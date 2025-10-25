ภูมิภาค

เจ้าอาวาส ย้อนรำลึกพระพันปีทรงปลูกต้นพิกุล ครั้งเสด็จพระราชดำเนิน มายกช่อฟ้าวัดประทุมคณาวาส

เจ้าอาวาส ย้อนรำลึกพระพันปีทรงปลูกต้นพิกุล ครั้งเสด็จพระราชดำเนิน มายกช่อฟ้าวัดประทุมคณาวาส

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พสกนิกรทั่วประเทศเศร้าโศกเสียใจ ที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จสวรรคต เช่นเดียวกับ ที่วัดประทุมคณาวาส ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงครามเนื่องจากได้รับพระมหากรุณาธิคุณที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเคย ตามเสด็จ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มายกช่อฟ้าอุโบสถวัดประทุมคณาวาส ในวันที่ 7 มิถุนายน 2523 จากนั้นก็ได้ปลูกต้นพิกุลบริเวณหน้าโบสถ์ยังความปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่ง

พระครูธรรมธรไพบูลย์ ญาณวิปุโล เจ้าอาวาส วัดประทุมคณาวาส ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม กล่าวว่า เรื่องราวพระบารมีของทั้ง 2 พระองค์ยังอยู่ในความทรงจำ เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินมายกช่อฟ้าวัดประทุมคณาวาส และ ทรงปลูกต้นพิกุล หน้าอุโบสถ อย่างไรก็ตามมีเรื่องอัศจรรย์ใจ ที่ก่อนหน้านี้ต้นพิกุลหน้าโบสถ์ฝั่งขวาที่ในหลวง ร.9 ทรงปลูก ได้เกิดเหี่ยวเฉาใบเหลือง หลังจากที่พระองค์สวรรคต ซึ่งอาตมาได้ขอให้เจ้าหน้าที่เกษตรเข้ามาดูแลจนฟื้นคืนมาได้

Advertisement

พระครูธรรมธรไพบูลย์ กล่าวว่า และปัจจุบันต้นพิกุลหน้าโบสถ์ฝั่งซ้าย ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงปลูก ใบเริ่มเหี่ยวเฉาแล้ว คล้ายเป็นสิ่งหลังบอกเหตุ ไม่คิดว่าจะมีวันนี้ซึ่งถือเป็นความโศกเศร้าให้กับชาววัดประทุมคณาวาสเป็นอย่างมาก