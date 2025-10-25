ภูมิภาค

อยุธยาอ่วม 12 อำเภอยังจมบาดาล กว่า 5 หมื่นครัวเรือนเดือดร้อนหนัก

วันที่ 25 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลังจากที่เขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท ปรับลดการระบายน้ำจากอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เหลือ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แม้จะมีการปรับลดการระบาย แต่ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยายังคงมีปริมาณมาก ส่งผลให้พื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำยังคงได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง

ภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเริ่มมีแนวโน้มดีขึ้น โดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบลดลงจาก 12 อำเภอ เหลือ 10 อำเภอ ครอบคลุม 138 ตำบล 887 หมู่บ้าน มีประชาชนได้รับผลกระทบรวม 53,573 ครัวเรือน

ที่ชุมชนหมู่ที่ 5 ต.บ้านกุ่ม อ.บางบาล ที่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา น้ำท่วมสูงเต็มพื้นที่สูง 2-3 เมตร ถนนภายในชุมชนถูกน้ำท่วมทั้งหมด สภาพบ้านเรือนถูกน้ำท่วมถึงพื้นบ้าน บางหลังท่วมถึงหน้าต่าง ทางเทศบาลตำบลบางบาลต้องทำแนวคันดินป้องกันน้ำ ไม่ให้น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลข้ามถนนสายหลักของชุมชนเพื่อให้การสัญจรไปมาได้ แต่บางจุดน้ำยังซึมผ่านเข้าท่วมถนน

นายสมศักดิ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 65 ปี ชาวบ้านในพื้นที่ เปิดเผยว่า น้ำท่วมในพื้นที่กินเวลานานกว่า 2–3 เดือนแล้ว ระดับน้ำบางช่วงสูงจนมิดหัว แม้จะมีช่วงที่น้ำลดลงบ้าง แต่เมื่อมีการปรับการระบายน้ำเพิ่มขึ้น น้ำก็กลับมาท่วมสูงอีกครั้ง และนิ่งอยู่นานโดยไม่มีทีท่าจะลดลง ไปมาลำบาก จะทำอะไรก็ลำบาก ข้าวของที่ขนขึ้นไว้สูงก็ยังไม่พ้นน้ำ ต้องปล่อยเลยตามเลย เพราะไม่มีที่ให้เก็บแล้ว ทุกอย่างถูกน้ำท่วมหมด แม้จะมีหน่วยงานท้องถิ่นเข้ามาแจกถุงยังชีพบ้าง แต่การเข้าออกยังคงลำบาก หากไม่มีเรือก็แทบจะเดินทางไม่ได้ ซึ่งเรือในปัจจุบันมีราคาสูงถึงหลักหมื่น

นายสมศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยผันน้ำไปทางอื่นบ้าง แบ่งๆ กันไป จะได้ไม่หนักที่เดียวแบบนี้ บางบ้านน้ำท่วมถึงชั้นสองแล้ว จึงอยากให้มีการบริหารจัดการน้ำให้ดี หรือระบายน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้าน