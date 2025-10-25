ชาวบ้านร้อง สามีภรรยาค้ายาบ้าให้กลุ่มวัยรุ่น-ผู้ใช้แรงงาน จนท.บุกค้นเจอ 570 เม็ด พร้อมอาวุธปืน
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 25 ต.ค. 68 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง สนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรป่าโมก เข้าทำการปิดล้อมตรวจค้นบ้านของ นายเกษณะ อายุ 50 ปี ชาวตำบลโรงช้าง อำเภอป่าโมก หลังได้รับเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง ว่า นายเกษณะ และภรรยา มีพฤติการณ์จำหน่ายยาบ้าให้กับกลุ่มวัยรุ่นและผู้ใช้แรงงานในพื้นที่
หลังจากก่อนหน้านี้ เมื่อเดือนสิงหาคม 2568 ทางอำเภอป่าโมก ได้จัดทำประชาคมค้นหาผู้เสพ ผู้ติด และผู้ค้ายาเสพติดในทุกหมู่บ้าน โดยในหมู่ที่ 7 ตำบลโรงช้าง นายเกษณะ ได้ยอมรับว่า เป็นผู้เสพยาเสพติด และสมัครใจเข้ารับการบำบัดรักษาที่โรงพยาบาลป่าโมก อย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม ภายหลังมีผู้ร้องเรียนเพิ่มเติม ทางเจ้าหน้าที่จึงรวบรวมหลักฐานและขอหมายค้นจากศาลจังหวัดอ่างทอง ก่อนเข้าตรวจค้นบ้านของ นายเกษณะ ผลการตรวจค้น พบของกลางยาบ้าสีแดง 458 เม็ด สีเขียว 18 เม็ด รวม 476 เม็ด ซุกซ่อนอยู่ในขวดและถุงพลาสติกบริเวณข้างที่นอนของผู้ต้องหา นอกจากนี้ยังพบ อาวุธปืนยาวไทยประดิษฐ์ พร้อมกระสุน 11 นัด วางอยู่บนตู้เสื้อผ้า
จากการตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของ นายเกษณะ พบข้อความสนทนาติดต่อจำหน่ายยาเสพติด เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหา “ มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย ” และ “ ครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต ” ขณะนำตัวส่งพนักงานสอบสวน เจ้าหน้าที่ได้ตรวจค้นเพิ่มเติมบริเวณหน้าห้องควบคุมตัว พบยาบ้าอีก 94 เม็ด ซุกซ่อนอยู่ในถุงพลาสติกสีดำภายในกระเป๋าของผู้ต้องหา รวมของกลางทั้งหมด 570 เม็ด
ทางเจ้าหน้าที่ได้นำตัว นายเกษณะ พร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรป่าโมก เพื่อจะขยายผลสืบสวนถึงผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ที่จะนำผู้ที่ร่วมขบวนการมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป