ไต๋เรือวัย 44 ถูกแทงดับกลางอ่าวแม่กลอง ลูกเรืออ้างล้มทับมีดเสียบ ตร.เร่งสอบหาความจริง
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อกลางดึกที่ผ่านมา พ.ต.ท.เชษฐา อ่อนสุด สว.สอบสวน สภ.เมืองสมุทรสงคราม ได้รับแจ้งเหตุทำร้ายร่างกายบนเรือประมงที่ลอยลำอยู่กลางทะเลอ่าวแม่กลอง จึงประสานเจ้าหน้าที่ กู้ภัยมูลนิธิสว่างเบญจธรรมสมุทรสงคราม นำเรือยางออกไปตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุพบร่าง นายพรเทพ อายุ 44 ปี ไต๋เรือประมง ในสภาพถูกแทงด้วยมีดปอกผลไม้บริเวณลิ้นปี่กลางหน้าอกจนเสียชีวิต บริเวณกาบขวาของเรือ ใกล้กันพบมีดปอกผลไม้ตกอยู่ บนเรือมีร่องรอยการถูกน้ำล้างทำความสะอาดคราบเลือด
จากการตรวจสอบภายในเรือประมงลำดังกล่าว เจ้าหน้าที่พบลูกเรืออีก 2 ราย คือ นายสุนทร อายุ 55 ปี ชาวสมุทรสงคราม และ นายชานลิน อายุ 35 ปี แรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงควบคุมตัวลูกเรือทั้งสองลงเรือยางเข้าฝั่ง เพื่อนำตัวมาสอบสวนอย่างละเอียดที่ สภ.เมืองสมุทรสงคราม และควบคุมเรือประมงลำทั้งกล่าวเข้าฝั่ง เพื่อนำร่างนายพรเทพส่งชันสูตร ที่แผนกนิติเวชโรงพยาบาลราชบุรี
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่สอบสวนผู้ต้องสงสัยทั้ง 2 ราย ให้การว่า ได้เกิดการทะเลาะวิวาทกันเล็กน้อยบนเรือ แต่นายพรเทพ ไต๋เรือได้ ล้มลงจนถูกมีดเสียบเอง
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อในคำให้การดังกล่าว และควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยทั้งสองมาสอบสวนขยายผล เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของการเสียชีวิตของไต๋เรือในครั้งนี้ต่อไป