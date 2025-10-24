ทหารเมียนมา ระเบิดอาคารในเคเคปาร์ค เป็นวันที่ 2 เสียงดังกึกก้องจนถึงแม่สอด
เมื่อเวลา 18.10 น. วันที่ 24 ตุลาคม 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานจาก อ.แม่สอด จ.ตาก ว่า ทหารเมียนมาได้วางระเบิดอาคารที่ใช้ทำงานกลุ่มสแกมเมอร์ออนไลน์ในพื้นที่เมืองเคเคปาร์ค อ.เมียวดี จ.เมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมา ตรงข้ามบ้านแม่กุใหม่ท่าซุง ตำบลแม่กุ อ.แม่สอด จังหวัดตาก หลังจากที่ได้ระเบิดทำลายอาคารสำนักงานเช่นกันเมื่อวันที่ 23 ตุลาคมที่ผ่านมา ในช่วงเวลาเดียวกัน เสียงระเบิดที่ดังก้องมาจนถึงตัวเมืองแม่สอด และสร้างความตื่นตระหนกให้กับชาวบ้านแม่ใหม่ท่าซุง ที่อยู่ใกล้จุดระเบิด ขณะระเบิดมีแสงพุ่งออกมาเหมือนระเบิดที่ทำลายล้างสูง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Natty Loves Myanmar ได้นำเสนอภาพขณะเกิดเหตุระเบิดดังกล่าว โดยระบุว่า เป็นระเบิดที่ทหารเมียนมาถล่มระเบิดโดรน ใส่ KK- Park ติดต่อกันเป็นวันที่ 2 ระเบิดกำลังแรงกว่าวันแรกมาก สะเทือนถึงฝั่งแม่สอด พร้อมภาพนิ่ง และคลิปบนเฟซบุ๊ก
ล่าสุด ยอดบุคคลต่างชาติ/ต่างด้าว และชาวไทย ในพื้นที่โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษจีน KK- park บ้านเองจีเมี่ยง อ.เมียวดี นั้น มีชาวต่างชาติเดินทางมาเขตไทยตามท่าขนส่งสินค้า และช่องทางท่าข้ามแล้ว จำนวน 1,198 คน แบ่งเป็นชาย 1,044, หญิง154 คน