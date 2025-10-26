โคราชจ่อทดลองใช้ทางลอดแยกประโดก ผนังใช้อัตลักษณ์ปราสาทหินพิมาย กันเสียงสะท้อน

โคราช จ่อทดลองใช้ทางลอดแยกประโดกหลังปีใหม่ 69 สุดเจ๋งตกแต่งผนังทางลอดใช้อัตลักษณ์ปราสาทหินพิมาย ป้องเสียงสะท้อน ให้บรรยากาศลอดอุโมงค์เหมือนผ่านปราสาท
จากกรณีการแก้ปัญหาจราจรคับคั่งบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข (ทล.) 2 ถนนมิตรภาพ ช่วงผ่านตัวเมืองนครราชสีมา บริเวณทางแยกนครราชสีมา (บิ๊กซี) และทางแยกประโดก (พีกาซัส) เฉลี่ยต่อวันมีปริมาณรถแล่นผ่านกว่า 4 หมื่นคัน ส่งผลกระทบต่อการเดินทางและมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง เป็นเวลากว่า 15 ปี กรมทางหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำเสนอโครงการบริเวณจุดตัด ทล.2 กับถนนช้างเผือก (แยกประโดก) และบริเวณ ทล.2 กับ ทล.224 ถ.ราชสีมา-โชคชัย (แยกนครราชสีมา) แต่มีการคัดค้านจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งเป็นกลุ่มผู้ประกอบการค้าทำให้ต้องชะลอโครงการ
ต่อมา ครม.อนุมัติงบประมาณ 849 ล้านบาท ให้ดำเนินก่อสร้าง โครงการทางลอดแยกประโดก รองรับการจราจรขาเข้า-ออก ตัวเมืองนครราชสีมา จำนวน 6 ช่องจราจร ระยะทาง 1,750 กิโลเมตร บริษัท อึ้งทงกี่ จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ใช้เวลา 1,080 วัน งบประมาณ 849 ล้านบาท และ ทางลอดแยกนครราชสีมา รองรับการจราจรจาก จ.ขอนแก่น เลี้ยวขวาไป จ.สระบุรี จำนวน 2 ช่องจราจร รวมระยะทาง 1,181 เมตร เริ่มต้นบริเวณหน้าศูนย์เพาะชำเทศบาลนคร (ทน.) นครราชสีมา ถึงหน้าสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงพีที โดยมี บริษัท รัชตินทร์ จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ใช้เวลา 960 วัน งบประมาณ 373 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม นายสุรวุฒิ เชิดชัย อดีตนายกเทศมนตรีนคร (ทน.) นครราชสีมา พร้อมนายประพจน์ ธรรมประทีป อดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) นครราชสีมา อ.เมือง เขต 4 และตัวแทนประชาชนชาวโคราชได้เดินทางมาชมความก้าวหน้าการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดแยกประโดก โดยมีนายอิทธิกร พรมโพทิน นายช่างผู้ควบคุมงานและทีมวิศวกรให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินงานติดตั้งผนัง GRC หรือคอนกรีตเสริมใยแก้วและระบบไฟฟ้าทั้งหมด
นายอิทธิกร เปิดเผยว่า ผลงานรวม 70.714 % เร็วกว่ากำหนด 4.538 % งานโยธาและงานไฟฟ้าแสงสว่างเสร็จแล้ว โดยเปิดทดลองระบบไฟถนนไม่มีปัญหาแต่อย่างใด ล่าสุดเหลืองานสถาปัตยกรรมและงานตกแต่ง ส่วนงานปูยางและตีเส้นข้างล่าง รวมทั้งติดตั้งปั๊มน้ำ,พัดลมระบายอากาศและกล้องวงจรปิดคาดแล้วเสร็จช่วงปลายปี 68 หลังปีใหม่ 69 จะเปิดให้ทดลองวิ่งชั่วคราว ทั้งนี้จะสามารถเปิดให้ใช้บริการเต็มรูปแบบก่อนเทศกาลสงกรานต์ 69
ด้านนายสุรวุฒิ ในฐานะตัวแทนชาวโคราช กล่าวว่า ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมทางหลวง เจ้าของโครงการที่ได้ดำเนินการให้โครงการเดินหน้าอย่างราบรื่น ถือเป็นโชคดีของชาวโคราชที่ได้ใช้อุโมงค์ทางลอดทั้งแยกนครราชสีมาและแยกประโดก ก่อนครบกำหนดสัญญา ซึ่งช่วยลดภาวะวิกฤตจราจรได้ค่อนข้างมาก
“งานสถาปัตยกรรมใช้อัตลักษณ์ปราสาทหินพิมายและกำแพงเมืองเก่า โดยใช้ช่างฝีมือโคราชแกะสลักบนหินทรายวัสดุท้องถิ่นด้วยลวดลายซุ้มประตูใช้โทนสีเทาอมเขียวซึ่งเป็นสีของแมวสีสวาทของดีโคราช มาปิดทับผนังคอนกรีตเสริมใยแก้วและสร้างเป็นป้ายทางเข้าโครงการและป้ายกรมทางหลวง รวมทั้งจัดภูมิทัศน์ไม่มีตอม่อและบนหลังคาทางลอดและบริเวณรอบๆ ให้ผสมผสานกลมกลืน ช่วยลดเสียงสะท้อนและความรู้สึกในขณะผ่านทางลอดเสมือนได้ลอดปราสาทหินพิมาย ถือเป็นสุดยอดไอเดีย” นายสุรวุฒิ กล่าว