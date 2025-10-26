กองบัญชาการทหารสูงสุดKNU. แถลงการณ์ไม่เกี่ยวข้องหลอกลวงออนไลน์ KK Park ซัดเมียนมาบิดเบือน
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม กองบัญชาการทหารสุด ของสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง (เคเอ็นยู.) ได้ออกแถลงการณ์ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2568 ว่า ตามที่ พล.ต.อ.ซอว์ มิน ตุน โฆษกคณะกรรมการการทหารพม่า พร้อมด้วยสื่อมวลชนได้กล่าวหาสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง (KNU) ว่าเป็นผู้สนับสนุนการเช่าที่ดิน และเรียกเก็บค่ารักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการหลอกลวงออนไลน์ “KK Park” ที่ตั้งอยู่ตามชายแดนไทย-พม่า ฝั่งประเทศไทย ตรงข้ามบ้านแม่กุใหม่ท่าซุง หมู่ที่ 9 ตำบลแม่กุ อ.แม่สอด จังหวัดตากนั้น ฝ่ายเคเอ็นยู.KNU ปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวทั้งหมดอย่างเด็ดขาด และที่กรณีโฆษกกองบัญชาการทหารพม่าอ้างว่า กลุ่มสแกมเมอร์เช่าที่ดินขนาด 100 เอเคอร์ ของบริษัทเอกชนทั้ง 2 แห่ง เกี่ยวข้องกับเคเอ็นยู. นั้น เดิมมีข้อตกลงว่า จะเช่าเพื่อพัฒนาพื้นที่เคเคปาร์ค ต่อมามีการผิดเงื่อนไข เพราะไปเกี่ยวข้องสแกมเมอร์ จึงยกเลิกเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 ออกจากพื้นที่ 500 เอเคอร์ของกลุ่มทุนจีนโดยสิ้นเชิงทันที
ทาง KNU. จึงขอยืนยันอย่างแน่วแน่ว่าการหลอกลวงทางออนไลน์ของ KK Park นั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับ
KNU. อย่างไรก็ตามขอปฏิเสธทั้งการบิดเบือนข้อมูลและข้อกล่าวหาต่อ KNU การกระทำของโฆษกกองบัญชาการทหารเมียนมา เป็นการจงใจเผยแพร่ข้อมูลเท็จให้ครอบคลุมเพิ่มผลประโยชน์ทางการเมือง เศรษฐกิจ และการทหารของพวกเขาที่ถูกชาวโลกกล่าวหาว่าได้รับจากการหลอกลวงทางออนไลน์มีการดำเนินงานภายในประเทศเมียนมา
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หนังสือดังกล่าวลงนามโดยคณะกรรมการบริหารกลาง สหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง กองบัญชาการสูงสุด