ปู่ย่าน้องน้ำโขง เหยื่อ BM-21 ของเขมร รับมอบบ้านหลังใหม่ พร้อมจยย. มอเตอร์ไซค์พ่วงข้าง รถแทรกเตอร์
วันนี้ 25 ต.ค.68 เวลา 09.00 น. ที่บ้านโจรก ต.ด่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ พบว่ามีชาวบ้าน และนายสุธี บุญแต่ง ซึ่งเป็นปู่ และย่าของน้องน้ำโขง เด็กชายวัย 8 ขวบ ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์จรวดทหารกัมพูชายิงมาตกใส่บ้าน ได้ต้อนรับนายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้บริหารของกระทรวงศึกษาและกรมอาชีวะ ซึ่งเดินทางแทนรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อทำพิธีส่งมอบบ้านพักอาศัยให้กับครอบครัวน้องน้ำโขง
โดยมีนายสุทธิ์โรจน์ เจริญธนะศักดิ์ นายอำเภอกาบเชิง, คุณวิโรจน์ รุจิเจริญชัย บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน), นายธนฐั ชัย สุริย์ฉาย บริษัท คุณเฮงยานยนต์สุรินทร์ (1999) จำกัด, นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกันมอบทุนการศึกษาให้กับพี่น้องของน้องน้ำโขง ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ และมอบถุงยังชีพ และพบปะพูดคุยให้กำลังใจประชาชนในพื้นที่
จากนั้นปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ส่งมอบบ้านพักอาศัยที่เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วน โดยได้รับสนับสนับสนุนโครงสร้างและงบประมาณจากภาคเอกชน ฝีมือและแรงงานจากกลุ่มอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ที่ใช้เวลาการสร้างบ้านหลังมาตรฐานในเวลาเพียง 23 วัน เพื่อส่งมอบให้ครอบครัวผู้สูญเสีย นอกจากนี้ยังมอบรถจักรยานยนต์, รถมอเตอร์พ่วงข้าง และรถแทรกเตอร์ ให้ไว้ใช้ประโยชน์ด้วย พร้อมกันนี้ยังมอบแบตเตอรี่ ให้กับผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 อีกด้วย
ภายหลังจากเสร็จพิธีส่งมอบ คณะผู้บริหารการกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้แทนภาคเอกชน ที่ช่วยสร้างบ้าน เข้าเยี่ยมดูบ้านฝั่งที่ประสบภัย(บ้านหลังเก่า) ที่เสียหายจากแรงระเบิด BM-21 พร้อมร่วมเข้าสอบถามให้กำลังใจกับปู่และย่าของน้องน้ำโขงด้วย