเมืองแล้ว
“ผู้ประกอบการได้หารือกัน และแสดงความคิดเห็นถึงราคาแพคเกจที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรมปล่อยโคมลอยว่าไม่ควรเกินหัวละ 5,000-6,000 บาท ซึ่งในอนาคตอาจต้องพูดคุยกันเรื่องนี้ให้ชัดเจนอีกครั้ง เพราะเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวสูง” นายไพศาลกล่าว
สำหรับเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ (Toffy Zone) และพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษระดับ 1 (Red Zone)ห้ามปล่อยโคมลอยเด็ดขาด ครอบคลุม 6 อำเภอ 39 ตำบล ได้แก่ อ.เมืองเชียงใหม่ (ทุกตำบล) , อ.หางดง (ทุกตำบล), อ.สารภี (ต.ขัวมุง, ดอนแก้ว, สันทราย, ท่าวังตาล, และหนองผึ้ง), อ.สันทราย (ต.หนองหาร), อ.แม่ริม (ต.ดอนแก้ว, เหมืองแก้ว, ริมใต้, แม่สา , ริมเหนือ) และอ.สันป่าตอง (ต.ทุ่งต้อม)