รับลมหนาวแรกที่’เขายายเที่ยง’
ปักหมุดตั้งแคมป์สูดอากาศบริสุทธิ์
ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการแล้ว แม้ว่าในปีนี้จะหนาวช้ากว่าปกติเล็กน้อย แต่ไม่ทำให้นักท่องเที่ยว ที่ตั้งตารอต้องผิดหวัง เพราะเริ่มมีลมหนาวพัดโชยให้ได้สัมผัสความเย็นสบายกันบ้างแล้ว
เช่นที่ “เขายายเที่ยง” อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ซึ่งอยู่ไม่ห่างจากกรุงเทพฯมากนัก แต่สภาพอากาศบนเขาวันนี้กำลังเย็นสบาย เฉลี่ยอยู่ที่ 20-25 องศาเซลเซียส แต่หากเป็นช่วงตอนเช้าและช่วงกลางคืนอุณหภูมิจะลดต่ำลงอีก แถมยังมีลมพัดโชยตลอดเวลา นักท่องเที่ยวสายธรรมชาติและสายแคมป์ปิ้งไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงภาคเหนือ แค่มาปักหมุดเที่ยวชมธรรมชาติ ตั้งแคมป์ กางเต็นท์บนเขายายเที่ยง รับรองว่าจะฟิน จนอยากมาเที่ยวบ่อยๆ แน่นอน
ซึ่งเมื่อผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศการท่องเที่ยวรับไฮซีซั่นปีนี้ พบว่าจุดเช็กอินยอดนิยมแห่งหนึ่งที่เริ่มคึกคักรับหนาวแรกของปี คือ “Wind Hills Valley” ที่ตั้งอยู่บนสุดและลึกที่สุดของเขายายเที่ยง ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมบรรยากาศและจองพักตั้งแคมป์กันเป็นจำนวนมาก เพราะที่นี่เป็นจุดกางเต็นท์ที่มีลมพัดโชยตลอดทั้งปี
นายสหัสนัย กำมะหยี่ หรือโอ๊ด อายุ 22 ปี เจ้าของลานกางเต็นท์ Wind Hills Valley เปิดเผยว่า “แคมป์เปิดครบ 2 ปีหมาดๆ เมื่อ 12 ตุลาคมที่ผ่านมา ยังถือว่าเป็นลานกางเต็นท์น้องใหม่ที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ นักท่องเที่ยวจึงสามารถเดินทางมาเที่ยวชมได้อย่างสะดวก
ซึ่งจุดเด่นของที่นี่จะอยู่ที่พิกัดที่ตั้งสามารถมองเห็นวิวธรรมชาติได้ 240 องศา กับวิวหมู่บ้าน ชุมชน ถนนด้านล่างได้อย่างชัดเจน บางปีช่วงหน้าหนาวที่นี่อุณหภูมิจะลดต่ำลงเหลือแค่ 6 องศา จึงเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบอากาศหนาวๆ เย็นๆ ได้มานั่งรับลมผ่อนคลายความเหนื่อยล้า และยังมีจุดถ่ายรูป คาเฟ่ ร้านอาหาร-เครื่องดื่ม เตรียมไว้พร้อมให้บริการนักท่องเที่ยวได้มาชิลล์กับวิวธรรมชาติ
หากมาพักจะได้ชมตะวันลับขอบฟ้า แคมป์ปิ้งดูดาวยามค่ำคืน และตื่นขึ้นมารับหมอกจางๆ หรือทะเลหมอกในบางช่วงเวลา ได้เก็บโมเมนต์ดีๆ ชาร์จพลังให้เต็มที่ก่อนเดินทางกลับ จึงอยากชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชม แวะพักรับลมหนาวบนเขายายเที่ยงด้วยกัน
นางจิญณะ ไชยพงษ์ อายุ 47 ปี หนึ่งในนักท่องเที่ยวชาว อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี กล่าวว่า เดินทางมาพร้อมครอบครัว และเพื่อนๆ รวม 6 คน ตั้งใจเดินทางมาเที่ยวชมบรรยากาศหนาวแรกของปีบนเขายายเที่ยง และเพิ่งเคยมาพักที่ลานกางเต็นท์แห่งนี้เป็นครั้งแรก บรรยากาศดีมาก ลมแรง ตอนเช้าจะมีหมอกให้เห็นปกคลุมทั่วบริเวณ สวยงามมาก และอากาศก็เย็นสบาย ชอบมาก กลางวันจะเห็นวิวค่อนข้างกว้าง ส่วนกลางคืนก็จะเห็นแสงไฟบ้านเรือนด้านล่างได้อีกบรรยากาศ อยากแนะนำให้มาเที่ยวชมและแวะพักกันที่นี่ เพราะมาแล้วไม่ผิดหวังจริงๆ เพราะบรรยากาศสวย อากาศเย็นสบาย ที่พัก คาเฟ่ ห้องน้ำสะอาดสะดวกสบาย และไม่ไกลจากกรุงเทพฯ
“ในช่วงเดือนธันวาคมปีนี้ ซึ่งอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าจะเป็นช่วงที่หนาวสุด จะเดินทางมาพักผ่อนรับลมหนาวกันที่นี่อีกครั้ง ส่วนในช่วงเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม ทางลานกางเต็นท์ฯบอกว่า ที่นี่ก็อากาศดีเช่นกันและมีทะเลหมอกให้เห็นบ่อยๆ วางแพลนว่าจะมาเที่ยวชมและแวะพักด้วยเช่นกัน”
เขายายเที่ยง มีจุดให้นักท่องเที่ยวได้เช็กอินแวะเที่ยว แวะพักอีกหลายจุด โดยเฉพาะทุ่งกังหันลมยักษ์ที่ตั้งตระหง่านบนสันเขา มองเห็นวิวมอเตอร์เวย์ M6 และอ่างเก็บน้ำลำตะคองได้แบบกว้างไกล เหมาะสำหรับปั่นจักรยานรับลมชมวิว สูดอากาศบริสุทธิ์ และชมทะเลหมอกช่วงเช้า หรือจะชมวิวปลูกป่าที่ผายายเที่ยง
หน้าหนาวนี้จึงอยากแนะนำให้มาเที่ยวที่ “เขายายเที่ยง” กันเยอะๆ กระตุ้นการท่องเที่ยวให้กลับมาคึกคักไปด้วยกัน