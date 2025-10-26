ตฤณ ปัญญาไวย์ ชนะเลือกตั้งนายกอบต.สาคู ภูเก็ต ด้วยคะแนนเฉียดฉิว 150

ตฤณ ปัญญาไวย์ ชนะเลือกตั้งนายก อบต.สาคู ภูเก็ต ด้วยคะแนน 2,362 คะแนน
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาคูในวันนี้ (26 ตุลาคม 2568) รวม 8 หน่วยเลือกตั้ง ประชาชนทยอยเดินทางใช้สิทธิเลือกตั้ง เวลา 08.00-17.00 น. รวม 8 หน่วยเลือกตั้ง
หลังปิดหีบเลือกตั้ง ทุกหน่วยเลือกตั้งทำการนับคะแนน และประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ จากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 5,583 คน ปรากฏว่ามีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 4,709 คน จำนวนบัตรดี 4,574 บัตร บัตรเสีย 88 บัตร บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 47 บัตร
คะแนนรวมผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู รวม 2 คน ดังนี้
หมายเลข 1 นายเอกพจน์ พังงา ทีมพลังสาคู ได้ 2,212คะแนน และหมายเลข 2 นายตฤณ ปัญญาไวย์ ทีมรักสาคู ได้ 2,362คะแนน
สรุปผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู อย่างไม่เป็นทางการ หมายเลข 2 นายตฤณ ปัญญาไวย์ ชนะการเลือกตั้ง