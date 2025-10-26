นอนหมดสติเกลื่อนถนน หลังตั้งวงกิน หมูกระทะชั่งกิโล สสจ.สมุทรปราการ สั่งหาสาเหตุ
จากกรณีเกิดเหตุการณ์ เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาอาสาสมัครมูลนิธิกตัญญูได้รับแจ้งมีเหตุผู้เป็นลมหมดสติ อยู่ภายบ้านเอื้ออาทรบางปู ในที่เกิดเหตุมีผู้ป่วย 4 ราย นอนเรียงรายกันอยู่กลางถนน เจ้าหน้าที่เข้าสอบถามรายละเอียดเบื้องต้นทราบสาเหตุเกิดจากกลุ่มเพื่อนๆ ได้ไปซื้อหมูกะทะชั่งกิโล
ในตลาดแห่งหนึ่งในย่านบางปู มารับประทานกันได้สักพักน้องผู้หญิงวัย 8 ขวบ มีอาการหน้ามืด อาเจียน ร่างกายอ่อนเพลีย ไม่มีแรง หมดสติ ในเวลาใกล้เคียงกันพวกเพื่อนๆ ที่นั้งล้อมวงกินหมูกะทะก็เกิดอาการหน้ามืด อาเจียน ร่างกายไม่มีแรงลงไปนอนรอความช่วยเหลือเช่นเดียวกัน ยืนยันจากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ว่าเพิ่งทานหมูกะทะไปได้ไม่นานก็เกิดอาการดังกล่าว เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูพร้อมกำลังเร่งรัดเข้าให้ความช่วยเหลือก่อนลำเลียงผู้ป่วยทั้ง 4 รายรีบนำส่งรักษาตัวที่
ล่าสุดเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม นพ.ประภาส ผูกดวง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เปิดเผยถึงกรณีที่มีการแชร์ข้อมูลเหตุผู้ป่วย 4 รายในพื้นที่ อ.ปากน้ำ นอนหมดสติกลางถนนในหมู่บ้านเอื้ออาทรบางปู โดยมีผู้ให้ข้อมูลว่าผู้ป่วยทั้งหมดเพิ่งทานหมูกะทะชั่งกิโลที่ไปซื้อมาจากตลาดแห่งหนึ่งย่านบางปู
ซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้นำตัวผู้ป่วยเข้ารักษาในโรงพยาบาลแล้ว ว่า ขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานข้อมูล แต่ถ้าเป็นเหตุการณ์เช่นนี้ ก็จะต้องส่งเจ้าหน้าที่ลงไปสอบสวนหาข้อเท็จจริง เพื่อทำการสอบสวนโรค และจะมีการแจ้งให้กับประชาชนรับทราบข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังต่อไป
ขอบคุณภาพจากเพจ เด็กปากน้ำ