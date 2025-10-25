เปิดเส้นทางท่องเที่ยวมุสลิม ชมสะพานประวัติศาสต์ท่าปาย เยือนมัสยิดอัล-อิสรออฺ เมืองปาย
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม นายอิทธิรัฐ สินารักษ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะสื่อมวลชน เปิดเส้นทางการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อนักท่องเที่ยวมุสลิม เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวจังหวัดในกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนา Soft Power เพื่อเป็นต้นทุนพัฒนาต่อยอดการท่องเที่ยวมูลค่าสูง ระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคมนี้ในพื้นที่ตัวเมืองเชียงใหม่ และ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เป็นวันที่ 2
วันนี้พาเที่ยวอำเภอปาย ชมสะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย (Ta Pai Memorial Bridge) สะพานดังกล่าวเปรียบเสมือนประตูสู่ปาย เป็นสะพานที่มีโครงเหล็กสีเขียวเข้มปูพื้นด้วยไม้ทอดข้ามแม่น้ำปาย มีอายุราว 100 ปี สร้างขึ้น
สมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวมักเดินเล่นและชมวิวแม่น้ำปาย อีกทั้งยังเป็นมุมถ่ายรูปยอดนิยมอีกด้วย ปัจจุบันสะพานประวัติศาสตร์ท่าปายเป็นแลนด์มาร์กของอำเภอปาย และจังหวัดแม่ฮ่องสอน จนกล่าวกันว่าหากไม่ได้มาเที่ยวสะพานแห่งนี้ก็เหมือนมาไม่ถึงปาย
ต่อมาได้เดินทางหมู่บ้านสันติชล หมู่บ้านวัฒนธรรมจีนยูนนานตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขา ไฮไลท์ของหมู่บ้านคือจุดชมวิวหยุนไหลซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอปาย จุดชมวิวนี้มองเห็นทิวทัศน์โดยรอบได้เกือบ 360 องศาโดยไม่มีอะไรมาบดบัง และเป็นจุดที่เหมาะสำหรับชมพระอาทิตย์ขึ้นหรือตก สามารถไปถึงจุดชมวิวได้ โดยเดินตามป้าย “จุดชมวิว” สีแดงไปประมาณ 5 กม. ค่าเข้าชม 20บาท
ที่สำคัญที่อำเภอปายแห่งนี้ มีมัสยิดอัล-อัลอิสรออฺ ต.เวียงใต้ ซึ่งมัสยิดแห่งนี้มีความสวยงามมาก พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวอิสลามมาใช้สถานที่ได้มากกว่า 200-300 คน ในการประกอบพิธีต่างๆ เช่น ปฏิญาณตน (ชะฮาดะฮ์), การละหมาด (ปฏิบัติ 5 เวลาต่อวัน), การจ่ายซะกาต (การบริจาคทาน), การถือศีลอด เดือนรอมฎอน การประกอบพิธีฮัจญ์ นอกจากนี้ยังมีพิธีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พิธีสุหนัต และพิธีทางศาสนาในวันสำคัญต่างๆ
จากนั้นพาไปชิมอาหารอร่อย ร้านข้าวซอยเมืองปาย นอกจากข้าวซอย ยังมีมีเมนูหลากหลาย ทั้งขนมจีนอีกด้วย กิจกรรมดังกล่าว โดย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืนเพื่อตอบวิสัยทัศน์ “พัฒนาพื้นที่บนพื้นฐานวัฒนธรรมสร้างสรรค์สู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงอย่างทั่วถึง” จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมล้านนาและวิถีชาติพันธุ์ รวมถึง สินค้า และบริการด้านการท่องเที่ยวที่โดดเด่น
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ทหารลงพื้นที่ทำความเข้าใจชาวบ้าน หนองจาน-หนองหญ้าแก้ว เตรียมปักหมุดชั่วคราว ยันอธิปไตยไทยแท้จริง
- ตำรวจรวบหนุ่มใหญ่ชาวฝรั่งเศส พร้อมสาวสองชาวไทย หลังตรวจห้องพัก เจอยาไอซ์ 43.64 กรัม
- กลาสเนอร์ชี้เสียปีกตัวเก่งทั้งโอลิเซ่-เอเซ่ แต่พาเลซเล่นเป็นทีมได้โหดกว่าเดิม
- วัดคาทอลิก ทั่วประเทศ จัดพิธีอธิษฐานภาวนา ถวาย สมเด็จพระพันปีหลวง