ผู้ว่าฯ นำทีมแม่บ้านมหาดไทย นั่งรถไฟสัมผัสเสน่ห์เมืองแม่กลอง เที่ยวไปชิมไปสุขใจที่สมุทรสงคราม

ผู้ว่าฯนำทีมแม่บ้านมหาดไทย
นั่งรถไฟสัมผัสเสน่ห์เมืองแม่กลอง
เที่ยวไปชิมไปสุขใจที่สมุทรสงคราม
จ.สมุทรสงคราม เป็นจังหวัดขนาดเล็กที่สุดในประเทศไทย แต่เต็มไปด้วยเสน่ห์ของวิถีชีวิตริมน้ำและความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ มีแม่น้ำแม่กลองไหลผ่านลำคลองกว่า 300 คลอง ลำประโดงอีกนับพันสาย ทำให้ได้ชื่อว่า “เมืองสามน้ำ” ทั้งน้ำจืด น้ำกร่อย และน้ำเค็ม ผสมผสานกันจนเกิดระบบนิเวศที่หลากหลายและทรัพยากรชุมชนที่โดดเด่น
สมุทรสงครามยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียง ทั้งตลาดร่มหุบสุดตื่นตา ตลาดน้ำอัมพวาอันมีชีวิตชีวา และวัดเพชรสมุทรวรวิหาร ที่ประดิษฐานหลวงพ่อบ้านแหลม พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง รวมถึงอาหารพื้นถิ่นขึ้นชื่ออย่าง “ปลาทูแม่กลอง” และ “ส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่” ที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์อันงดงามของคนเมืองแม่กลองได้เป็นอย่างดี
เพื่อสืบสานอัตลักษณ์ท้องถิ่นควบคู่ไปกับการส่งเสริมสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จ.สมุทรสงคราม ร่วมกับสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ได้จัดกิจกรรม “นั่งรถไฟแม่กลอง วิ่งไป เที่ยวไป (ชิมไป) กับแม่บ้านมหาดไทย สุขใจที่สมุทรสงคราม” โดยมี นายชยชัย แสงอินทร์ ผู้ว่าฯสมุทรสงคราม นำทีมแม่บ้านมหาดไทยและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อชวนประชาชนร่วมออกกำลังกาย สัมผัสเสน่ห์เมืองแม่กลอง และสร้างกุศลเพื่อเยาวชนผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่
กิจกรรมในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 เส้นทางที่น่าสนใจ เส้นทางแรก นายชยชัยเป็นผู้นำขบวน โดยเริ่มต้นที่สถานีรถไฟแม่กลอง พร้อมส่งขบวนรถไฟออกจากสถานีอย่างคึกคัก จากนั้นจึงออกวิ่งตามรางรถไฟ ผ่านตลาดร่มหุบ แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ผู้ว่าฯได้แวะทักทายแม่ค้าประชาชนสองข้างทางอย่างเป็นกันเอง ก่อนจะเข้าสักการะศาลเจ้าพ่อแม่กลองเพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นวิ่งต่อไปยังวัดเพชรสมุทรวรวิหาร เข้ากราบไหว้ “หลวงพ่อบ้านแหลม” พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองสมุทรสงคราม พร้อมร่วมชิมอาหารอร่อยในบรรยากาศสตรีทฟู้ดบริเวณหน้าวัด และชิมส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ ผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัด ก่อนเข้าสู่เส้นชัยที่ท่าน้ำวัดเพชรสมุทรวรวิหาร ผู้ว่าฯและผู้ร่วมกิจกรรมยังได้ร่วมถ่ายภาพคู่กับ “หลวงพ่อบ้านแหลมองค์ใหญ่ที่สุดในโลก” และ “สะพานแขวนรูปกลองและปลาทู” แลนด์มาร์กแห่งใหม่ริมแม่น้ำแม่กลอง ที่สะท้อนเอกลักษณ์ของจังหวัดได้อย่างสวยงามและทรงคุณค่า
ส่วนเส้นทางที่สอง นำโดย นายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าฯสมุทรสงคราม เริ่มต้นด้วยการนั่งรถไฟสายแม่กลองจากสถานีแม่กลองไปยังสถานีลาดใหญ่ ก่อนจะวิ่งกลับมาชมวิวริมแม่น้ำ ถ่ายภาพกับหลวงพ่อบ้านแหลมองค์ใหญ่ และสะพานแขวนรูปกลองและปลาทูเช่นเดียวกัน โดยมีนักวิ่ง ประชาชน และกลุ่มแม่บ้านมหาดไทยเข้าร่วมอย่างอบอุ่น บรรยากาศเป็นไปด้วยรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และความสนุกสนาน
ภายหลังจากทั้งสองเส้นทางเข้าสู่เส้นชัย นายชยชัยได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมอย่างเป็นทางการ พร้อมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านจากเยาวชนในพื้นที่ ทั้งการแสดงโขน และการแสดงศิลปะการต่อสู้ที่สะท้อนถึงพลังของคนรุ่นใหม่ในเมืองแม่กลอง
นายชยชัยกล่าวว่า สมาคมแม่บ้านมหาดไทยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพ การท่องเที่ยวภายในประเทศ และการช่วยเหลือสังคม จึงร่วมกับกระทรวงมหาดไทยขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าวในหลายจังหวัดทั่วประเทศ สำหรับ จ.สมุทรสงคราม กิจกรรม “นั่งรถไฟแม่กลอง วิ่งไป เที่ยวไป (ชิมไป)” ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สะท้อนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคชุมชนอย่างแท้จริง
“นอกจากนี้ รายได้จากกิจกรรมหลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปมอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่มีความประพฤติดี ผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผ่าน ‘โครงการทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์’ รวมถึงนำไปใช้สนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม”
ผู้ว่าฯสมุทรสงครามกล่าวอีกว่า กิจกรรม “นั่งรถไฟแม่กลอง วิ่งไป เที่ยวไป (ชิมไป)” จึงไม่เพียงเป็นกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเท่านั้น แต่ยังเป็นเวทีแห่งการรวมพลังของคนสมุทรสงคราม ที่ร่วมกันสืบสานอัตลักษณ์ท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยว และแบ่งปันโอกาสให้กับเยาวชนผู้ด้อยโอกาส เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการพัฒนาเมืองเล็กให้เติบโตอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของความสุข ความสามัคคี และความภาคภูมิใจในบ้านเกิด
“กิจกรรมนี้ไม่เพียงส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ มีสุขภาพกายแข็งแรงและจิตใจแจ่มใส แต่ยังช่วยประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ซึ่งจะนำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจระดับชุมชนและครัวเรือน สร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับประชาชนในพื้นที่”