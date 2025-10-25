หมู่บ้านเขมร ไร้ความเคลื่อนไหว ชาวไทยแห่เดินทางปกป้องแผ่นดิน วีระ ยัน 31 ต.ค. บุกขับไล่เขมรแน่
ผู้สื่อข่าวรายงานวันที่ 25 ต.ค. 2568 ที่บ้านหนองจาน อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงมีกลุ่มชาวบ้านจากต่างจังหวัด และกลุ่มพลังมวลชน เดินทางเข้าไปแสดงความรักชาติ ปกป้องแผ่นดิน และให้กำลังใจทหาร เป็นจำนวนมากกว่าทุกวัน บรรยากาศจึงคึกคักและหนาแน่นไปด้วยผู้คน
ส่วนบรรยากาศที่บ้านเปรยจัน และจกเจยของเขมร ตรงข้ามบ้านหนองหญ้าแก้ว และหนองจาน ยังคงเป็นปกติไม่มีความเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชนแต่อย่างใด
ผู้สื่อข่าวรายงานถึงความคืบหน้าของการเก็บกู้วัตถุระเบิดร่วมกันของไทย และกัมพูชา ตามข้อตกลงของการประชุม GBC ที่ผ่านมา ได้มีเจ้าหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติตั้ง TMAC เดินทางเข้าไปบ้านหนองหญ้าแก้วแล้ว ตั้งแต่ช่วงเย็นเมื่อวานนี้ (24 ต.ค.)ที่ผ่านมา พร้อมเครื่องมือ และในช่วงบ่ายของวันที่ 25 ต.ค.นี้ จะเริ่มใช้เครื่องมือ จัดเตรียมพื้นทีสำหรับเก็บกู้ และจะย้ายเข้าไปเตรียมพื้นที่ในบ้านหนองจานในวันที่ 25 ต.ค.นี้ ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อม ในการวางแผนการเก็บกู้ ร่วมกับ TMAC ของกัมพูชา ที่จะเริ่มดำเนินการเก็บกู้ร่วมกันในเดือนพฤศจิกายนนี้
ด้านนายวีระ สมความคิด นัดเคลื่อนไหวปกป้องอธิปไตย-ต่อต้านคอรัปชั่น กล่าวยืนยันว่า วันที่ 31 ต.ค. เวลา 13.00 น. เป็นเส้นตายครั้งแรก และครั้งเดียวของประชาชน ที่จะบุกเข้าไปขับไล่เขมรในหมู่บ้านจกเจย ของเขมร ตรงข้ามบ้านหนองจาน ขอเชิญชาวบ้านหนองจาน และประชาชนทั่วประเทศมาร่วมกันขับไล่ ชนิดม้วนเดียวจบ
นายวีระกล่าวอีกว่า ที่ต้องเป็นเวลา 13.00 น. เพราะชาวบ้านต่างจังหวัดกลัวว่าจะเดินทางมาไม่ทัน ขอให้ดูว่าจะมีประชาชนมาร่วมขับไล่เท่าไหร่ จะมีรถไถ รถแบคโฮกี่คันที่มาร่วม ต้องจบภายในวันเดียว ถ้าทางเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจปล่อยให้เขมรทำร้ายประชาชนคนไทย พวกเขาจะมีความผิด เพราะเป็นหน้าที่ ที่จะต้องดูแลความปลอดภัยให้ประชาชน เพราตรงนั้นเป็นผืนแผ่นดินไทย
นายวีระกล่าวอีกว่า บรรดาทหารชั้นผู้น้อย ต่างพูดตรงกันว่า พร้อมที่จะลงมือทันที เพียงแต่รอคำสั่งเท่านั้น และสาเหตุที่ไม่มีคำสั่ง ก็เพราะมีผลประโยนช์ร่วมกัน ดังนั้นในเมื่อข้าราชการไม่ทำ พวกตนชาวบ้านจึงต้องเข้าไปดำเนินการเอง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 50 กำหนดไว้
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากข้อมูลของฝ่ายความมั่นคง กกล.บูรพาระบุว่า ในหมู่บ้านจกเจย มีพื้นที่ 71 ไร่ มีบ้านเรือนอยู่ 135 หลัง และมีประชาชนอาศัยอยู่ 800 คน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ชาวบ้านหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านรอตันบาตู นราธิวาส ร่ำไห้สูญเสียแม่ของแผ่นดินผู้เป็นที่รัก
- เจ้าอาวาส ย้อนรำลึกพระพันปีทรงปลูกต้นพิกุล ครั้งเสด็จพระราชดำเนิน มายกช่อฟ้าวัดประทุมคณาวาส
- ตำรวจจับ ดำเนินคดีแก๊งเด็กแว้นบนถนนหลวง 29 ราย ส่งฟ้องศาล ริบรถ เอาผิดผู้ปกครอง โทษถึงขั้นจำคุก
- พระตำหนักสิริยาลัย สถานที่ทรงโปรดเสด็จประทับชม วัดไชยวัฒนาราม ถวายความอาลัย ประดับผ้าขาว ดำ