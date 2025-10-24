อุทยานทับลาน ประกาศห้าม! คนเข้าป่าหาเห็ดกลางคืน หลังพบค้างแรม-จุดประทัดไล่สัตว์ป่า

อุทยานแห่งชาติทับลาน ประกาศปิดป่ากลางคืน ห้ามคนเข้าป่าหาเห็ดกลางคืน หลังพบค้างแรม-จุดประทัดไล่สัตว์ป่า ทำช้างป่าหนีออกมาทำลายพืชเกษตรชาวบ้าน ชี้เป็นอุปสรรคในการผลักดันกลับป่า ขู่จับปรับจริง!
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อุทยานแห่งชาติทับลาน ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก อุทยานแห่งชาติทับลาน Tap Lan National Park โดยออกประกาศแจ้งเตือน ห้ามไม่ให้บุคคลที่ไม่มีหน้าที่หรือส่วนเกี่ยวข้อง เข้าป่าเพื่อหาเห็ดหรือของป่าหลังพระอาทิตย์ตกดินอย่างเด็ดขาด และห้ามจุดประทัด ในเขตป่า เพราะจะทำให้ช้างป่าออกมาสร้างความเสียหายให้กับชุมชน หากเจ้าหน้าที่และเครือข่ายราษฎรที่ได้รับมอบหมายพบ ต้องถูกดำเนินการตามกฎหมาย มีโทษ จำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 300,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
โดยจากการสอบถามไปยังทาง นายประวัติศาสตร์ จันทร์เทพ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน ได้ให้ข้อมูลว่า ความจริงแล้วในเรื่องของการห้ามบุคคลที่ไม่มีหน้าที่หรือส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่อุทยานแห่งชาตินั้น ถือเป็นกฎข้อห้ามที่มีมาอยู่แล้วเป็นปกติ แต่ที่ผ่านมาก็ยังมีการให้โอกาสชาวบ้านในพื้นที่ได้เข้าไปหาเก็บเห็ดป่าหรือผักหวานได้บ้างตามฤดูกาล แต่ในช่วงหลัง การเก็บเห็ดป่าหรือผักหวานในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ต่างๆ นั้น ทำให้เกิดปัญหาตามมาหลายด้าน ทั้งการแฝงตัวเข้าไปกระทำผิดลักลอบล่าสัตว์ ตัดไม้ รวมถึงการจุดไฟเผาป่า สร้างความเสียหายให้กับทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมอยู่บ่อยครั้ง
นอกจากนี้ ยังมีคนหลายกลุ่มแม้ว่าจะมีจุดประสงค์เพียงเพื่อจะเข้าไปเก็บหาเห็ดหรือผักหวาน แต่ถึงขั้นเข้าไปพักค้างแรมหากันในช่วงกลางคืนภายนงเขตป่าอุทยาน โดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งที่ทราบว่าบริเวณอุทยานนั้นมีข้อห้าม เนื่องจากมีอันตรายอย่างมาก ทั้งปัญหาเรื่องของการหลงป่า และอันตรายจากสัตว์ป่า โดยเฉพาะช้างป่า และสัตว์นักล่าต่างๆ
ที่ผ่านมาคนที่เข้าไปหาเก็บเห็ดและของป่าเองก็รู้ดีว่าจุดดังกล่าวมีความเสี่ยงที่อาจจะต้องเผชิญหน้ากับสัตว์เหล่านั้น และได้มีการเตรียมเอาประทัดเข้าไปจุดในป่า เพื่อเปิดทางระวังตัวเองไม่ให้สัตว์ป่าเข้ามาใกล้ ซึ่งจุดนี้ถือเป็นหนึ่งในอุปสรรคสำคัญทำให้การทำงานของเจ้าหน้าที่ในการเฝ้าระวังผลักดันสัตว์ป่าโดยเฉพาะกระทิง และช้าง ทำได้ลำบาก เพราะเสียงประทัดก็เป็นสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้สัตว์ป่าถูกรบกวนและต้องออกมาจากป่า และมาทำลายผลผลิตทางการเกษตรของชาวบ้าน และเมื่อทางเจ้าหน้าที่และเครือข่ายที่เฝ้าระวังผลักดันให้สัตว์กลับเข้าป่า ก็ต้องเผชิญกับปัญหาเพราะข้างนอกป่าก็ต้องผลักดันและในป่าก็ยังมีการจุดประทัดระวังสัตว์ ทำให้การผลักดันทำได้ลำบาก อีกทั้งอาจจะเกิดอันตรายหากการผลักดันสัตว์ป่าไปในทิศทางที่ยังมีกลุ่มผู้ลักลอบหาของป่าอยู่ในพื้นที่ระหว่างทำการผลักดัน
ดังนั้น ทางอุทยานแห่งชาติทับลานจึงมีความจำเป็นที่จะต้องออกประกาศบังคับใช้กฎระเบียบนี้อย่างเคร่งครัด โดยห้ามไม่ให้บุคคลที่ไม่มีหน้าที่หรือส่วนเกี่ยวข้อง เข้าป่าเพื่อหาเห็ดหรือของป่าหลังพระอาทิตย์ตกดินอย่างเด็ดขาด และห้ามจุดประทัด ในเขตป่า เพราะจะทำให้ช้างป่าออกมาสร้างความเสียหายให้กับชุมชน หากเจ้าหน้าที่และเครือข่ายราษฎรที่ได้รับมอบหมายพบ ต้องถูกดำเนินการตามกฎหมาย มีโทษ จำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 300,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
“ข้อบังคับนี้อยากให้ทางชาวบ้านในพื้นที่และผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติทับลานช่วยกันเป็นหูเป็นตา แจ้งเตือนให้คนภายนอกได้รับและปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด เพราะตอนนี้ทางอุทยานฯ ยังผ่อนผันให้เข้าไปเก็บหาของป่าเล็กน้อยอย่างเห็ดและผักหวานได้ในช่วงเวลากลางวันตามความเหมาะสม ซึ่งกรณีการให้เข้าไปเก็บหาเห็ดหรือของป่าขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้กำหนดแนวทางระเบียบปฏิบัติที่ต้องปฏิบัติตาม และที่สำคัญคือคนที่จะเข้าไปเก็บหาของป่าได้นั้นต้องได้รับการอนุญาต ซึ่งต้องผ่านการรับรู้แนวทางปฏิบัติ โดยจะกำหนดให้มีบัตรประจำตัวผู้ได้รับอนุญาตให้เก็บหาของป่าต่อไป แต่หากยังมีการฝ่าฝืนโดยไม่สนใจคำประกาศของทางเจ้าหน้าที่ นอกจากจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างจริงจังแล้ว อาจจะมีการยกระดับออกประกาศห้ามเข้าพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานในอย่างเด็ดขาดตามมาได้” นายประวัติศาสตร์กล่าว