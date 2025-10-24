ตรังฝนหนัก ถนนลื่น กระบะตู้ทึบเสียหลักฟาดต้นไม้กลางสามแยก เจ็บ 2 ราย กู้ภัยเร่งตัดถ่างช่วยเหลือ
เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 24 ตุลาคม 2568 พ.ต.ต.สถาพร จ้องโก้ พนักงานสอบสวน สภ.สิเกา รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถกระบะตู้ทึบเสียหลักชนต้นไม้และป้ายบอกทาง บริเวณถนนเลี่ยงเมืองสาย 4046 ช่วงสามแยกหาดแหก ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง หลังรับแจ้งจึงประสานเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยมูลนิธิกุศลสถานตรังเข้าตรวจสอบและช่วยเหลือ
เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างหนักตลอดเวลา พบรถกระบะตู้ทึบสีขาว ป้ายทะเบียน 2ฒภ 2893 กรุงเทพมหานคร สภาพพังยับเยิน โดยเฉพาะฝั่งประตูคนขับพังเสียหายจากแรงกระแทกอย่างรุนแรง ภายในรถมีผู้บาดเจ็บ 2 ราย คือ นายซัน คนขับ ได้รับบาดเจ็บบริเวณศีรษะและขาซ้าย อีกทั้งมีอาการปวดคอ ส่วนผู้โดยสารคู่นั่ง นายลี ได้รับบาดเจ็บศีรษะแตก เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องใช้เครื่องตัดถ่างเพื่อนำร่างคนขับออกจากตัวรถ ก่อนรีบนำทั้งคู่ส่งโรงพยาบาลสิเกา โดยมีทีมแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิด
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า รถคันดังกล่าวขับมาจากจังหวัดกระบี่ มุ่งหน้าเข้าตัวเมืองตรัง เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุมีฝนตกหนัก ถนนลื่น ตามพยากรณ์อากาศฝนตกหนักจังหวัดฝั่งอันดามัน ทำให้รถเสียหลักหมุนหลายตลบชนต้นไม้ข้างทาง ก่อนกระเด็นไปชนป้ายบอกทาง โชคดีที่ทั้งสองได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย ไม่พบความเสียหายต่อทรัพย์สินทางราชการ ส่วนรถยนต์มีประกันภัยคุ้มครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำรถยกออกจากพื้นที่ไปเก็บรักษาที่ สภ.สิเกา เพื่อดำเนินการตามขั้นตอน และฝากเตือนประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงฝนตก ให้เพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ ลดความเร็ว และเว้นระยะห่าง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ