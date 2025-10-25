เจ้าพระยาปรับลดการระบายเหลือ 2400 ลบ.ม. ท้ายเขื่อนน้ำท่วมขังกว่า 500 หลังคา
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม สถานการณ์น้ำที่เขื่อนเจ้าพระยา ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ล่าสุดตรวจสอบน้ำเหนือที่ไหลเข้าเขื่อนฯที่จุดวัดน้ำC2 หน้าค่ายจิรประวัติ อ.เมืองนครสวรรค์ ปริมาณน้ำเหนือลดลงต่อเนื่อง ล่าสุดวัดได้ 2,707ลบ.ม./วิ โดยระดับน้ำเหนือเขื่อนลดลง16 เซนติเมตร ในรอบ24 ชั่วโมง วัดได้ 16.30 ม.รทก. โดยเขื่อนเจ้าพระยาได้ปรับลดการระบายน้ำลงท้ายเขื่อนจากเดิม 2,500 ลบ.ม.ลงไปที่อัตรา 2,400ลบ.ม./วิ และจะปรับลงแบบขั้นบันไดไปจนถึงอัตราไม่เกิน 2,100ลบ.ม./วิ ใน 1-2 วันนี้ โดยระดับน้ำท้ายเขื่อนลดระดับลง24 เซนติเมตร ในรอบ 24 ชั่วโมง วัดได้15.70 ม.รทก. มีผลให้พื้นที่ท้ายเขื่อนตั้งแต่ อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ลงไป จ.สิงห์บุรี จ.อ่างทอง และ จ.พระนครศรีอยุธยา ระดับน้ำจะทรงตัว หรือบางพื้นที่อาจจะเริ่มลดลง 10-15 เซนติเมตร ใน 24 ชั่วโมงข้างหน้า
โดยพื้นที่ ต.โพนางดำออก อ.สรรพยา ซึ่งอยู่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ได้ถูกน้ำท่วมขังจากพนังกั้นน้ำหน้าวัดสมอ ม.3 แตกมานาน 21 วัน ล่าสุดพบว่ายังมีบ้านเรือนประชาชนถูกน้ำท่วมขังกว่า 500 หลังคาเรือน ระดับน้ำสูง 30-180 เซนติเมตร ชาวบ้านบางส่วนอพยพหนีน้ำขึ้นมาอยู่บนถนนคันคลองมหาราช บางส่วนจำเป็นต้องนอนเฝ้าทรัพย์สินอยู่ภายในบ้าน โดยชาวบ้านบอกว่าปัจจุบันที่ต้องเจออุปสรรคเรื่องระดับน้ำที่สูงจนต้องใช้เรือในการสัญจรแล้ว ชาวบ้านจังต้องเจอปัญหาน้ำเน่าเสียด้วย แม้ว่าจะมีหน่วยงานนำสารเร่งการย่อยสลาย EM มาเติมแต่ก็ยังไม่ได้ช่วยปัญหาเรื่องกลิ่นหมดไปเพราะน้ำเสียมีปริมาณมาก แถมล่าสุดในรอบ 3 วันมานี้ ระดับน้ำยกตัวขึ้นอีก 45-50 เซนติเมตร ทำให้ยิ่งลำบากกันมากขึ้น
ขณะที่ภาพรวมล่าสุดที่จุดอพยพหนี้น้ำท่วมทางหลวงชนบท ชัยนาท3018 คันคลองมหาราช ยังมีชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่ 3ตำบลท้ายเขื่อนคือ ต.ตะหลุก ต.หาดอาษา และ ต.โพนางดำออก อพยพหนีน้ำขึ้นมาสร้างเพิงพักชั่วคราวอยู่บนถนน ที่แม้บางส่วนจะเริ่มกลับเข้าบ้าน แต่ยังมีที่ต้องนอนบนถนนต่อไปจำนวนประมาณ400ครอบครัว
ข้อมูลจาก ปภ.จังหวัดชัยนาท เปิดเผยว่า จ.ชัยนาท มีพื้นที่น้ำท่วม 1 อำเภอคือ อ.สรรพยา ซึ่งอยู่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยา จำนวน 5 ตำบล 25 หมู่บ้าน 1,759 ครัวเรือน มีผู้ประสบภัยทั้งสิ้น 4,750 คน