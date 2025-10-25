เลยหนาวแล้ว อุณหภูมิลดต่อเนื่อง เช้านี้ภูเรือ 13 องศา นทท.ปักหลักชมแสงแรก
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ที่จังหวัดเลย ยังคงมีอุณหภูมิลดต่ำลงอย่างต่อเนื่อง จากการรายงานของอุตุนิยมวิทยา บริเวณจังหวัดเลย มีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า บริเวณยอดภูอากาศหนาว มีหมอกลงปกคลุมไปทั่วทั้ง 14 อำเภอของจังหวัดเลย อุณหภูมิในตัวจังหวัดในช่วงเช้าลดเหลือ 22.2 องศาเซลเซียส ส่วนอุณหภูมิตามยอดภู อุทยานแห่งชาติภูกระดึง 15.0 องศาเซลเซียส อุทยานแห่งชาติภูเรือ 14.0 องศาเซลเซียส เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง(อ.ภูเรือ) 13.0 องศาเซลเซียส
และในช่วงวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวจังหวัดเลย เป็นจำนวนมาก เพื่อมาสัมผัสอากาศหนาวแรกของปี โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ภูต่างๆรวมทั้งตามอุทยานแห่งชาติในจังหวัดเลย ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเขาพัก ต่างถูกจองที่พัก จุดกางเต็นท์ แม้การทั้งอำเภอเชียงคาน ถนนคนเดิน เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยว
ส่วนนักท่องเที่ยวที่มาสัมผัสหนาว และไม่ผิดหวัง อำเภอภูเรือเป็นอำเภอที่หนาวสุดในสยาม จึงมีนักท่องเที่ยวอยากมาสัมผัสหนาว แต่ไม่ผิดหวังกับสภาพอากาศ ในเช้านี้ตามยอดภูต่างๆในอำเภอภูเรือ อุณหภูมิต่ำสุด 13 องศาเซลเซียส นักท่องเที่ยวสายแคมปิ้ง กางเต๊นท์รอชมทะเลหมอก ต่างไม่ผิดหวังกับทะเลหมอก พร้อมกับรับแสงแรกของวันใหม่ที่สดใส ทามกลางอากาศหนาวในช่วงเช้า บนไร่ภูบุรินทร์ ซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวแห่งใหม่ ของสายแคมป์ปิ้ง จุดกลางเต็นท์ ที่มีอยู่กลางขุนเขา สุดฟินกับจุดชมวิวที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่ง ของอำเภอภูเรือ
ไร่ภูบุรินทร์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ และกำลังได้รับยอดนิยมในกลุ่มสายแคมป์ปิ้ง นักท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด ต่างจับจองจุดกางเต๊นท์กันเป็นจำนวนมาก ยิ่งในช่วงวันหยุดยาว หรือหยุดเสาร์อาทิตย์ ไร่ภูบุรินทร์ มีพื้นที่กว่า 10 ไร่ ทำเป็นลานกางเต็นท์ ไว้คอยบริการนักท่องเที่ยว อยู่ในพื้นที่บ้านกลาง ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ออกห่างจากตัวอำเภอภูเรือ 22 กิโลเมตร
ลานกางเต๊นท์จะเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้น ชมทะเลหมอก สามารถมองได้แบบ 360 องศา เห็นทิวทัศน์เบื้องหน้าได้แบบกว้างไกล งดงามแบบไม่มีอะไรมากั้น มีบรรยากาศเงียบสงบ ที่รายล้อมไปด้วยภูเขาสลับซับซ้อน นักท่องเที่ยวต่างขนานนาม สวรรค์บนดิน และมีอากาศหนาวเย็นเกือบตลอดทั้งปี ไร่ภูบุรินทร์เดิมเป็นพื้นที่เพาะปลูก เป็นสวนปลูกแก้วมังกร อาโวคโด้ แมคคาเดเมีย ไร่ชา เดินทางสะดวกรถสามารถจอดจุดลานกางเต็นท์ พร้อมกับห้องน้ำสะอาด และในช่วงเช้านี้นักท่องเที่ยวต่างไม่ผิดหวังกับธรรมชาติ ชมทะเลหมอกไหลพลิ้วไปตามกับภูเขา และดูทะเลหมอกได้เกือบตลอดวันในช่วงหนาวแรกของปี