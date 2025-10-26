ผู้ว่าฯ ปทุมฯ แจง ไม่ได้สั่งยกเลิกคอนเสิร์ตออดี้ เจ้าตัวอัดคลิปขออภัย รับเข้าใจผิด

ผู้ว่าฯ ปทุมฯ แจง ไม่ได้สั่งยกเลิกคอนเสิร์ตออดี้ ย้ำให้ดำเนินการตามความเหมาะสมตามแนวทางที่รัฐบาลกำหนด ด้าน ออดี้ อัดคลิปขอโทษ ยอมรับเข้าใจผิด
จากกรณีมีกระแสข่าวว่าออดี้-พสิษฐ์ ธนชัยบุญยรัตน์ นักร้อง แจ้งยกเลิก คอนเสิร์ตออดี้ ที่จะจัดในวันที่ 31 ตุลาคม ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี โดยระบุว่า “แม้นายกฯ อนุญาต แต่ผู้ว่าฯ ปทุมฯ ไม่อนุญาต” นั้น
ล่าสุดวันที่ 26 ตุลาคม ทางเพจประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี ได้ชี้แจงว่านายเอกวิทย์ มีเพียร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้มีข้อชี้แจงว่า ไม่ได้มีข้อสั่งการหรือการแจ้งให้ยกเลิกคอนเสิร์ตหรือกิจกรรมดนตรีในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีแต่อย่างใด ทั้งนี้จังหวัดปทุมธานีได้ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ/เกี่ยวข้อง ให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมและเป็นไปตามแนวทางที่รัฐบาลกำหนด
ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวย้ำว่า “ขอเรียนยืนยันว่าไม่มีการแจ้งหรือสั่งการว่าไม่อนุญาตหรือให้ยกเลิกจัดกิจกรรมดังกล่าว”
ล่าสุด นายพสิษฐ์ ธนชัยบุญยรัตน์ หรือออดี้ ได้อัดคลิปออกมาโพสต์ขอโทษแล้ว โดยกล่าวว่า เป็นความเข้าใจผิดที่กล่าวอ้างอิงถึงผู้ว่าฯ ปทุมธานีดังกล่าว