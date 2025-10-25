กระบะตู้ทึบ ลอบขนแรงงานเถื่อน เสียหลักแหกโค้ง ดับ 4 เจ็บ 31 คนขับอาศัยช่วงชุลมุนหลบหนี

กระบะตู้ทึบ ลอบขนแรงงานเถื่อน เสียหลักแหกโค้ง ดับ 4 เจ็บ 31 จับได้ 10 คน วิ่งหนีเข้าป่าบางส่วน ส่วนคนขับหลบหนี
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ไทรโยค ได้รับแจ้งจาก ศูนย์วิทยุนเรนทร ได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถยนต์กระบะตู้ทึบยี่ห้อนิสสัน นาวาร่า สีบรอนซ์ ทะเบียน ตห 7430 กรุงเทพมหานคร บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 323 กาญจนบุรี – ไทรโยค ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 108 -109 ขับมาจากทางด้านอำเภอทองผาภูมิ มุ่งหน้ากาญจนบุรี ด้วยความเร็วสูง เมื่อมาถึงทางโค้งถนนสาย 323 กาญจนบุรี – ไทรโยค หมู่ 9 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี รถยนต์คันดังกล่าวได้เกิดอุบัติเหตุล้อหลังซ้ายหลุดแล้วเสียหลักพุ่งข้ามเลนพลิกคว่ำลงไปป่าริมทางอย่างแรง กระบะทึบหลุดกระเด็นออกจากตัวรถ พร้อมสิ่งของตกกระจายเกลื่อน
จากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ปรากฏว่า พบแรงงานต่างด้าวทั้งชายหญิง เบื้องต้น มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ 3 ราย และผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 32 ราย เป็นชาย 22 ราย หญิง 10 ราย และเจ้าหน้าที่มูลกู้ภัยกาญจนบุรี และมูลนิธิพิทักษ์กาญจน์ ได้เร่งเข้าไปช่วยเหลือลำเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตส่งโรงพยาบาลไทรโยค และมีต่างด้าวจำนวนหนึ่งที่อาการสาหัส ทางโรงพยาบาลไทรโยค ได้ทำการช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา กาญจนบุรี จำนวน 6 ราย และเสียชีวิตระหว่างนำส่งเพิ่มอีก 1 ราย เป็นชาย รวมผู้เสียชีวิต จำนวน 4 ราย คาดว่าน่าจะมีเสียชีวิตเพิ่มเติมอีก เนื่องจากอาการวิกฤต
ขณะที่ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบว่า หลังเกิดเหตุมีกลุ่มแรงงานอีกเป็นจำนวนมาก ได้วิ่งหลบหนีเข้าไปในป่าเชิงเขาใกล้จุดเกิดเหตุ หลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหารชุดเฉพาะกิจลาดหญ้า กองกำลังสุรสีห์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคง ทราบ จึงระดมกำลังออกติดตามเข้าไปในป่า ล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวเอาไว้ได้ จำนวน 10 ราย บางรายได้รับบาดเจ็บ เจ้าหน้าที่จึงได้นำส่งโรงพยาบาลไทรโยค ให้แพทย์ช่วยรักษาต่อไป
พ.ต.อ.ณัฐวุฒิ กันตะยศ ผกก.สภ.ไทรโยค ได้เดินทางไปบัญชาการการช่วยเหลือและติดตามต่างด้าวที่ยังหลบหนีด้วยตนเอง กล่าวว่า ในช่วงเช้าที่ผ่านมา ได้เกิดอุบัติเหตุรถยนต์กระบะหลังคาตู้ทึบสูงลักลอบขนต่างด้าว เสียหลักพลิกคว่ำบริเวณหมู่ที่ 9 มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ 3 ราย บาดเจ็บจำนวนมาก ส่วนคนขับอาศัยช่วงชุลมุนหลบหนีไปได้ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามจับกุมตัวของเจ้าหน้าที่ เบื้องต้นไม่ทราบว่าเป็นคนไทยหรือต่างชาติ
ด้าน นายขวัญชัย ถิระศิลป์ ประธานมูลนิธิกู้ภัยกาญจนบุรี กล่าวว่า ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุนเรนทร ว่าเกิดอุบัติเหตุหมู่บริเวณถนนสาย 323 ใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยมหิดลไทรโยค ซึ่งมูลนิธิกู้ภัยกาญจน์อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ จึงได้นำทีมลูกข่ายเข้าไปช่วยเหลือ ถึงจุดเกิดเหตุได้เร่งทำการช่วยเหลือ พบว่า ผู้บาดเจ็บจำนวนมากส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือด้วยอาการเจ็บปวด จึงประสานมูลนิธิพิทักษ์ส่งรถพยาบาลไปช่วยลำเลียงผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลเพื่อให้แพทย์ได้เร่งทำการช่วยชีวิตเป็นการด่วน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดคอร์สอบรมมัลติมีเดีย สร้างอินฟลูเสริมท่องเที่ยวจ.พังงา
- ‘ศธ.’ ส่งหนังสือด่วยแจ้งหน่วยงานในสังกัด งดจัดงานรื่นเริง ข้าราชการ-ครู ไว้ทุกข์ 1 ปี
- เท้ง อัดรบ.ไม่จริงจัง ปราบสแกมเมอร์ หวังจับมือโลกสางปัญหา ยันเงื่อนไขยื่นซักฟอก อยู่ที่แก้รธน.
- ฮุนมาเนต แสดงความเสียใจ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สวรรคต ยก ผู้ทรงอุทิศชีวิต อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย