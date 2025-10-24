ตร.จันทบุรี รวบหนุ่มเลือดร้อน ยิงดับอริ เผยเคยมีเรื่อง ท้าทายมาเจอกันก่อนเกิดเหตุ
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 23.45 น. วันที่ 23 ตุลาคมที่ผ่านมา ภ.จว.จันทบุรี รับแจ้งเหตุยิงกันเสียชีวิต ที่ถนนสาธารณะ ปากซอยวังปลา 9 หมู่ 4 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี
ตรวจสอบที่เกิดเหตุพบ นายอดิศร อายุ 37 ปี นอนเสียชีวิตอยู่บริเวณกลางถนน มีร่องรอยถูกยิงด้วยกระสุนปืนบริเวณศีรษะ ใกล้ที่เกิดเหตพบผู้ก่อเหตุคือ นายธวัชชัย อายุ 39 ปี แสดงตนรอเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่บริเวณที่เกิดเหตุ
จากการสอบถามทราบว่า เหตุเกิดจากการที่ทั้งสองฝ่ายมีเหตุทะเลาะกันมาก่อนหน้านี้ โดยฝ่ายผู้ตายเป็นผู้ท้าทายผู้ก่อเหตุให้มาหาบริเวณหน้าบ้าน และพบอาวุธปืน ยี่ห้อกล็อก 19 เจน 4 อยู่ในรถของผู้ก่อเหตุ จึงได้ควบคุมผู้ก่อเหตุไว้ และได้แจ้งเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและแพทย์นิติเวชร่วมตรวจที่เกิดเหตุ และเก็บพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ จะได้ทำการสอบสวนต่อไป