ภูเก็ตฝนตกหนัก น้ำท่วมผิวการจราจร รอระบายหลายพื้นที่

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.ภูเก็ต เกิดฝนตกในหลายพื้นที่ของจังหวัด ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังรอระบายหลายแห่ง ดังนี้ อำเภอเมืองภูเก็ต สามแยกท่าแครง น้ำไหลหลากจากน้ำล้นตลิ่ง คู คลอง เอ่อล้นขึ้นท่วมผิวจราจร รถไม่สามารถสัญจรผ่านได้

โดยที่ต.ฉลอง วงเวียนห้าแยกฉลอง น้ำท่วมผิวการจราจร ส่งผลให้การสัญจรลำบาก เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ฉลอง ประจำจุดน้ำท่วม อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้เส้นทางดังกล่าว ส่วนที่ต.กะรน เทศบาลตำบลกะรน แจ้งเตือนให้ประชาชนเตรียมอพยพไปในที่ปลอดภัย

ด้านอำเภอกะทู้ ตรวจสอบพบว่ามีน้ำท่วมขังบางพื้นที่ของป่าตอง อาทิ ถนนผังเมืองสาย ก. ป่าตอง ,นาใน ซอย 8 ส่วนอำเภอถลาง ยังไม่มีรายงานน้ำท่วมขังในพื้นที่

