เคเอ็นยู สู้ เตรียมเปิดปฏิบัติการ เคเคปาร์ค ตอบโต้ทหารเมียนมา ยันไม่เกี่ยวสแกมเมอร์
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรางานจาก จ.ตาก ทหารสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง (เคเอ็นยู) เตรียมตอบโต้ทหารเมียนมา บริเวณพื้นที่ชั้นในพื้นที่เคเคปาร์ค ซึ่งเป็นพื้นที่กลุ่มสแกมเมอร์ชาวจีน อ.เมียวดี จ.เมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมา ตรงข้ามบ้านแม่กุใหม่ท่าซุง ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก
ทั้งนี้หลังจากที่ทหารเมียนมาเข้าไปยึดที่มั่นฝ่ายเคเอ็นยู.ด้านในพื้นที่เคเคปาร์ค ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่ทหารเมียนมายังไม่สามารถเคลื่อนทัพลงไปทางใต้ได้ เนื่องจากถูกซุ่มโจมตีและถูกสกัดตลอดทาง ไปจนถึงบริเวณบ้านมินละปั่น ตรงข้ามบ้านห้วยมหาวงศ์ ต.มหาวัน อ.แม่สอด
เจ้าหน้าที่ทหารเคเอ็นยูชี้แจงว่า ตามที่มีข่าวว่า ฝ่ายกะเหรี่ยงเคเอ็นยูดูแล และมีผลประโยชน์ในพื้นที่เคเคปาร์คนั้นไม่เป็นความจริง ยอมรับว่า มีอดีตนายทหารเคเอ็นยูเข้าไปมีผลประโยชน์กับกลุ่มสแกมเมอร์ ร่วมกับกองกำลังกะเหรี่ยงบีจีเอฟ ฝ่ายเคเอ็นยูไม่เกี่ยวข้องกับเคเอ็นยู ที่กำลังสู้กับทหารเมียนมาในเรื่องความเป็นอิสระเท่านั้น โดยมีกลุ่มกองกำลังปกป้องประชาชน (พีดีเอฟ) กลุ่มต่อต้านการรัฐประหารในเมียนมาร่วมด้วย
ข่าวแจ้งว่า ฝ่ายเคเอ็นยูจะเริ่มปฏิบัติการทางทหารอีกครั้งหนึ่งในพื้นที่เคเคปาร์ค เพื่อขับไล่ทหารเมียนมาออกไปช่วงต้นเดือน พ.ย. 2568 นี้
สำหรับบุคคลต่างชาติที่ทำงานในพื้นที่เคเคปาร์คล่าสุด ณ วันที่ 24 ตุลาคม 68 มีจำนวนทั้งหมด 1,198 คน สัญชาติอินเดีย จำนวน 437 คน จีน 165 คน เวียดนาม 132 คน เอธิโอเปีย 112 คน และเคนย่า 74 คน แบ่งเป็นชาย 1,044 คน หญิง 154 คน
ศูนย์สั่งการชายแดนได้กำหนดพื้นที่พักรอ 3 จุดคือ พื้นที่รอคอยคัดกรองสำนักงานด่านพรมแดนแม่สอด เมียวดี 2 บริเวณสะพานมิตรภาพไทย เมียนมา แห่งที่ 2 บ้านวังตะเคียนใต้ หมู่ที่ 7 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จำนวน 971 คน, พื้นที่พักรอการคัดกรองที่กองร้อยตชด.346 อ.แม่สอด จำนวน 200 คน และอยู่ที่สภ.แม่สอด จำนวน 27 คน โดยตัวเลขทั้งหมดนี้ รวมบุคคลสัญชาติไทยที่หนีมาจากเคเคปาร์คด้วยจากทั้งหมด 27 ประเทศ