สุดอาลัย ผู้เข้าอบรมศูนย์ศิลปาชีพบางไทร เล่าพระองค์ทรงพระเมตตาเปิดโอกาสให้ประชาชนอย่างเรามีอาชีพ

ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรประดับผ้าขาวดำ แสดงความอาลัย พระพันปีหลวง ผู้เข้าอบรมศูนย์ศิลปาชีพฯ เล่าพระองค์ท่านทรงพระเมตตาเปิดโอกาสให้ประชาชนอย่างเรามีอาชีพ
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศ ที่ สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรม ศิลปาชีพบางไทร ต.โพแตง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา เจ้าหน้าที่ ประดับผ้าขาวดำตามอาคารและรั้ว พร้อมทั้งตัดแต่งต้นไม้ เพื่อแสดงความอาลัย ภายหลังสำนักพระราชวังมีประกาศการสวรรคตของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ส่วนบรรยากาศภายในอาคารศาลาพระมิ่งมงคล ที่จัดแสดงนิทรรศกาลและสินค้า ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) บรรยากาศภายในศูนย์เป็นไปด้วยความโศกเศร้า เจ้าหน้าที่เร่งจัดเตรียมสถานที่เพื่อถวายความอาลัย
นางสมศรี จันโท อายุ 55 ปี เจ้าของร้านจำหน่ายผ้า หนึ่งในผู้ที่เคยเข้ารับการฝึกอาชีพที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร กล่าวว่า ตนติดตามข่าวอาการประชวรของพระองค์ท่านมาโดยตลอด เมื่อทราบข่าวการสวรรคต รู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่ง ตนเองเป็นคนบ้านนอก ไม่ได้มีความรู้มากนัก พระองค์ท่านทรงพระเมตตาเปิดโอกาสให้ประชาชนอย่างเรามีอาชีพ มีความรู้ ดิฉันมาเรียนที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรตั้งแต่ปี 2535 จนทุกวันนี้มีอาชีพตัดผ้าไหมขายได้ ก็เพราะพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ดิฉันขอให้พระองค์เสด็จสู่สรวงสวรรค์คาลัย” นางสมศรีกล่าวด้วยความอาลัย
