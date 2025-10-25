ยุติข้อพิพาท ระหว่างอำเภอนาตาล กับอบต.พังเคน แจง เป็นการเข้าใจผิด
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม เพจ อุบลเมืองน่าอยู่ รายงานว่า จากกรณีชาวบ้านตำบลพังเคน 40 คน นำโดยนาย วิบูลย์ ตุละ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพังเคน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี เป็นแกนนำชูป้ายข้อความ เรียกร้องให้ย้าย นายศราวุธ ทรงโฉม นายอำเภอนาตาล นายธวัชชัย ตระการกสิกิจ ปลัดอาวุโสอำเภอนาตาล และนางชญานันท์ สุภาษร ปลัดอำเภอฝ่ายปกครอง ออกนอกพื้นที่ภายใน 48 ชั่วโมง อ้างสร้างความแตกแยกระหว่างท้องถิ่นและท้องที่ โดยยุยงส่งเสริมและปลุกปั่นให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อบต. แตกแยกกัน โดยภายหลังจาก อบต.พังเคน ได้เสนอหนังสือขอจัดตั้งเป็นเทศบาลเมืองพังเคน
ล่าสุด (22 ต.ค.) ที่หอประชุมไอยรินทร์พิมาน องค์การบริหารส่วนตำบลพังเคน นายศราวุธ ทรงโฉม นายอำเภอนาตาล จ.อุบลราชธานี พร้อมด้วย นายธวัชชัย ตระการกสิกิจ ปลัดอาวุโสอำเภอนาตาล และนางชญานันท์ สุภาษร ปลัดอำเภอ ได้เดินทางมาประชุม ชี้แจง สร้างความเข้าใจจากกรณีที่ได้มีข้อพิพาทการร้องเรียนนายอำเภอและปลัดอำเภอนาตาล ให้ย้ายออกนอกพื้นที่ ซึ่งเป็นการเข้าใจผิด โดยมีนายพินิจ คำวัน นายก อบต.พังเคน อ.นาตาล นายวิบูลย์ ตุละ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพังเคน พร้อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพังเคน 19 หมู่บ้าน และนายระพิณ บุตรวงค์ กำนันตำบลพังเคน พร้อมผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบลพังเคน เข้าร่วมรับฟัง นอกจากนี้ยังมี พ.ต.อ.วิมล บุญมานันท์ ผกก.สภ.นาตาล เข้าร่วมประชุมชี้แจงในเรื่องของข้อกฎหมาย ซึ่งบรรยากาศในที่ประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมจะร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
นายศราวุธ ทรงโฉม นายอำเภอนาตาล จ.อุบลราชธานี กล่าวว่า ได้มีการมาพบปะพูดคุย สร้างความเข้าใจ เพราะกรณีที่ผ่านมาเป็นเรื่องของการสื่อสาร เข้าใจผิด จึงได้มีการพูดคุยทำความเข้าใจ พบว่าทุกคนมีความตั้งใจกับบ้านเมือง ทำความเข้าใจกัน ขอโทษกันให้อภัยกัน ไม่มีเรื่องอะไรที่คาใจ และพร้อมที่จะเดินหน้าพัฒนาตำบลพังเคน อำเภอนาตาลต่อไป
ด้านนายวิบูลย์ ตุละ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพังเคน กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ท่านนายอำเภอให้ความกระจ่างและชี้แจงข้อเท็จจริงกับทาง อบต.พังเคน ซึ่งเรื่องอื่นๆที่เข้าใจผิดกันก็มีการพูดคุยกันแล้ว จากนี้ไปก็จะร่วมมือกันพัฒนาตำบลพังเคน ให้เจริญยิ่งขึ้นต่อไป
