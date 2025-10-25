ตร.จับแล้ว อดีตพ่อเลี้ยงวัย 64 ล่วงละเมิดเด็กหญิง 4 ขวบ จนมีน้ำหนองไหล แถมขู่ให้ถอนแจ้งความ
สืบเนื่องจากวันที่ 20 ต.ค.68 นางน้อย (นามสมมุติ) อายุ 70 ปี ผู้เป็นย่า ได้ร้องทุกข์ต่อ นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี แจ้งว่า หลานสาว 4 ขวบ ถูก นายหนึ่ง (นามสมมุติ) อายุ 64 ปี อดีตพ่อเลี้ยง มีอาชีพปล่อยเงินกู้ ล่วงละเมิดทางเพศโดยการใช้นิ้วสอดใส่อวัยวะเพศจนเกิดการอักเสบบวมแดงมีน้ำหนองไหลออกมา เด็กยืนยันอดีตพ่อเลี้ยงเป็นคนทำ โดยก่อนลงมือได้เปิดหนังโป๊ให้เด็กดูก่อนจะใช้นิ้วสอดใส่เข้าไปในอวัยวะเพศ
นางน้อย กล่าวอีกว่า ตนมีอาชีพขายของตามตลาดนัด อาศัยอยู่ห้องเช่า โดยอยู่กับลูกสาวและหลานสาว 4 ขวบ ส่วนนายหนึ่ง อดีตพ่อเลี้ยง ได้เลิกรากับลูกสะใภ้ไปแล้ว แต่ยังอาศัยอยู่ห้องเช่าใกล้กัน หลานสาวมีความคุ้นเคยกับอดีตพ่อเลี้ยง เพราะเคยเลี้ยงดูมาตั้งแต่เล็ก จึงมักจะไปวิ่งเล่นที่ห้องของเขาเป็นประจำ ก่อนหน้านี้วันที่ 8 ก.ค.68 หลานได้มาบอกกับย่าว่า เจ็บที่อวัยวะเพศ แต่ไม่ยอมบอกว่าไปโดนอะไรมา หรือใครทำ ย่าจึงพาไปโรงพยาบาลอำเภอ จากนั้นถูกส่งต่อไปที่โรงพยาบาลจังหวัด ในวันที่ 9 ก.ค.68 แพทย์และพยาบาลแนะนำให้ย่าพาหลานเข้าแจ้งความ ย่าพยายามสอบถามแต่หลานไม่ยอมพูดว่าถูกใครทำ จึงยังไม่ได้แจ้งความ
ต่อมาวันที่ 18 ก.ค.68 ตอนกลางวันหลานออกไปวิ่งเล่นข้างนอก จู่ๆ ก็วิ่งร้องไห้จ้ากลับมาบ้านแล้วบอกย่าว่า เจ็บที่อวัยวะเพศ ย่าถามเท่าไหร่ก็ไม่ยอมบอกว่าใครทำ จนช่วงเย็นหลานได้เล่าว่า เมื่อกลางวัน นายหนึ่ง เปิดหนังโป๊ให้ดูและใช้นิ้วแหย่เข้าไปในอวัยวะเพศ รู้สึกเจ็บมาก ย่าเปิดดูก็พบอวัยวะเพศบวมแดงและมีน้ำหนองไหลออกมาจึงรีบพาไปโรงพยาบาลอำเภอ แพทย์ตรวจพบว่าเด็กมีร่องรอยถูกกระทำ อวัยวะเพศบวมช้ำ จากนั้นถูกส่งต่อไปที่โรงพยาบาลจังหวัดเพื่อทำการตรวจร่างกายเด็ก แพทย์ระบุ “ภายในพบบาดแผลฟกช้ำบริเวณแคมในทั้งสองข้าง และพบบาดแผลฟกช้ำที่เยื่อบุพรหมจรรย์ บริเวณ 7 นาฬิกา ผลตรวจห้องปฏิบัติการตรวจไม่พบอสุจิ หรือสารประกอบอสุจิ หรือสารคัดหลั่งในช่องคลอด”
จากนั้นย่ากับหลานได้เข้าแจ้งความในคืนวันที่ 18 ก.ค.68 ทันที พอนายหนึ่งรู้ว่าย่าเข้าแจ้งความ ได้ข่มขู่อ้างรู้จักตำรวจและผู้ใหญ่หลายคน ไม่มีใครเอาผิดได้ ถ้าไม่ยอมถอนแจ้งความจะฟ้องกลับ แถมยังข่มขู่หากถูกดำเนินคดีออกจากคุกเมื่อไหร่จะมายิงย่าเป็นคนแรก ย่าเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยและต้องการจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด ขอมูลนิธิปวีณาฯ ช่วยคุ้มครองความปลอดภัย และช่วยติดตามคดีให้ด้วย
หลังรับเรื่องวันที่ 20 ต.ค.68 นางปวีณา ได้ประสาน พ.ต.อ.ไตรสิทธิ์ โภคธรรมธนาชัย ผกก.สภ.ขลุง พร้อมมอบหมายเจ้าหน้าที่มูลนิธิปวีณาฯ พาย่าและหลาน 4 ขวบ ไปสอบสหวิชาชีพที่สภ.ขลุง ในวันที่ 21 ต.ค.68 หนูน้อยให้การชัดเจน และย่าได้ลงบันทึกประจำวันกรณีถูกนายหนึ่งข่มขู่ไว้เป็นหลักฐาน จากนั้นนางปวีณา ได้รับย่าและหลานเข้าอยู่ในความดูแลของมูลนิธิปวีณาฯ เพื่อคุ้มครองความปลอดภัย และนางปวีณา ได้ประสาน พล.ต.ต.ผดุงศักดิ์ รักษาสุข ผบก.ภ.จว.จันทบุรี ขอให้เร่งติดตามจับกุมผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีโดยเร็ว
ล่าสุดวันนี้ 25 ต.ค.68 นางปวีณา ได้รับรายงานจาก พล.ต.ต.ผดุงศักดิ์ รักษาสุข ผบก.ภ.จว.จันทบุรี ว่าได้สั่งการ พ.ต.อ.ไตรสิทธิ์ โภคธรรมธนาชัย ผกก.สภ.ขลุง และเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ขลุง เข้าจับกุมตัว นายหนึ่ง อดีตพ่อเลี้ยงที่ก่อเหตุแล้ววันนี้ โดยควบคุมตัวมาแจ้งข้อหา “อนาจารเด็กหญิงอายุไม่เกินสิบสามปี โดยใช้อวัยวะอื่นใดสอดใส่ในอวัยวะเพศ, พรากผู้เยาว์อายุไม่เกินสิบห้าปีไปเพื่อการอนาจาร” และจะคุมตัวฝากขังศาลในช่วงบ่ายวันนี้
นางปวีณา กล่าวว่า ขอบคุณ พล.ต.ต.ผดุงศักดิ์ รักษาสุข ผบก.ภ.จว.จันทบุรี ที่ประสานไปเมื่อวาน วันนี้จับได้แล้ว ทำงานรวดเร็วมาก สองย่าหลานอยู่ในความดูแลของมูลนิธิปวีณาฯ ให้ความปลอดภัย หลังจากนี้หากกลับไปอยู่บ้านและถูกคุกคามมูลนิธิปวีณาฯ จะประสานในเรื่องคุ้มครองพยาน และเรื่องเงินเยียวยากับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรมให้ และมูลนิธิปวีณาฯ จะติดตามความช่วยเหลือร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ต่อไป