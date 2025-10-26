อดีตนายกอบต. ท่าตูม คะแนนทิ้งห่างคู่แข่ง รักษาแชมป์สำเร็จ พบหญิงทำผิดกม.แอบบันทึกภาพในคูหาเลือกตั้ง
เมื่อเวลา 17.00 น.วันนี้ 26 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.ปราจีนบุรี บรรยากาศในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม (อบต.) อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี หลังปิดหีบบัตรลงคะแนนเสียงการเลือกตั้งพล.ต.ต.สรัลพัฒน์ ยศสมบัติ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยพ.ต.อ.ประสงค์ ศิริทิพย์วานิช รอง.ผบก.ภ.จว.ปราจีนบุรี พ.ต.อ.มงคล โท้เป๋า ผกก.สภ.ศรมหาโพธิ และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปราจีนบุรี(กกต.) ได้ลงพื้นที่มายังหน่วยเลือกตั้งที่ 15 ภายในอาคารอนุบาลโรงเรียนโป่งไผ่ หมู่ 7 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ หลังจากได้รับแจ้งจากผู้อำนวยการประจำหน่วยเลือกตั้ง พบว่ามีบุคคลเป็นหญิง 1ราย ใช้โทรศัพท์มือถือบันทึกภาพและวิดีโอบัตรลงคะแนนคู่กับบัตรประจำตัวของพี่ชายที่พิการทางการได้ยินภายในคูหาลงคะแนน ซึ่งเป็นการกระทำต้องห้ามตามกฎหมายการเลือกตั้ง
จากการตรวจสอบเบื้องต้นจากคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและจากกล้องวงจรปิดพบว่า หญิงรายดังกล่าวได้บันทึกภาพบัตรประชาชน และหมายเลขที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งเป็นผู้พิการทางการได้ยินทำเครื่องหมายลงคะแนน ภายหลังเจ้าหน้าที่กรรมการประจำหน่วยตรวจพบหลักฐานในโทรศัพท์แล้วจริง จึงเชิญตัวมาสอบสวนเพิ่มเติมที่ สภ.ศรีมหาโพธิต่อมา
พล.ต.ต.ศรัณย์พัฒน์ ยศสมบัติ ผบก.ภ.จว.ปราจีนบุรี กล่าวว่าหลังจากได้รับรายงานจากพ.ต.อ.ประสงค์ ศิริทิพย์วานิช รอง.ผบก.ภ.จว.ปราจีนบุรี ได้สอบสวนเบื้องต้นทราบว่า หญิงผู้ถูกกล่าวหาให้การว่าไม่ทราบว่าการบันทึกภาพในคูหาเป็นสิ่งต้องห้าม และยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาเกี่ยวข้องกับการซื้อสิทธิขายเสียงแต่อย่างใด
ทั้งนี้ การกระทำดังกล่าวอาจเข้าข่ายความผิดตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 97 ซึ่งห้ามผู้มีสิทธิเลือกตั้ง “ใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ตนได้ลงคะแนนเลือกตั้งแล้ว” ผู้ฝ่าฝืนมีโทษ จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหากระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง และจะดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป
ผู้สื่อข่าวรายงาน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปราจีนบุรี (กกต.) ได้ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ประกาศให้มีการรับสมัครเลือกตั้ง ระหว่าง วันที่ 15 กันยายน 2568 ถึงวันที่19 กันยายน 2568 และ กำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2568 นี้เป็น “วันเลือกตั้ง”
มีผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม (อบต.) รวม 3 คน ได้แก่ เบอร์ 1 นายอนุชิต ศิลปะกิจโกศล (หมอ) อายุ 61 ปี อดีตเจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม (อบต.) และปัจจุบันเป็นหัวหน้าหน่วยกู้ภัยมังกร , เบอร์ 2 นายโยธิน พงษ์อ้อ (แบ๊งค์) อายุ 44 ปี อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม (อบต.) และ เบอร์ 3 นายคณิณพัชญ์ อัมพุชศศิภัณ (ต้อง) อายุ 46 ปี อาชีพธุรกิจส่วนตัวหน่วยเลือกตั้งในเขตตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี รวมจำนวน 10 หน่วยเลือกตั้ง ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 20,848 คน
ต่อมา เวลา 21.05 น. บรรยากาศการ ผลการนับคะแนนการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม (อบต.) อย่างไม่เป็นทางการ พบมีผู้ไม่ใช้สิทธิเลือกตั้ง 60.39% บัตรดี 92.22% บัตรเสีย 2.04%บัตรที่ไม่ได้เลือกผู้สมัครผู้ใด 5.74% ผลคะแนน เบอร์ 1 นายอนุชิต ศิลปะกิจโกศล คะแนน 804 อันดับที่ได้เลือกตั้ง 3 , เบอร์ 2 นายโยธิน พงษ์อ้อ คะแนน 8,773 ลำดับคะแนนที่ได้ 1 และเบอร์ 3 นายคณิณพัชญ์ อัมพุชศศิภัณ ได้คะแนน 2,034 อันดับ 2 คาดจะรูผลคะแนนอย่างเป็นทางการประมาณ 22.30 น.วันนี้
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติม ก่อนหน้าการเลือกตั้งมี “เสี่ยโจ้” นักธุรกิจหนุ่มได้มีประกาศผ่านสื่อโซเชียลเฟสบุ๊ค ให้เงินรางวัลนำจับ 50,000-1,000,000 บาท หากพบหลักฐานซื้อสิทธิ-ขายเสียงแก่ผู้ให้หลักฐาน(หัวคะแนน/ผู้แจ้ง)ที่มีหลักฐานชัดเจน ศึกเลือกตั้งนายก อบต.ท่าตูม จะได้รับค่าตอบแทนตามข้อตกลง พบมีหลักฐานแจ้งคลิปภาพให้ทราบซื้อ-ขายเสียงก่อนคืนหมาหอนแล้ว หัวละ1,000 บาทได้นำร้อง กกต.แล้ว
ผู้สื่อข่าวรายงานต่อไปว่า ก่อนหน้าเร็ว ๆ นี้ ชมรมSTRONGต้านทุจริตประเทศไทยแฉผ่านเพจ“โครงการกล้องเทพ” อบต.ท่าตูม งบราคากว่า 25 ล้านบาท ให้ตรวจสอบ กล้องวงจรปิด อบต.ท่าตูม กล้อง ตัวละ 5.5 หมื่น ตู้ 2.4 หมื่น เสา 1.5 หมื่นค่าเชื่อมต่อสัญญาณ จุดละ 23,000 ฿ค่าเดินสาย จุดละ 27,000 ฿ 61 จุด และโครงการ สถานีวัดคุณภาพอากาศ 3.2 ล้านติดถี่ยิบ 1 ตำบล 62 จุด ๆละประมาณ 52,000 บาทมาก่อน ซึ่งทาง ป.ป.ช. ปราจีนฯได้ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว อยู่ระหว่าง ปปช.-สตง.กำลังตรวจสอบ เป็นข่าวครึกโครมเสนอผ่านสื่อมวลชน
สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม (อบต.) อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ย่านนิคมอุตสาหกรรม 304 ที่มีโรงงานมากกว่า 1,000 แห่ง มีงบสนับสนุนและจัดเก็บรวมมากกว่า 200 ล้าน / ปี