ยาย 92 ชาวพิมายโศกเศร้า ถวายความอาลัยพระพันปีหลวง เผยตอนอายุ 22ปี อุ้มลูกชายรอรับเสด็จฯ

ยาย 92 ชาวพิมายโศกเศร้า ถวายความอาลัยพระพันปีหลวง เผยตอนอายุ 22 ปี อุ้มลูกชายรอรับเสด็จฯ ทรงมีพระเมตตาเดินเข้ามาถามว่า ลูกอายุเท่าไร ตนตอบไปว่า อายุได้ 6 เดือน มีคนเดียว พระองค์ทรงยิ้ม ทรงพระสิริโฉมอย่างมาก
โดยนางเกิด ชินสุข อายุ 92 ปี ชาวบ้านใหม่สามัคคี ม.16 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า เมื่อปี พ.ศ.2498 ได้ไปรับเสด็จฯ พระองค์ท่าน และในหลวงรัชกาลที่ 9 ทั้งสองพระองค์ ที่ อุทยานประติศาสตร์พิมาย ทรงเสด็จฯ มาเยี่ยมเยียนราษฎรชาว อ.พิมาย ซึ่งตอนนั้นมีอายุ 22 ปี อุ้มลูกชายตัวเล็กๆ ไปนั่งรอรับเสด็จฯ ด้วย ท่านทรงทอดพระเนตรเห็นอุ้มลูกมาด้วย ก็ทรงมีพระเมตตาเดินเข้ามาถามว่า ลูกอายุเท่าไร ตนตอบไปว่า อายุได้ 6 เดือน มีคนเดียว พระองค์ทรงยิ้ม ทรงพระสิริโฉมอย่างมาก ในหลวงก็เช่นกัน ได้มีโอกาสเห็นทั้งสองพระองค์แบบใกล้ๆ รู้สึกปลาบปลื้มอย่างมากซึ่ง
ปัจจุบันประชาชนชาวพิมายที่นั่งรอรับเสด็จฯ อยู่ด้วยกันได้เสียชีวิตไปหมดแล้ว เหลือเพียงตนแค่คนเดียวที่ยังมีชีวิตอยู่ และยังน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์ไม่รู้ลืม เพราะเลี้ยงลูกมาทั้งหมด 6 คน ดำเนินชีวิตอยู่ได้ด้วยการทำเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยเท้าพ่อหลวง รัชกาลที่ 9 ทำให้มีอยู่มีกิน จนสามารถเลี้ยงดูลูกทั้ง 6 คนได้อย่างไม่ลำบาก ตอนนี้ลูกบางคนก็ไปรับราชการ ส่วนลูกชายตัวเล็กที่อุ้มไปรับเสด็จฯ ด้วย เคยทำอยู่การไฟฟ้าฯ ตอนนี้อายุ 70 ปีแล้ว เป็นข้าราชบำนาญ ทุกวันนี้ยังระลึกถึงทั้งสองพระองค์โดยตลอด และเมื่อทราบข่าวการสวรรคตของพระบรมราชินีนาถ ก็รู้สึกใจหาย ตนและครอบครัวขอน้อมถวายความอาลัยแด่พระองค์ท่าน
ในขณะที่นางประกากรอง พุฒกลาง อายุ 74 ปี ข้าราชครูบำนาญ อ.พิมาย กล่าวว่า หลังจากได้ทราบข่าวการสวรรคต ก็เชื่อว่า ประชาชนชาวไทยคงรู้สึกใจหายกันทั้งประเทศ เพราะพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจทุกสิ่งทุกอย่างให้ไว้กับประเทศชาติอย่างแท้จริง ทำให้พสกนิกรของพระองค์ได้มีกินมีใช้ โดยเฉพาะโครงการต่างๆ ของพระองค์ ที่จัดขึ้นเพื่อช่วยให้พสกนิกรอยู่ดีกินดี เป็นที่ประจักษ์และรู้สึกซาบซึ้งกันทั่วโลก ตนและครอบครัวต่างรู้สึกใจหายกับการสูญเสียในครั้งนี้ ตนและชาวไทยทุกคนขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
ด้านนางดาวประกาย แซ่ตั้ง อายุ 54 ปี แม่ค้าขายอาหารอยู่ในตลาดจอแจ เขตเทศบาลตำบลพิมาย อ.พิมาย กล่าวว่า ตนรักและเทิดทูนพระบรมราชินีนาถและพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 อย่างมาก มักจะเห็นทั้งสองพระองค์เสด็จไปทุกๆ ที่ ชาวไทยจึงรักทั้งสองพระองค์มาก ตนยังนึกถึงคำที่พระองค์ท่านได้สอนไว้ ให้คนไทยรักสามัคคีกันมากๆ ทุกวันนี้ยังน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณมิรู้ลืม
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดคอร์สอบรมมัลติมีเดีย สร้างอินฟลูเสริมท่องเที่ยวจ.พังงา
- ‘ศธ.’ ส่งหนังสือด่วยแจ้งหน่วยงานในสังกัด งดจัดงานรื่นเริง ข้าราชการ-ครู ไว้ทุกข์ 1 ปี
- เท้ง อัดรบ.ไม่จริงจัง ปราบสแกมเมอร์ หวังจับมือโลกสางปัญหา ยันเงื่อนไขยื่นซักฟอก อยู่ที่แก้รธน.
- ฮุนมาเนต แสดงความเสียใจ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สวรรคต ยก ผู้ทรงอุทิศชีวิต อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย