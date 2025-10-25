ท้องถิ่นตราด เอกชน ทหารนาวิกโยธินทำถนนเชื่อมถึงบ้าน 3 หลัง เพื่อเป็นเส้นทางส่งกำลังบำรุงชายแดน

ชาวตราดจับมือท้องถิ่น เอกชน ทหารนาวิกโยธินตราดทำถนนเชื่อมถึงบ้าน 3 หลัง,ใช้เป็นเส้นทางส่งกำลังบำรุงชายแดนก่อน 2 ฝ่ายจะเจรจาประกาศหยุดยิง พร้อมแสกนหาระเบิดระหว่างเส้นทาง
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม กลุ่มภาคเอกชนตราด นำโดยว่าที่เรือโทมณฑล อุดมโชค ผู้ประกอบการรับเหมา นำรถแมคโครใหญ่ 3 คัน รวมของทหารช่างอีก 1 คันรวม 4 คัน,พร้อมนางหฤทัย ใสเกื้อ นายกอบต.แหลมกลัด,กำนันตำบลชำราก ,สารวัตรกำนันตำบลชำราก พร้อมนายกิตติธัช ไชยอรรถ อดีตผู้สมัคร ส.ส.ตราด ร่วมโดยมีกองพันทหารช่วงทหารนาวิกโยธินตราด ร่วมเดินทางมาร่วมปฏิบัติการ พร้อมหน่วยกู้กับระเบิดจากกองกำลังป้องกันจันทบุรีตราด 1 ชุด 4 คน ร่วมปฏิบัติงานตรวจสอบกับระเบิดบริเวณเส้นทาง
การเดินทางมามาครั้งนี้ เพื่อขยายเส้นทางที่ฝ่ายทหารได้ตัดขึ้นสู่บ้านหนองรี ต.ชำราก ซึ่งมีระยะทาง 4 กม.เศษ เพื่อเข้าไปยึดบ้าน 3 หลัง ซึ่งน.อ.ธรรมนูญ วรรณา ผบ.หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด นำกำลังเข้ามายึด และสามารถดำเนินการได้เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2568 แต่ทางฝ่ายกัมพูชาได้ทำการประท้วง ว่าฝ่ายไทยละเมิด MOU-44 ทำให้ผู้บังคับบัญชาต้องสั่งถอนกำลังออกมา เพื่อรอการประชุมหยุดยิง
ซี่งการที่ภาคเอกชนและท้องถิ่นจังหวัด รวมทั้งองค์กรปกครองท้องถิ่นมาดำเนินการขยายถนนให้กว้างกว่าเดิมที่เป็นแค่ทางดินแดง มาเป็นถนนอัดเศษแอลฟัตส์ กว้าง 12 เมตร จะทำให้รถยนต์ของทหารสามารถขึ้นไปยังพื้นที่บ้านหนองรี ที่มีบ้าน 3 หลังอยู่ด้วย ซึ่งทหารนาวิกโยธินตราดได้ตั้งฐานเผชิญหน้ากับทหารกัมพูชาในพื้นที่เพื่อรอการปฏิบัติการยึดคืนบ้าน 3 หลังต่อไป ซี่งถนนเส้นนี้จะสามารถลำเลียงอาวุธ และเสบียงต่างๆ มายังทหารที่อยู่ในแนวหน้าได้อย่างรวดเร็ว
นางหฤทัย กล่าวว่า ในฐานะประชาชนในพื้นที่และองค์กรปกครองท้องถิ่น เราต้องการให้ความช่วยเหลือฝ่ายความมั่งคง เพื่อสามารถลำเลียงเสบียง สิ่งของและการส่งกำลังบำรุงขึ้นไปในพื้นที่บ้าน 3 หลังได้รวดเร็วได้ ขณะทีทยังสามารถใช้เป็นแนวป้องกันไฟป่าได้ และทางอบต.แหลมกลัดจะส่งเสริมให้เป็นเส้นทางเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วย
ว่าที่เรือโทมณฑล กล่าวว่า การนำรถแมคโครขนาดใหญ่มา 3 คันเพื่อให้การก่อสร้างทางทำได้รวดเร็วและมีขนาดความกว้าง 12 เมตร ซึ่งการที่ทหารมีรถแมคโครขนาดใหญ่ 1 ตัวไม่เพียงพอ และไม่ทันกับสถานการณ์จึงนำภาคเอกชนเข้ามาช่วยสนับสนุน ซึ่งน่าจะรวดเร็วกว่าเดิม ซึ่งจะทำให้ทหารสามารถใช้เส้นทางนี้เพื่อเข้าพื้นที่บ้าน 3 หลังได้รวดเร็วกว่าเดิม อย่างไรก็ตาม การดำเนินการครั้งนี้ภาคเอกชนออกค่าใช้จ่ายทั้งน้ำมันและอาหารกันเอง และมีผู้บริจาคจำนวนมาก หากชาวตราดท่านใดที่ต้องการสนับสนุนสามารถติดต่อมายังทหารช่างนาวิกโยธินได้ โดยรถแมคโครขนาดใหญ่จะมีค่าใช้จ่ายคันละ 6,000 บาท (ค่าน้ำมัน)และค่าคนขับ 1 พันบาท
ส่วนนายกิตติธัช กล่าวว่า เส้นทางที่ทหารทำสามารถทำไปถึงบ้าน 3 หลังแล้ว แต่ถนนแคบ และทำให้การลำเลียงล่าช้า และมีกับระเบิดระหว่างเส้นทางจึงได้มีการร่วมมือกับฝ่ายทหารเพื่อให้การทำงานของทหารสะดวกขึ้น ทางชาวตราดและท้องถิ่นจึงเข้าช่วยสนับสนุบทำเส้นทางขึ้นไปที่บ้านหนองรี ซึ่งที่ผ่านมาได้ทำไปแล้ว แต่ยังมีสภาพไม่ดี เพราะยังกว้างแค่4-6 เมตร การที่ภาคเอกชนนำรถแมคโครขนาดใหญ่มาช่วยอีก 3 คันจึงจะทำให้การทำถนนได้รวมเร็วขึ้น และแม้จะมีการลงนามหยุดยิง แต่เส้นทางนี้ก็สามารถใช้ประโยชน์ในเรื่องการป้องกันไฟป่า และเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง 2 ตำบลได้
ระหว่างการทำเส้นทางทหารชุดเก็บกู้ระเบิด กองกำลังป้องกันจันทบุรีและตราดได้เข้ามาตรวจสอบระเบิดในเส้นทางด้วย รวมทั้งยังรถยนต์ทหารนาวิกโยธินที่สับเปลี่ยนกำลังเดินทางผ่านเส้นทางนี้ด้วย
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- หมู่บ้านเขมร ไร้ความเคลื่อนไหว ชาวไทยแห่เดินทางปกป้องแผ่นดิน วีระ ยัน 31 ต.ค. บุกขับไล่เขมรแน่
- นักเทนนิสดาวรุ่งอินโดฯ-ไต้หวัน คว้าแชมป์จีเอสบี-ไอทีเอฟ
- ‘ตรีนุช’ ลุยสระแก้ว ตรวจเยี่ยม 4 ผู้ทุพพลภาพ มอบของใช้ แนะนำสิทธิประโยชน์ประกันสังคม
- อนุทิน บินมาเลย์คืนนี้ ลงนามสันติภาพไทย-กัมพูชา หลังสหรัฐฯขยับเวลาให้ ทรัมป์สักขีพยาน