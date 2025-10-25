ภูมิภาค

ตำรวจจับ ดำเนินคดีแก๊งเด็กแว้นบนถนนหลวง 29 ราย ส่งฟ้องศาล ริบรถ เอาผิดผู้ปกครอง โทษถึงขั้นจำคุก

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2568 เวลา 16.30 น. ที่บริเวณลานหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองเลย พลตำรวจตรี วีระเดช เลขะวรกุล ผู้บังคับการตำรตำรวจภธรจังหวัดเลย เป็นประธานแถลงข่าว การจับกุมและดำเนินคดีกับเด็กแว้น รวมกลุ่มแข่งรถในทางหลวง พร้อมกับฟ้องศาล-ริบรถ โดยมีผู้กระทำความผิดทั้งหมด 29 คน ผู้ใหญ่ 10 คน เยาวชน 14 คน เด็ก 5 คน โดยมีนายกิตติคุณ บุตรคุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัด พ.ต.อ.ยุทธวัฒน์ โชคชัย รองผู้บังคับการตำรตำรวจภธรจังหวัดเลย ร่วมในการแถลงข่าว

พลตำรวจตรี วีระเดช เลขะวรกุล ผู้บังคับการตำรตำรวจภธรจังหวัดเลย เผยว่า จากที่ได้มีประชาชนได้ร้องเรียน เรื่องการรวมกลุ่มแข่งรถจักรยานยนต์ ในทางหลวงสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน ผู้พักอาศัยและผู้สัญจรในช่วงดึก ของถนนมะลิวรรณ สาย อ.เมืองเลย-วังสะพุง ช่วงหน้าสถานีพัฒนาการเกษตรพืชไร่ ต.นาโป้ง อ.เมืองเลย จ.เลย ช่วงดึกต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน แม้จะมีการจับกุมและดำเนินคดีมาตลอด แต่ยังพบว่ามีการฝ่าฝืนของกลุ่มแข่งรถจักรยานยนต์

ซึ่งพบปัญหาอุปสรรคของเจ้าหน้าที่ สภ.เมืองเลย ต้องออกระงับเหตุการณ์รวมกลุ่มแข่งรถ ช่วงเวลาหลัง 24.00 น. จาการร้องเรียนของประชาชนผู้เดือดร้อนอยู่ตลอด โดยผู้กระทำความผิดจะรวมกลุ่มแข่งรถครั้งละ 50-70 คัน เจ้าหน้าที่สายตรวจเข้าจับกุมได้ ก็ไม่สามารถขยายผลการจับกุมผู้กระทำผิดอื่นได้ เนื่องจากไม่มีภาพวงจรปิดที่ชัดเจน ยืนยันการกระทำผิด ของผู้กระทำผิดอื่น และผู้ต้องหาไม่ให้ความร่วมมือในการขยายผล

ต่อมาทาง สภ.เมืองเลย โดยงานป้องกันปราบปราม ร่วมกับงานสืบสวน จึงได้ปรับเปลี่ยนใช้มาตรการประสานติดตั้งกล้องวงจรปิดประสิทธิภาพสูง เพื่อจับภาพกลุ่มวัยรุ่นที่มารวมกลุ่มเพื่อแข่งรถในทาง ซึ่งสามารถบันทึกรายละเอียดยืนยันตัวตนบุคคล และใบหน้า รถที่ใช้กระทำความผิดอย่างละเอียด ผลการจับกุมระหว่างวันที่ 22 ต.ค. และวันที่ 29 ต.ค.ที่ผ่านมา สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 29 ราย ผู้ใหญ่ 10 ราย เยาวชน 14 ราย เด็ก 5 ราย โดยจับในที่เกิดเหตุ และขยายผลจากกล้องวงจรปิดด้วย

เจ้าหน้าที่ได้ยึดรถจักรยานยนต์เป็นของกลางในคดีจำนวน 20 คัน ตามพรบ.จราจรทางบก มาตรา 134 ซึ่งห้าม มิให้ผู้ใดแข่งรถในทาง ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับ 5,000-10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และ รถจักรยานยนต์ที่ใช้แข่ง เป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิด ต้องถูกริบตามคำสั่งศาล พร้อมกับดำเนินคดีกับผู้ปกครอง โดยผู้ปกครองหรือผู้ใช้อำนาจปกครองผู้กระทำความผิดที่เป็นที่เป็นเยาวชน

