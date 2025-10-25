ตำรวจรวบหนุ่มใหญ่ชาวฝรั่งเศส พร้อมสาวสองชาวไทย หลังตรวจห้องพัก เจอยาไอซ์ 43.64 กรัม
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2568 ชุดสืบสวน สภ.ป่าตอง ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.เฉลิมชัย เหิรสวัสดิ์ ผกก.สภ.ป่าตอง นำโดย พ.ต.ท.สุชาติ ชุมภูแสง รอง ผกก.สส.สภ.ป่าตอง , พ.ต.ต.ศรันย์ ชัยวุฒิ สว.สส.สภ.ป่าตอง พร้อมด้วยชุดสืบสวน สภ.ป่าตอง
ได้ร่วมกันจับกุมตัว ชายชาวฝรั่งเศส อายุ 46 ปี , สาวประเภทสองชาวไทย อายุ 31 ปี โดยจับกุม ได้ที่บริเวณห้องพักโรงแรมแห่งหนึ่ง ถ.สิริราชย์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต พร้อมด้วยของกลาง ยาไอซ์ น้ำหนักรวม 43.64 กรัม เครื่องชั่งดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ถุงพลาสติกใส จำนวน 40 ถุง
โดยกล่าวหาว่า “ร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 (ไอซ์) โดยการมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย อันเป็นการกระทำเพื่อการค้า”
จากนั้น นำตัวผู้ต้องหาทั้ง 2 คน พร้อมด้วยของกลางทั้งหมด ส่งพนักงานสอบสวน สภ.ป่าตอง ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป