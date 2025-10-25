ปกครอง บุกจับบ่อนไฮโล ห่างโรงพักไม่ถึง 2 กม. รวบ 14 นักพนัน อ้างเพิ่งเล่นวันแรก
เมื่อเวลา 01.00 น.วันที่ 25 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.นนทบุรี นายสุรชัย โคตรบุตรดี นายอำเภอบางใหญ่ จ.นนทบุรี สั่งการให้นายอภิชาติ สุขรัตน์ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอบางใหญ่ นำกำลังเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนอำเภอบางใหญ่ที่ 6 เข้าตรวจสอบบ้านปูนชั้นเดียวไม่มีเลขที่ตั้งอยู่ที่ ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี หลังได้รับเรื่องร้องเรียนว่ามีการลักลอบเล่นการพนันกันอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมาย
จากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าบ้านหลังดังกล่าวอยู่ห่างจาก สภ.บางแม่นาง ไม่เกิน 2 กิโลเมตร โดยนักพนันจะเริ่มเล่นพนันไฮโลกันตั้งแต่เวลา 23.00 น.เป็นต้นไป เมื่อเจ้าหน้าที่แสดงตัว นักพนันทุกคนต่างมีสีหน้าตกใจ แต่เนื่องจากภายในบ้านมีทางเข้าออกทางประตูหน้าบ้านเพียงทางเดียว จึงไม่สามารถหลบหนีได้ เบื้องต้นควบคุมตัวนักพนันเอาไว้ได้ทั้งหมดจำนวน 14 คน เป็นชาย 9 คน หญิง 5 คน เงินสดที่ใช้ในการเล่นพนันจำนวน 700 บาท และอุปกรณ์ในการเล่นพนันไฮโลอีกจำนวนหนึ่ง โดยมีนางสาวโพธิ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 50 ปี รับเป็นเจ้ามือและเป็นเจ้าของบ้าน
นายอภิชาติ สุขรัตน์ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอบางใหญ่ กล่าวว่า สืบเนื่องจากฝ่ายปกครองอำเภอบางใหญ่ ได้รับเรื่องร้องเรียนว่ามีการลักลอบเล่นการพนันไฮโล จึงได้ทำการลงพื้นที่ตรวจสอบ พบรถยนต์และรถจักรยานยนต์จอดอยู่ที่บริเวณหน้าบ้านหลังที่ได้รับแจ้งจำนวนหลายคัน เจ้าหน้าที่จึงทำการปิดล้อมรอบบ้านและเข้าไปตรวจค้น พบนักพนันกำลังเล่นพนันไฮโลกันอย่างสนุกสนาน จึงควบคุมตัวนักพนันได้ทั้งหมด 14 ราย จากการสอบสวนนักพนันให้การอ้างว่าเพิ่งมาเล่นครั้งแรก แต่เจ้าหน้าที่ยังไม่ปักใจเชื่อ อย่างไรก็ตามจะต้องทำการสอบสวนและขยายผลถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างละเอียดอีกครั้ง
โดยแจ้งข้อหานางสาวโพธิ์ เป็นผู้จัดเจ้ามือให้มีการเล่นพนันไฮโล เพื่อเอาทรัพย์สินโดยไม่ได้รับอนุญาต ส่วนผู้ต้องหาอีก 13 ราย แจ้งข้อหาร่วมกันเล่นไฮโลพนันเอาทรัพย์สินโดยไม่ได้รับอนุญาต จากนั้นควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน สภ.บางแม่นาง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป