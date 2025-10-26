ภูมิภาค

กองบัญชาการทหารสูงสุดKNU. แถลงการณ์ไม่เกี่ยวข้องหลอกลวงออนไลน์ KK Park ซัดเมียนมาบิดเบือน 

กองบัญชาการทหารสูงสุดKNU. แถลงการณ์ไม่เกี่ยวข้องหลอกลวงออนไลน์ KK Park ซัดเมียนมาบิดเบือน 

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม กองบัญชาการทหารสุด ของสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง (เคเอ็นยู.) ได้ออกแถลงการณ์ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2568 ว่า ตามที่ พล.ต.อ.ซอว์ มิน ตุน โฆษกคณะกรรมการการทหารพม่า พร้อมด้วยสื่อมวลชนได้กล่าวหาสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง (KNU) ว่าเป็นผู้สนับสนุนการเช่าที่ดิน และเรียกเก็บค่ารักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการหลอกลวงออนไลน์ “KK Park” ที่ตั้งอยู่ตามชายแดนไทย-พม่า ฝั่งประเทศไทย ตรงข้ามบ้านแม่กุใหม่ท่าซุง หมู่ที่ 9 ตำบลแม่กุ อ.แม่สอด จังหวัดตากนั้น ฝ่ายเคเอ็นยู.KNU ปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวทั้งหมดอย่างเด็ดขาด และที่กรณีโฆษกกองบัญชาการทหารพม่าอ้างว่า กลุ่มสแกมเมอร์เช่าที่ดินขนาด 100 เอเคอร์ ของบริษัทเอกชนทั้ง 2 แห่ง เกี่ยวข้องกับเคเอ็นยู. นั้น เดิมมีข้อตกลงว่า จะเช่าเพื่อพัฒนาพื้นที่เคเคปาร์ค ต่อมามีการผิดเงื่อนไข เพราะไปเกี่ยวข้องสแกมเมอร์ จึงยกเลิกเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 ออกจากพื้นที่ 500 เอเคอร์ของกลุ่มทุนจีนโดยสิ้นเชิงทันที

ทาง KNU. จึงขอยืนยันอย่างแน่วแน่ว่าการหลอกลวงทางออนไลน์ของ KK Park นั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับ
KNU. อย่างไรก็ตามขอปฏิเสธทั้งการบิดเบือนข้อมูลและข้อกล่าวหาต่อ KNU การกระทำของโฆษกกองบัญชาการทหารเมียนมา เป็นการจงใจเผยแพร่ข้อมูลเท็จให้ครอบคลุมเพิ่มผลประโยชน์ทางการเมือง เศรษฐกิจ และการทหารของพวกเขาที่ถูกชาวโลกกล่าวหาว่าได้รับจากการหลอกลวงทางออนไลน์มีการดำเนินงานภายในประเทศเมียนมา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หนังสือดังกล่าวลงนามโดยคณะกรรมการบริหารกลาง สหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง กองบัญชาการสูงสุด

Advertisement