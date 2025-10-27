พบจดหมาย 4 แผ่น เปิดปมสลด มัคนายก-ภรรยา ถูกยิงเสียชีวิตคาบ้าน เขียนสั่งลา ‘สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม’
จากกรณีเหตุสลด ภายในบ้านหลังหนึ่ง พื้นที่หมู่ 7 ต.ไผ่ล้อม อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 26 ตุลาคม 2568 เจ้าหน้าที่ตำรวจพบศพ นางจำเนียร อายุ 66 ปี มีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนลูกซอง เบอร์ 12 เข้าที่บริเวณหน้าอกด้านขาว และนายไพโรจน์ อายุ 70 ปี มัคนายกวัดแห่งหนึ่ง ถูกยิงด้วยอาวุธปืนลูกซอง เบอร์ 12 เข้าที่บริเวณปากทะลุท้ายทอย มีอาวุธปืนลูกซองพาดอยู่ลำตัว ภายในรังเพลิงพบปลอกกระสุนปืนเบอร์ 12 ยิงแล้วคาอยู่ในรังเพลิง ใกล้กันพบปลอกกระสุนปืน เบอร์ 12 ตกอยู่ สอบสวนสอบถามคนใกล้ชิด ทราบเพียงว่าผู้เสียชีวิตอาศัยอยู่ในบ้านที่เกิดเหตุเพียง 2 คน ไม่เคยมีปากเสียงกันไม่มีโรคประจำตัว ภายในบ้านไม่มีร่องรอยการต่อสู้หรือถูกทำร้าย สันนิษฐานว่า นายไพโรจน์ใช้อาวุธปืนลูกซองยิงภรรยาเสียชีวิตก่อน แล้วใช้อาวุธปืนกระบอกเดียวกันยิงตัวเอง ส่วนมูลเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวน ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น
ความคืบหน้าล่าสุด เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวได้ไปติดตามความคืบหน้าของคดี ที่ สภ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา พ.ต.อ.สุวิชา ชั้นงาม ผกก. ให้ข้อมูลภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน เจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน ได้เขาตรวจสอบที่เกิดเหตุ พร้อมกับเชิญพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องมาสอบสวน
โดยการตรวจสอบที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจ พบจดหมายเป็นกระดาษขนาด a4 จำนวน 4 แผ่น เขียนด้วยปากกา ตรวจสอบแล้วยืนยันว่าเป็นลายมือของนายไพโรจน์ ภายในจดหมายเขียนบรรยายปัญหาภายในครอบครัวกับ นางจำเนียร ภรรยาที่สะสมมานาน รวมถึงหนี้สิน ปัญหาสุขภาพที่เริ่มป่วย จึงเกิดความเครียด ก่อเหตุดังกล่าว เพื่อไม่ให้ไปก่อกรรมกับใครอีก ขอจบกรรมที่กระทำเอง ในส่วนหนึ่ง ของจดหมาย นายไพโรจน์ได้ระบุ ข้อความสำคัญเอาไว้ว่า “กมฺมุนา วตฺตตี โลโก” (กั ม มุ นา วัต ต ติ โล โก) แปลว่า “สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม”
โดยพยานจากบุคคลใกล้ชิดยืนยันว่า นายไพโรจน์แค่มาปรึกษา และบ่นเรื่องปัญหาครอบครัวให้ฟัง ได้ให้กำลังใจ และให้ค่อยๆ คิดไม่คิดว่าจะมาตัดสินใจแบบนี้ ทางลูกสาวของผู้เสียชีวิตไม่ติดใจในสาเหตุของการเสียชีวิต