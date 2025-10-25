พระตำหนักสิริยาลัย สถานที่ทรงโปรดเสด็จประทับชม วัดไชยวัฒนาราม ถวายความอาลัย ประดับผ้าขาว ดำ

ถวายความอาลัย ประดับผ้าขาว–ดำ พระตำหนักสิริยาลัย สถานที่ทรงโปรดเสด็จมาประทับชมโบราณสถานวัดไชยวัฒนาราม
วันที่ 25 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หน้าพระตำหนักสิริยาลัย ริมถนนอู่ทอง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา เจ้าหน้าที่พระตำหนักสิริยาลัย เจ้าหน้าที่เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เร่งประดับผ้าขาวดำตลอดแนวของรั้วพระตำหนักสิริยาลัย พร้อมกับปรับเปลี่ยนภาพ บรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมกับทำความสะอาดบริเวณโดยรอบ
สำหรับ พระตำหนักสิริยาลัย สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อใช้เป็นที่ประทับเวลาเสด็จมายังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยตั้งอยู่บริเวณอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยตั้งอยู่ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตรงข้ามวัดไชยวัฒนาราม
พระตำหนักหลังนี้สร้างจากทรัพย์สินส่วนพระองค์ สร้างเนื่องในอากาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ในปีพุทธศักราช 2535 บนพื้นที่กว่า 17 ไร่ โดยพระตำหนักหลังนี้สร้างขึ้นเนื่องด้วยว่าในคราวนั้นทั้งสองพระองค์ทรงโปรดการเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรโบราณสถานสำคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมายังวัดไชยวัฒนาราม ทั้งสองพระองค์ทรงประทับพระราชหฤทัยในความสวยงามของวัดไชยวัฒนาราม พระองค์จึงทรงซื้อที่ดินตรงข้ามวัดไชยวัฒนารามซึ่งมีพื้นที่กว่า 17 ไร่ เพื่อก่อสร้างเป็นพระตำหนัก