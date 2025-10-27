ลอบวางระเบิดรางรถไฟที่ระแงะ กระทบรถไฟสายใต้ 14 ขบวน คาดฝีมือกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงหวังสังหารจนท.รัฐ

ลอบวางระเบิดรางรถไฟที่ระแงะ กระทบรถไฟสายใต้ 14 ขบวน คาดฝีมือกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงหวังสังหาร จนท.รัฐ
เมื่อเวลา 06.35 น. วันที่ 27 ตุลาคม พ.ต.อ.ศุภชัช ณ พัทลุง ผกก.สภ.ระแงะ จ.นราธิวาส รับแจ้งจาก นายทธิโชค จันทร์ขาว นายสถานีรถไฟมะรือโบ มีเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดที่บริเวณกองหินใกล้กับประแจสับรางเบอร์ 2 ด้านใต้ ห่างจากสถานีรถไฟมะรือโบ ประมาณ 100 เมตร ซึ่งตั้งอยู่ ม.1 ต.มะรือโบตก อ.ระแงะ ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย จึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ พร้อมเดินทางร่วมตรวจสอบจุดเกิดเหตุกับ พ.ต.อ.ดิเรก โฉมยงค์ รอง ผบก.ภ.จว.นราธิวาส นายวิมุตติ อำนักมณี นายอำเภอระแงะ พ.อ.สุรศักดิ์ พี่งแย้ม ผบ.ฉก.ทพ.45 พ.ต.อ.นิยม สุวรรณคงง ผกก.สส.ภ.จว.นราธิวาส เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด นปพ. กองกำกับการตำรวจภูธร จ.นราธิวาส เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน จ.นราธิวาส พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารจำนวนหนึ่ง เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
พบที่บริเวณกองหินซึ่งเป็นฐานของรางรถไฟ ห่างจากประแจสับรางเบอร์ 2 ประมาณ 2 เมตร ซึ่งเป็นจุดที่คนร้ายได้นำระเบิดแสวงเครื่องมาฝังไว้ ถูกอานุภาพของระเบิดจนกองหินกระเด็นกระจัดกระจายเป็นวงกว้าง 1 เมตร และมีหมอนคอนกรีตใช้สำหรับยึดรองรางรถไฟได้รับความเสียหาย 1 ท่อน ได้กระเด็นออกมาจากราง พร้อมทั้งมีซากเศษชิ้นส่วนของระเบิดแสวงเครื่อง ที่คนร้ายประกอบใส่ไว้ในภาชนถังแก๊สหุงต้ม สีเขียว ขนาดถังบรรจุ 1 กก. หนัก 15 กก. จุดชนวนด้วยรีโมตคอนโทรล ตกกระจายเกลื่อนพงหญ้ารกทึบริมทาง เจ้าหน้าที่จึงได้เก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน
ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บได้ขอสนับสนุนรถยนต์ฉุกเฉินของ อบต.มะรือโบตก นำตัวส่งรักษาโรงพยาบาลระแงะ ไปก่อนหน้าแล้ว ทราบชื่อ คือ 1.อส.ทพ.ประคอง นามมี อายุ 47 ปี กำลังพลของกองร้อยทหารพรานที่ 4506 ซึ่งถูกสะเก็ดระเบิดที่บริเวณหางคิ้วซ้าย 2.นายฮิบรอเฮง กาเจ อายุ 45 ปี ซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ต.มะรือโบตก อ.ระแงะ ถูกสะเก็ดระเบิดที่บริเวณแขนขวาและแผ่นหลัง เมื่อแพทย์ทำการปฐมพยาบาลในเบื้องต้น ได้ส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
จากการสอบสวนทราบว่า ก่อนเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยเส้นทางรถไฟ ที่ได้สนธิกำลังกับกองร้อยทหารพรานที่ 4506 กับภาคเอกชนภาคใต้การนำของนายฮิบรอเฮง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน รวม 8 นาย ได้ร่วมกันเดินลาดตระเวนตรวจสอบความเรียบร้อยของเส้นทางรถไฟ เมื่อถึงบริเวณประแจสับรางเบอร์ที่ 2 ห่างจากสถานีรถไฟมะรือโบ ประมาณ 100 เมตร ได้มีคนร้ายที่แฝงตัวอยู่ในป่ารกทึบริมทาง ได้จุดชนวนระเบิดที่ลอบนำมาฝังไว้ใต้บริเวณกองหินของฐานรางรถไฟ จนเกิดระเบิดขึ้นเสียงดังสนั่นหวั่นไหว ทำให้ อส.ทพ.ประคองและนายฮิบรอเฮง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ได้รับบาดเจ็บดังกล่าว
ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นฝีมือของสมาชิกผู้ก่อเหตุรุนแรง เพื่อดักสังหารเจ้าหน้าที่และคนของทางการ
และจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ขบวนรถไฟทั้ง 14 ขบวน ที่วิ่งรับส่งผู้โดยสารทั้งขาขึ้นและขาล่องระหว่างสถานีรถไฟสุไหงโก-ลก จรดปลายทางสถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง ยะลา และสถานีรถไฟกรุงเทพอภิวัฒน์ ต้องหยุดให้บริการประชาชนเป็นการชั่วคราว ในระหว่างที่เจ้าหน้าที่การรถไฟจะประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคง ถึงมาตรการการรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นซ้ำ ก่อนที่จะประกาศเดินรถไฟทุกขบวนต่อไป