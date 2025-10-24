สลด ยายวัย 80 ออกหาปลาช่วงค่ำ ก่อนหายตัวไป ตอนเช้าชาวบ้านพบร่างในลำน้ำห้วยกอก
วันนี้ (24 ตค.68) เวลา 09.30 น. ร.ต.อ.ชาตรี ปัดภา พนักงานสอบสวนเวร สภ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู รับแจ้งจากพลเมืองดีว่า มีเหตุชาวบ้านนากอกออกจากบ้านเมื่อช่วงค่ำวันที่ผ่านมารุ่งเช้าไม่เห็นอยู่บ้าน คาดว่าน่าจะไปยกยอ (สะดุ้ง) แล้วหายไปกับน้ำ โดยช่วงเช้าผู้ใหญ่บ้านนากอก ประกาศทางหอกระจายข่าวหมู่บ้านช่วยกันตามหา สายๆมามีชาวบ้านช่วยกันตามหาบริเวณลำห้วยกอก ซึ่งเป็นลำน้ำธรรมชาติ พร้อมพบอุปกรณ์ (สะดุ้งหรือยอ/ถุงสะพาย) ยังอยู่บริเวณคันกั้นน้ำกอก (ฝายน้ำล้น) และพบลักษณะคนลอยก้มหน้าจมน้ำอยู่บริเวณลำห้วย
เหตุเกิดที่บริเวณฝายน้ำล้นลำน้ำห้วยกอก บ้านนากอก ต.นากอก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู ซึ่งเป็นลำน้ำห้วยธรรมชาติ ห่างจากหมู่บ้านนากอกและบ้านของผู้สูญหายประมาณ 150 ม. หลังรับแจ้งจึงเดินทางรุดสอบที่เกิดเหตุ พร้อมประสานนักประดาน้ำจากทีมกู้ชีพกู้ภัยมังกรศรีบุญเรือง และทีมกู้ภัยองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก พร้อมประสานไปยังแพทย์เวรโรงพยาบาลศรีบุญเรือง เพื่อร่วมตรวจสอบหาสาเหตุการเสียชีวิตอีกครั้ง
ในที่เกิดเหตุมีชาวบ้านมุ่งดูร่างของผู้เสียชีวิต และทีมกู้ชีพกู้ภัยมังกรศรีบุญเรือง ได้เคลื่อนของผู้เสียชีวิตมาไว้ข้างๆฝั่งลำห้วยเพื่อรอเจ้าแพทย์เวรมาชันสูตรศพ โดยคาดว่าจะเป็นคุณยายที่หายไป จากนั้นกู้ชีพกู้ภัยมังกรศรีบุญเรือง ได้นำร่างของผู้เสียชีวิตที่ลอยอยู่บนผิวน้ำในลักษณะนอนคว่ำหน้า ห่างจากคูกั้นน้ำประมาณ 30 เมตร ขึ้นจากลำห้วยน้ำธรรมชาติ ขึ้นมาบนฝั่งในสภาพนุ่งกางเกงวอรม์สีดำ เสื้อยึดคอกลมลาย โดยมีลูกสาวของผู้เสียชีวิตคอยดูด้วยความเศร้าโศก สำหรับศพผู้ตายทราบชื่อคือ นางน้อย อายุ 80 ปี ชาวบ้านนากอก ต.นากอก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู โดยจมน้ำเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า 12 ชั่วโมง
จากการสอบถามนางทิราภรณ์ อายุ 59 ปี ซึ่งเป็นลูกสาว คนที่ 2 ของผู้เสียชีวิต เล่าว่า ปกติคุณยายจะอยู่กับหลานชาย แต่หลานชายไปทำงานต่างจังหวัด ส่วนตนเองก็อยู่กับครอบครัวห่างจากบ้านคุณยายประมาณ 2 กม.นานๆครั้งจะแวะมาถามข่าวคราว จากการสอบถามชาวบ้านนากอก ว่าก่อนเกิดเหตุเมื่อวานช่วงเช้าคุณยายก็ไปร่วมขบวนแห่กฐินสามัคคีของหมู่บ้านตามปกติ
ต่อมาในช่วงเย็นๆทราบจากชาวบ้านข้างเคียงว่าคุณยายได้ออกจากบ้านเพื่อไปยกสะดุ้งหาปลาบริเวณลำห้วยกอกเป็นประจำ โดยลูกหลานก็เคยบอกและเตือนอยู่เสมอว่า ตัวเองมีโรคความดันเป็นโรคประจำตัวอยู่แล้วว่าอย่าออกไปให้นอนพักผ่อน จนกระทั่งค่ำก็ไม่มีใครทราบว่าแก่อยู่บ้านหรือไม่ ซึ่งปกติแกจะทำอาหารกินเองและเวลาว่างแกก็จะนำอุปกรณ์ไปหาปลาริมห้วยกอกเป็นประจำ จนกระทั่งเวลาผ่านไปค่อนคืนจนถึงเช้าเพื่อนบ้านข้างเคียงไม่เห็นแก่อยู่บ้าน จึงแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านประกาศตามหาและบอกลูกหลาน ว่าจนปานนี้ยังไม่เห็นยายกลับมา
จากนั้น ชาวบ้านจึงได้ช่วยกันออกตามหา โดยพากันที่บริเวณที่คุณยายชอบมานั่งยกสะดุ้งอยู่ประจำ พบแต่คันสะดุ้งจมน้ำอยู่และกระเป๋าสะพายก็ห้อยอยู่กิ่งไม้ มองไปในน้ำห่างจากสะดุ้งประมาณ 30 เมตรสงสัยคล้ายคนลอยเหนือน้ำ จึงแจ้งกู้ชีพกู้ภัยมังกรศรีบุญเรือง และชาวบ้านมาดู จึงเชื่อว่าคุณยายน่าจะจมน้ำในจุดดังกล่าว ก่อนแจ้งตำรวจประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยกันยกร่างของคุณยายขึ้นมาจากน้ำไว้บนคันคูนา ก่อนที่แพทย์เวรจากโรงพยาบาลศรีบุญเรือง จะชันสูตรศพ โดยไม่พบร่องรอยของการทำร้ายแต่ประการใด คาดว่าแก่อาจมีโรคประจำตัว และอาจจะยกสะดุ้งแล้วพลัดตกลงไปในน้ำหรือเกิดอาการวูบหน้ามืดและตกลงไปในน้ำจนเป็นเหตุให้จมน้ำเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ในขณะที่นางทิราภรณ์ฯลูกสาวก็ไม่ได้ติดใจการเสียชีวิต เพราะเชื่อว่าคงจะไม่มีใครทำร้ายกับคุณยาย อาจจะเป็นสาเหตุของอายุมากและมีโรคประจำตัวจึงมาถึงจุดจบชีวิตในวัยชรา อาจจะลงก้มลงยกสะดุ้งแล้วพลัดตกลงไปในน้ำ ประกอบกับอาจจะมีโรคประจำตัว(ความดัน/หรือวิงเวียนหน้ามืด)ด้วยในช่วงนั้น ในขณะที่ผู้เป็นสามีของคุณยายก็พึ่งเสียชีวิตไปได้ 3 เดือนกว่า มาวันนี้ตนเองก็มีแต่ความเสียใจจากการจากไปของคุณแม่ตัวเองเท่านั้น จากนั้นก็จะประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไป