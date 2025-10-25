อดีตขรก.เกษตร สุดอาลัย ย้อนครั้ง รับเสด็จฯ พระพันปีหลวง นราธิวาส เผย เก็บผ้าไหมพระราชทาน 38 ปี

อดีตขรก.เกษตร สุดอาลัย ย้อนครั้ง พระพันปีหลวง เสด็จฯนราธิวาส เผย เก็บผ้าไหมพระราชทาน 38 ปี
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ที่จังหวัดตรัง นางสายหยุด จันทร์สว่าง อดีตข้าราชการสำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส ซึ่งปัจจุบันเกษียณอายุราชการและผันตัวมาเป็นเกษตรกรเต็มตัวในอำเภอนาโยง จังหวัดตรัง เจ้าของสวนป้าสายหยุด ที่ประสบความสำเร็จในการปลูกไม้ผลและสร้างรายได้อย่างงดงาม ได้เปิดเผยด้วยความอาลัยว่า ตนยังคงเก็บรักษาผ้าไหมพระราชทานจาก สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งได้รับในช่วงที่รับราชการอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสเมื่อหลายสิบปีก่อน โดยขณะนั้นตนปฏิบัติหน้าที่เป็นนักวิชาการเกษตร สังกัดสำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส ระหว่างปี 2528–2533 มีโอกาสถวายงานใกล้ชิดสมเด็จพระพันปีหลวง ณ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านคลองแระ หมู่ที่ 3 ตำบลบาเระใต้ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส โดยพระองค์ท่านได้พระราชทานผ้าไหมให้แก่ข้าราชการที่มีโอกาสถวายงาน ซึ่งตนได้รับผ้าไหมพระราชทานดังกล่าวตั้งแต่ปี 2530 และยังคงเก็บรักษาไว้ด้วยความเคารพเทิดทูนเหนือเกล้า ไม่ได้นำมาใช้ แต่จะหยิบขึ้นมาดูบ่อยๆ เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
นางสายหยุดกล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่า เมื่อทราบข่าวการเสด็จสวรรคตของพระองค์เมื่อคืนที่ผ่านมา รู้สึกตกใจและเสียใจอย่างหาที่สุดมิได้ ทรงเป็นแม่ของแผ่นดิน ผู้เปรียบเสมือนร่มโพธิ์ร่มไทรของประชาชนชาวไทย
นางสายหยุดเล่าย้อนว่า ในช่วงเวลาที่ตนรับราชการอยู่ที่จังหวัดนราธิวาส พระองค์ท่านทั้งสองพระองค์ คือ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมทั้ง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จไปประทับ ณ ตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส เป็นประจำในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมของทุกปี เป็นระยะเวลาประมาณ 2 เดือน ในช่วงที่ทั้งสามพระองค์เสด็จประทับอยู่ที่นั่น สมเด็จพระพันปีหลวงมักเสด็จเยี่ยมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและกลุ่มสตรีในพื้นที่ โดยทรงส่งเสริมโครงการศิลปาชีพให้ประชาชนได้มีอาชีพ เช่น กลุ่มทำกระเป๋าย่านลิเภา ซึ่งสร้างรายได้เสริมให้แก่ครอบครัวในพื้นที่ ตนและคณะเจ้าหน้าที่เกษตรจึงมีหน้าที่ถวายงานเป็นพี่เลี้ยงและให้คำแนะนำแก่กลุ่มแม่บ้านในพื้นที่อย่างใกล้ชิด
“พระองค์ท่านทรงงานหนักมาก บางครั้งเสด็จกลางคืนถึงตี 1 ตี 2 เพื่อไปเยี่ยมดูผลงานของกลุ่มสตรีในหมู่บ้าน ทรงห่วงใยพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง ดิฉันรู้สึกภาคภูมิใจและถือเป็นบุญวาสนาสูงสุดในชีวิตที่เคยได้ถวายงานรับใช้เบื้องพระยุคลบาท” นางสายหยุดกล่าว
นางสายหยุดยังกล่าวทั้งน้ำตาว่า ขออธิษฐานให้ดวงพระวิญญาณของสมเด็จพระพันปีหลวงเสด็จสู่สรวงสวรรค์ และไปเฝ้าสมเด็จพระบรมชนกนาถ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร บนสวรรค์ชั้นฟ้า เพื่อคอยปกปักรักษาแผ่นดินไทยตลอดไป