ไฟไหม้บ้านเช่าของ ปธ.สภาเทศบาลเขาสมิง เสียหาย 3 ห้องสูญ 5 แสน 

ไหม้บ้านเช่าของ ปธ.สภาเทศบาลเขาสมิง เสียหาย 3 ห้อง สูญ 5 แสน
นายอำเภอเขาสมิงลงตรวจพื้นที่ เตือนอากาศแห้ง ลมแรม
เมื่อเวลาประมาณ 13.00 น. วันที่ 26 ตุลาคม นายนคร วาสิคาม ประธานสภาเทศบาลตำบลเขาสมิง ได้รับแจ้งจาก ร.ต.ท.ประณต ศิริภูธร สว.ปป.สภ.เขาสมิงว่า เกิดเหตุไฟไหม้บ้านให้เช่าของตนที่ตั้งอยู่ใกล้กับบ้านพัก แยกไฟแดงเขาสมิง ซึ่งขณะนั้นตนอยู่ระหว่างเตรียมตัวรอทำงานพิธีอยู่ หลังรับแจ้งจึงได้รีบเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุที่อยู่ห่างจากอำเภอเขาสมิงประมาณ 500 เมตร พร้อมแจ้งขอรถดับเพลงจากเทศบาลตำบลเขาสมิงเพื่อระงับเหตุ
เจ้าหน้าที่เดินทางไปถึงบ้านที่เกิดเหตุพบเจ้าหน้าที่กู้ภัย รวมทั้งกลุ่มจิตอาสากำลังช่วยกันฉีดน้ำดับไฟ พบว่าบ้านเกิดเหตุเป็นเหตุบ้านเช่า หมู่ 1 ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด ซึ่งเป็นบ้านที่น.ส.วันเพ็ญ อายุ 40 ปี เป็นคนเช่าและเปิดเป็นร้านตัดผม ตอนเกิดเหตุบ้านถูกปิดล็อกเพราะออกไปขายของที่ต่างจังหวัด ทำให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องใช้ไม้ทุบกระจกหน้าร้านจนแตกเพื่อเข้าไปเปิดประตู และเข้าไปฉีดน้ำดับไฟได้
ต่อมา ร.ต.ท.ยอดเจริย อินไข ร้อยเวร สภ.เขาสมิง ได้เดินทางไปที่เกิดเหตุเพื่อตรวจสอบและเก็บข้อมูลประกอบสำนวนคดี ซึ่งในวันที่ 27 ตุลาคม 2568 ทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจะมาเก็บข้อมูลเพื่อสรุปอีกครั้งหนึ่ง
นายนคร วาสิคาม เจ้าของบ้านเช่า กล่าวว่า ตนเป็นประธานสภาเทศบาลฯ กำลังอยู่ในช่วงเตรียมพิธีของอำเภอเขาสมิง โดยตอนนั้นสวมชุดขาวทั้งชุด มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ กู้ภัย โทรมาแจ้งว่าเกิดเหตุ จึงได้รีบมาดูก็พบไฟไหม้ห้องเช่าหลังดังกล่าว มีอาสากู้ภัย เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลเขาสมิง กำลังช่วยกันดับจนไฟดับแต่ยังฉีดน้ำเลี้ยงไว้เพื่อป้องกันไฟลุกขึ้นอีก
สำหรับความเสียหายนั้น เฉพาะห้องเช่า 3 ห้องที่เสียหายมีมูลค่าราว 5 แสนบาท แต่ทรัพย์สินอื่นๆ ยังไม่สามารถประเมินได้ ต้องรอการสอบสอวนจากผู้เช่าก่อน ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเป็นผู้ประเมิน ส่วนสาเหตุ น่าจะมาจากไฟฟ้าลัดวงจรจากห้องต้นเหตุ
ร.ต.ท.ประณต ซึ่งเห็นเหตุการณ์ไฟไหม้ บอกว่า ตนอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุพบเห็นมีควันลอยออกทางด้านหลังบ้านเช่า ดูผิดปกติจึงเดินทางเข้าไปดู พบมีไฟไหม้ จึงได้แจ้งให้นายนครทราบ และแจ้งกู้ภัย อย่างไรก็ตาม ช่วงนี้เป็นช่วงลมแรง อยากฝากให้ประชาชนป้องกัน ระวังการจุดไฟ และการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อป้องกันการเกิดไฟไหม้
ด้านนางสาวหยดน้ำ ลูกสาวเจ้าของห้องเช่า กล่าวว่า เมื่อเช้าแม่โทรมาบอกว่าให้เข้าไปที่บ้าน เพื่อให้อาหารแมว ตนจึงรีบอาบน้ำแต่งตัว ยังไม่ทันเสร็จ แม่โทรมาอีกให้รีบไปดูบ้าน เพราะมีไฟไหม้จึงรีบมา พบว่าไฟไหม้ทำให้อุปกรณ์ตัดผม แอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ ถูกไฟไหม้หมด ส่วนแมว 4 ตัว ได้หายไปจากบ้านทั้งหมด ซึ่งทรัพย์สินที่เหลืออยู่คือ มอเตอร์ไซต์ของพี่สาว 1 คัน
หลังเกิดเหตุ นายพงษ์พัฑฒ์ สินราย นายอำเภอเขาสมิง และปลัดอำเภอได้เดินทางไปยังที่เกิดเหตุและสอบถามถึงความเสียหายและต้นเหตุเพลิงไหม้พร้อมเตือนให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระวังเกิดเหตุเพลิงไหม้เนื่องจากเป็นช่วงอากาศแห้ง และมีลมแรง