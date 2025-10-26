ตำรวจรวบหนุ่มแสบชักปืนขู่ไถเงิน หวังชิงลำโพง แกะรอยวงจรปิดตามรวบคาบ้าน พบปืน 2 กระบอก ตรวจพบเสพยาด้วย ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวน
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ต.อ.ชนันท์ เปรมปลื้มจิตต์ ผกก.สภ.พระอินทร์ราชา อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า มีผู้เสียหาย แจ้งความร้องทุกข์ ขณะที่จอดรถ จยย.นั่งเล่นอยู่ที่ถนนเลียบคลอง หลังตลาดประตูน้ำพระอินทร์ ต.เชียงรายน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ถูกคนร้ายเป็นชายวัยรุ่น ขับขี่รถจยย.เข้ามาข่มขู่ ทำท่าจะชักอาวุธออกมจากเอว ข่มขู่จะเอาเงิน 500 บาท แต่ผู้เสียหายไม่มีเงินผู้เสียหายบอกว่าจะไปกดเงินให้ แต่คนร้ายไม่รอ จึงหยิบเอาลำโพงบูธูท หรือลำโพงพกพายี่ห้อ JBL ของผู้เสียหาย หลบหนีไป เหตุเกิดเมื่อ เวลา 04.18 น. วันที่ 22 ตุลาคม ที่ผ่านมา
หลังเกิดเหตุได้สั่งการให้ พ.ต.ท.อภิมุข เสมสฤษดิ์ รอง ผกก.สส. พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ ชุดสืบสวนเร่งรัดติดตามคนร้าย ชุดสืบสวนได้ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดจนพบ พฤติกรรมของคนร้าย เป็นชายวัยรุ่นคนหนึ่ง ขี่รถจักรยานยนต์มาจากทางอำเภอวังน้อย มุ่งหน้ามายังตำบลเชียงรากน้อย จนมาถึงบริเวณที่เกิดเหตุ พอเห็นผู้เสียหายอยู่คนเดียวในที่เปลี่ยว ก่อนจะกลับรถเข้าหาผู้เสียหายซึ่งกำลังนั่งฟังเพลงพักผ่อนอยู่ คนร้ายได้เข้าไปข่มขู่พูดคุย คนร้ายจึงหยิบลำโพงพกพายี่ห้อ JBL ของผู้เสียหายที่วางอยู่ข้างตัวไป แล้วขี่รถหลบหนีไป
เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนแกะรอยจากกล้องวงจรปิด จนทราบตัวคนร้าย นายวีรยุทธ หรือแบงค์ อายุ 28 ปี ติดตามไปจับกุมตัวคนร้าย ได้ที่บ้านพัก ใน หมู่ที่ 3 ต.วังน้อย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมของกลาง อาวุธปืน ขนาด 9 มม. 1 กระบอก ซองบรรจุกระสุน 1 อัน, กระสุนปืนขนาด 9 มม. 10 นัด ซองปืนแบบหนังสีดำ 1 อัน, อาวุธปืนไทยประดิษฐ์ 1 กระบอก และเสื้อผ้าที่ใช้ขณะก่อเหตุ และติดตามไปตรวจยึดลำโพงที่นำไปขาย
เจ้าหน้าที่นำตัวตรวจปัสสาวะพบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีน จึงแจ้งข้อหา “มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต” และ “เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน)” ก่อนคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.พระอินทร์ราชา ดำเนินคดีตามกฎหมาย
ฝากเตือนประชาชน โดยเฉพาะผู้ใช้แรงงานที่เลิกงานในช่วงค่ำหรือกลางดึก ไม่ควรนั่งพักผ่อนเพียงลำพังตามริมถนนหรือที่เปลี่ยว เพราะอาจตกเป็นเหยื่อของคนร้ายที่จ้องหาโอกาสก่อเหตุได้ เคราะห์ดีกรณีนี้ตำรวจสามารถติดตามจับกุมได้อย่างรวดเร็ว ป้องกันไม่ให้ก่อเหตุซ้ำในพื้นที่อีก