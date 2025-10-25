ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย บุกทลายรังแก๊งจีนเทา 19 คน ซุกบ้านเช่าเตรียมหนีเข้าลาว
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ต.ท.ธนวินท์ พวงมะลิ สว.ส.ทท.2 กก.2 บก.ทท.2 ได้รับรายงานว่ามีกลุ่มคนต่างชาติต้องสงสัยจำนวนมาก มาเช่าบ้านอยู่ในพื้นที่ ต.ท่าสุด อ.เมืองเชียงราย จึงพร้อมด้วย ร.ต.ท.จินดา มณีทิพย์รอง สว.(ป.) ส.ทท.2 กก.2 บก.ทท.2 ชุดสายตรวจ สืบสวนสถานีท่องเที่ยวเชียงราย สืบ กก.2 บก.ทท.2 ตม.เชียงราย ร่วมเข้าตรวจสอบ พบเป็นบ้านเลขที่12 บ้านพลูทอง หมู่ 11 ต.ท่าสุด อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
พบชายชาวจีน เป็นชายอายุตั้งแต่ 18-37 ปี รวมจำนวน 19 คน หลับนอนอยู่ในบ้านกระจายอยู่หลายห้อง จึงสอบถามปรากฏว่าไม่สามารถพูดภาษาไทยได้ จึงให้ล่ามสอบถามเอกสารประจำตัวปรากฎว่ามีพาสปอร์ตจำนวน 6 ราย แต่อยู่เกินวีซ่า และอีก 13 รายไม่มีเอกสารประจำตัว และพบหญิงคนไทยทราบชื่อ น.ส.ชัชฎา ไทยสวัสดิ์ อายุ 35 ปี แสดงตัวเป็นคนเช่าบ้านให้คนจีนทั้งหมดพัก เจ้าหน้าที่จึงจับกุมตัวทั้งหมด พร้อมของกลางโทรศัพท์มือถือจำนวนมากเอาไว้ พร้อมนำตัวมาสอบสวน
สอบสวนเบื้องต้น น.ส.ชัชฎา ให้การว่า ได้มีคนติดต่อให้ตนเองมาเช่าบ้านหลังดังกล่าวเพื่อให้นำคนจีนมาพัก ตนเองมีหน้าที่หาเช่าบ้าน และจัดหาอาหารให้กินคนจีนกิน และทำความสะอาดบ้านโดยได้รับค่าจ้างเป็นรายหัว 200 บาทต่อวัน ส่วนการนำมาหรือส่งไปที่ไหนตนเองไม่ทราบ
ด้านการสอบปากคำคนจีนผ่านล่ามให้การว่า กลุ่มพวกตนเดินทางมาจากชายแดน อ.แม่สอด จ.ตาก โดยลักลอบเข้าช่องทางธรรมชาติ หลังจากนั้นมีคนนำมาพักที่เชียงราย แล้วจะมีคนมารับตัวไปส่งต่อเพื่อข้ามไปฝั่งประเทศ สปป.ลาว
เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหาแก่ น.ส.ชัชฎา ฯ ว่า “ช่วยเหลือ ซ่อนเร้น หรือช่วยเหลือด้วยประการใดๆเพื่อให้คนต่างด้าวนั้นพ้นจากการจับกุม” ส่วนคนจีน 6 คนตั้งข้อกล่าวหาว่า “เป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยอนุญาตสิ้นสุด(over stay) และอีก 13 คน กล่าวหาว่า “เป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่รับอนุญาต” นำตัวทั้งหมดส่ง พนักงานสอบสวน สภ.บ้านดู่ ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
