อดีตเชฟหนุ่มโพธาราม ผันตัวเปิดร้านอาหาร ชูเมนูซิกเนเจอร์ “ขาหมูสูตรเด็ดสุดอร่อย” ส่งขายทั่วไทย

อดีตเชฟหนุ่มโพธาราม ผันตัวเปิดร้านอาหาร ชูเมนูซิกเนเจอร์ “ขาหมูสูตรเด็ดสุดอร่อย” ส่งบริการทั่วประเทศ เคยนำเสริ์ฟขึ้นโต๊ะต้อนรับอดีตนายกรัฐมนตรีมาแล้ว
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พาไปชิมฝีมือขาหมูเยอรมันทอดรสเด็ดสุดอร่อย ของอดีตเชฟร้านอาหารชื่อดังแห่งหนึ่ง ซึ่งได้ผันตัวออกมาเป็นเจ้าของร้านตัวเองชื่อว่าร้าน “ ข้าวปั้นขาหมูเยอรมัน ” ของนายณรงค์ ทับทรวง อายุ 49 ปี เป็นเจ้าของร้าน ซึ่งเปิดมานานกว่า 15 ปี อยู่ท่ามกลางธรรมชาติริมสระน้ำลอมรอบไปด้วยทุ่งหญ้าที่ปลูกเพื่อเลี้ยงวัวนม
ร้านตั้งอยู่เลขที่ 54 / 1 หมู่ 8 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ลูกค้าส่วนใหญ่จะติดต่อสั่งจองมาที่ร้านตามหน้าเพจ มีทั้งลูกค้าประจำ ร้านอาหารต่าง ๆ มีลูกค้าทั้งในจังหวัด ต่างจังหวัด ส่งบริการแบบทั่วไทยมาแล้ว โดยที่นี่จะขึ้นชื่อเมนูขาหมูทอดเยอรมัน ที่ต้องมีความพิถีพิถันในการคัดเลือกขาหมู นำมาผ่านกรรมวิธีทำความสะอาด ผ่านการต้มด้วยเครื่องยาสมุนไพรสูตรของทางร้าน ออกมาได้รสชาติที่บอกได้คำเดียวว่าอร่อยไม่แพ้สูตรการทำจากโรงแรมหรือ ภัตตาคารชื่อดังระดับประเทศก็ว่าได้ เคยนำเสิร์ฟขึ้นโต๊ะต้อนรับนายเศรษฐา ทวีสิน อดีตนายกรัฐมนตรีสมัยมาตรวจเยี่ยม จ.ราชบุรี มาแล้ว
นายณรงค์ ทับทรวง เจ้าของร้านข้าวปั้นขาหมูเยอรมัน กล่าวว่า จากการที่ชอบทำอาหารได้มีโอกาสไปฝึกงานอยู่กับร้านอาหารดังแห่งหนึ่ง เพื่อที่จะมาเป็นพ่อครัวในร้านอาหารแห่งนั้น ส่วนสาเหตุที่มาทำร้านอาหารของตัวเอง เนื่องจากเป็นความเชื่อของการดูดวง มีพระบอกว่า ทำอะไรก็ได้เกี่ยวกับหมูแล้วจะไม่อดตาย ก็เลยเป็นที่มาของการทำร้านอาหาร โดยใช้ขาหน้าของหมูมาทำเมนูหมูทอดเยอรมัน ซี่โครงหมูทอด สันในหมูหมักทอด ไส้หมูหมักทอด – ย่าง และเป็ดทอด
โดยจะคัดขาหมูมีน้ำหนักไม่เกิน 1.2 กก. นำมาล้างทำความสะอาด ต้มด้วยสูตรเฉพาะของร้านที่คิดค้นเอง สมัยก่อนครอบครัวเคยเป็นหนี้เยอะช่วงทำงานอยู่ จากการทำอาชีพนี้เปิดร้านอาหารทำให้สามารถช่วยปลดหนี้หมดแล้ว ส่วนใหญ่ลูกค้าจะเป็นกลุ่มโต๊ะจีน ร้านอาหารต่าง ๆ จะไม่ต้องไปเสียเวลาต้มขาหมูเอง เพราะขั้นตอนการทำยุ่งยาก ถ้าใช้บริการของทางร้าน สามารถไปถึงที่ใช้บริการเสิร์ฟลูกค้าได้เลย
นายกุลฑล ปูรณวัฒนกุล ประธานเครือข่ายธุรกิจบิสคลับราชบุรี กล่าวว่า บิสคลับได้ช่วยเรื่องสินค้าชุมชน ช่วยคนท้องถิ่นทั่วไทย พยายามส่งเสริมให้ผู้บริโภคและผู้ซื้อได้หันกลับมาดูเรื่องสินค้าชุมชนมากขึ้น ส่งเสริมเศรษฐกิจของฐานรากให้มากขึ้น อย่างร้านข้าวปั้นขาหมูเยอรมัน เป็นหนึ่งที่เป็นสมาชิกเครือข่ายบิสคลับราชบุรีส่งเสริมอยู่ ทั้งเรื่องการตลาด การออนไลน์ นำไปเสนอให้ผู้ใหญ่ได้ลองชิม เมื่อครั้งที่ ท่านเศรษฐา ทวีสิน อดีตนายกรัฐมนตรี ขาหมูเยอรมันได้ถูกคัดเลือกไปวางบนโต๊ะรับแขกบ้านแขกเมืองมาแล้ว ถือเป็นจุดหนึ่งที่มีส่วนช่วยให้ผู้ประกอบการเกิดความเข้มแข็ง เกิดช่องทางการตลาดมากขึ้น ซึ่งได้ทดลองแล้วสามารถไปได้ทั่วประเทศ ทางเจ้าของเพียงแค่นำของแช่ช่องฟรีช ทางผู้บริโภคแค่นำไปทอด หรือ นำเข้าหม้ออบลมร้อนสามารถรับประทานได้แล้ว
สำหรับการทำขาหมูเยอรมัน ให้คัดเลือกขาหมูเป็นขาหน้าตัดเฉพาะส่วนมีน้ำหนักประมาณ 1.2 กิโลกรัม มาทำความสะอาด จากนั้นใช้เครื่องสมุนไพรสูตรเฉพาะของร้าน มีอบเชย หอมใหญ่ มะเขือเทศ ขึ้นฉ่าย ซีอิ๊ว เกลือ น้ำตาลทราย เทใส่ในหม้อต้มที่มีน้ำประมาณครึ่งหม้อ จากนั้นนำขาหมูที่ล้างค่อย ๆ วางในลักษณะตั้งขาหมูขึ้นเพื่อให้ไม่หนังติดกับหม้อ 1 หม้อสามารถต้มได้ 35 ชิ้น ต้มเคี่ยวไปประมาณ 1 ชั่วโมงเศษ ๆ ตักขึ้นมาพักไว้รอให้เซตตัวก่อน จึงนำไปทอดในหม้อที่มีน้ำมันค่อนข้างร้อน โดยจะปิดฝาเพื่อป้องกันการกระเด็น ทอดไปประมาณ 15 นาที จึงตักขึ้นใส่จาน เตรียมบริการเสริ์ฟ รับประทานด้วยผักดองเครื่องเคียงที่ทางร้านทำเอง มีแครอท กะหล่ำปลี แตงกวา ยังมีน้ำจิ้มสูตรเด็ดที่มีทั้งน้ำจิ้มแจ่ว น้ำจิ้มออกแนวเปรี้ยวสามรส
นอกจากนี้ยังมีเมนูสันในหมูเส้นหมักทอด และเมนูไส้หมักทอดสูตรเฉพาะทางร้านที่ไม่มีกลิ่นคาว ซึ่งถือเป็นซิกเนอเจอร์ของทางร้านที่ลูกค้ามาที่นี่จะสั่งทั้ง 3 อย่าง โดยเฉพาะขาหมูเยอรมันแบบทอดขายขาละ 250 บาท แต่ถ้าสั่งแบบไม่ทอดขายขาละ 180 บาท และยังมีเมนูเป็ดไทย ที่มีรสชาติไม่แพ้กัน บางคนติดใจยังสั่งซื้อกลับไปอีกด้วย เคยมีลูกค้าบางคนอยู่ที่ประเทศลาว ติดตามเพจและได้สั่งซื้อขาหมูเยอรมันทอดไปรับประทาน อีกทั้งนักท่องเที่ยวในหลายจังหวัดทั่วประเทศสั่งเข้ามาอย่างไม่ขาดสาย เพราะอร่อยและติดใจในรสชาติ
สำหรับผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่เพจ ร้านข้าวปั้นขาหมูเยอรมัน หรือ โทรสั่งจองล่วงหน้าได้ที่ 093-9498092