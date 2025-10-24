รวบหนุ่ม 22 เสพยาบ้าแล้วหงุดหงิด ทุบรถระบายอารมณ์ ตาไม่ทนแจ้งตร.จับ หลานร้องไห้กราบขอโทษ สัญญาจะไม่ทำอีก แต่ตาไม่เชื่อ
เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 24 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.อุดรธานี ด.ต.โกเมนท์ สิงห์เสนา ผบ.หมู่ ป.สภ.หนองหาน ได้รับแจ้งเหตุ หลานชายเสพยาอาละวาดทุบรถพังเสียหาย เหตุเกิดที่บ้านพัก หมู่ 20 บ้านหนองเม็ก ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จึงนำกำลังออกไปตรวจสอบ
ที่เกิดเหตพบนายอุดร (สงวนนามสกุล) อายุ 66 ปี สมาชิกเทศบาลตำบลหนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี ผู้เสียหาย ชี้ให้จับกุมนายเจตนิพันธ์ (สงวนนามสกุล) หรือ พิม อายุ 22 ปี ซึ่งเป็นหลาน เสพยาบ้าแล้วอาละวาดทุบรถ ยี่ห้ออีซูซุ รุ่น MU-X สีขาว โดยใช้ของแข็งทุบฝากระโปรง กระจกหน้า และกระจกมองข้าง แตกได้รับความเสียหาย ตำรวจจึงควบคุมตัวนายเจตนิพันธ์ ไปโรงพักดำเนินคดี
นายพิม ให้การว่า วันนี้ขอเงินคุณตา 100 บาท นำไปซื้อยาบ้ามาเสพ 2 เม็ด หลังเสพยาบ้าแล้วรู้สึกหงุดหงิดและโมโหเพราะไม่มีมือถือเล่น นอนเฉย ๆ ทำให้รู้สึกโมโหคุณตาและคุณยาย ตนจึงได้ใช้กระถางต้นไม้และของแข็งทุบรถของคุณตาเพื่อระบายอารมณ์ ส่วนยาบ้าซื้อมาเม็ดละ 40 บาท จะมีพ่อค้านำมาส่งถึงบ้าน ตนจะเสพยาบ้าทุกวัน ตนรู้ว่าตนทำผิด และอยากขอโทษคุณตา และสัญญาว่าจะไม่ทำอีก
จากนั้นนายพิมก็คุกเข่าก้มกราบขอโทษนายอุดร และร่ำไห้ด้วยความเสียใจ ขอโทษที่ทุบรถตา ต่อไปจะไม่ทำอีก ขอสัญญาต่อหน้าตำรวจว่าจะไม่ทำอีกต่อไป และจะเลิกเสพยา ซึ่งนายอุดรไม่เชื่อเพราะคำนี้ได้ยินมาตลอด ตั้งแต่อายุ 11 ปี จนถึงอายุ 22 ปี สัญญาว่าจะไม่ทำอีก จะเริ่มต้นใหม่ แต่พอหางานให้ทำ ไม่มีใครรับก็กลับมาเสพยาอีก ยืนยันจะดำเนินคดีหลาน “ข้อหาทำให้เสียทรัพย์”
นายอุดร กล่าวว่า ตนอาศัยอยู่บ้านกับภรรยาและหลาน โดยเลี้ยงหลานมาตั้งแต่เด็ก ๆ เพราะลูกไปทำงานที่ต่างจังหวัด สาเหตุที่เป็นแบบนี้ เพราะนายเจตนิพันธ์เสพยาบ้าตั้งแต่อายุ 11 ปี เรียนชั้น ม.1 ทำให้เรียนไม่จบ ต้องหยุดเรียนช่วงกำลังเรียน ม.2 หลังจากรู้ว่าหลานเสพยา ตนก็นำไปบำบัดรักษา ครั้งแรกที่สถานพินิจเด็กและเยาวชนอุดรธานี โรงพยาบาลเมืองเลย โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลธัญญรักษ์อุดรธานี และโรงพยาบาลหนองหาน สู้มาตลอดมีเงินเท่าไหร่ก็นำมาบำบัดรักษาหลาน พออาการดีขึ้นได้กลับมาอยู่บ้าน หลานก็หวนกลับไปเสพยาบ้าเหมือนเดิม
“ผมมีความทุกข์ใจ ทุ่มรักษาหลาน มีเงินเท่าไหร่ก็หมด ตื่นขึ้นมาหลานก็ขอเงินเลยวันละ 100 บาท ถ้าไม่ให้ก็จะทุบตู้ ทุบประตูพังเสียหาย ถ้าให้ 50-70 บาทจะไม่เอา สำหรับผม ถ้าครอบครัวไหนไม่มียาเสพติดเข้าไปในครอบครัว ไม่ต้องมีเงินทองก็ประเสริฐแล้ว แม้ว่าจะร่ำรวยแค่ไหนถ้ามียาเสพติดเข้าไปในครอบครัวก็ทุกข์เหมือนเดิม แม้อยากก็นอนก็นอนไม่หลับ เพราะต้องดูอยู่ตลอด”
ตำรวจจะแจ้งข้อหา “ทำให้เสียทรัพย์” ควบคุมตัวไว้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป