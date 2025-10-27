อบจ.ชวนเที่ยว’มินิบัสปฐมนคร’
ชม’เมืองแห่งรอยยิ้ม วัดสวย คาเฟ่ดี วิถีชุมชน’
“นครปฐม” เป็นจังหวัดปริมณฑลทางทิศตะวันตกของเมืองหลวง (กรุงเทพมหานคร) ใช้เวลาเดินทางเพียงชั่วโมงเดียวจากเมืองหลวงถึงกลางใจเมืองนครปฐม ณ องค์พระปฐมเจดีย์ เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน ล้อมรอบด้วย 7 อำเภอ มี อ.พุทธมณฑล อ.สามพราน อ.นครชัยศรี อ.กำแพงแสน อ.ดอนตูม อ.บางเลน และ อ.เมืองนครปฐม แต่ละอำเภอมีจุดเด่นแตกต่างกัน ในภาพรวมยังคงเป็นตามคำขวัญจังหวัด “ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้าวหลามหวานมัน สนามจันทร์งามล้น พุทธมณฑลคู่ธานี พระปฐมเจดีย์เสียดฟ้า สวยงามตาแม่น้ำท่าจีน”
จากจุดเด่นของแต่ละพื้นที่อำเภอ “จิรวัฒน์ สะสมทรัพย์” นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นครปฐม เล็งเห็นความสำคัญของการท่องเที่ยวภายในจังหวัดนครปฐมที่โดดเด่น ทำให้มีการเผยแพร่เรื่องราวผ่าน สื่อโซเชียล อินฟลูเอนเซอร์ นักชิม นักช้อป ต่างๆ ทำให้เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมเดินทางมาท่องเที่ยว พักผ่อนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะค่อนข้างเนืองแน่นในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ จึงทำโครงการสนับสนุนการท่องเที่ยว จัดรถมินิบัสนำเที่ยวฟรี
“อบจ.ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ขนาดใหญ่ มีแนวคิดทำโครงการส่งเสริมสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐม เส้นทางท่องเที่ยว 7 เส้นทาง 7 อำเภอในจังหวัดนครปฐม ได้ให้น้องๆ ข้าราขการช่วยกันวางแผนจากตัวเองที่เคยไปเที่ยว ไปสัมผัส ไปกินมา เอาเล่าสู่กันฟัง แล้วทำแผนออกมาเป็นเส้นทางท่องเที่ยวแต่ละอำเภอ อบจ.อนุมัติซื้อรถมินิบัสมาบริการการท่องเที่ยวโดยเฉพาะ เริ่มจากให้นักท่องเที่ยว ผู้สูงอายุ วัยเกษียณ ลงทะเบียนที่ อบจ.กำหนดในแต่ละสัปดาห์ ช่วงเสาร์-อาทิตย์ฟรี หลังทดลองเดินรถบริการท่องเที่ยววิถีชุมชน ทั้ง 7 อำเภอตลอด 1 ปีที่ผ่านมา ปรากฏว่าได้รับการตอบรับดีมาก นับว่าประสบความสำเร็จ จึงประชาสัมพันธ์ ประกาศให้นักท่องเที่ยวต่างจังหวัดมาลงทะเบียนเพื่อร่วมกิจกรรมได้ที่ อบจ.นครปฐม ทุกเส้นทางจะเริ่มต้นที่องค์พระปฐมเจดีย์ ด้านทิศเหนือ หรือด้านพระร่วงฯ
สำหรับเส้นทางเดินรถ หรือเส้นทางท่องเที่ยว ไม่ได้มุ่งเน้นแต่วัดวาอารามเท่านั้น แต่เป็นการท่องเที่ยวแบบผสมผสานทั้งวัด คาเฟ่ ตลาดชุมชน ร้านอาหารที่มีชื่อดังประจำอำเภอ มุ่งเน้นให้ประชาชนจากจังหวัดอื่นๆ ได้มาเห็นสิ่งที่จังหวัดนครปฐมมี โดยเฉพาะอาหารการกิน ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่านครปฐมเป็นจังหวัดใกล้กรุงเทพฯ เป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบทางอาหารที่ใหญ่ที่สุด มีทั้งปลา กุ้ง หมู และผัก ผลไม้ ที่ส่งไปให้ร้านอาหารใหญ่ๆ ในกรุงเทพฯหลายแห่ง อบจ.พยายามนำจุดด้อยมาเป็นจุดเด่นของจังหวัด ซึ่งการเดินทางจากกรุงเทพฯมานครปฐม ไม่ถึง 1 ชั่วโมง แต่สิ่งที่เราจะได้ คือ บรรยากาศในอีกรูปแบบที่หาไม่ได้ในกรุงเทพฯแน่นอน จะได้พบการท่องเที่ยวที่หลากหลายรูปแบบในแต่ละอำเภอ ทั้งการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เชิงประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณี วิถีชุมชน ตลาดน้ำ ชมวิถีชีวิตริมแม่น้ำท่าจีน การเกษตรอินทรีย์ ศาสนสถานสำคัญๆ ทั้งหมดล้วนเป็นต้นทุนทางสังคมที่ทรงคุณค่าและควรแก่การนำมาประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง” นายก อบจ.กล่าว และทิ้งท้ายว่า
โครงการนี้ เป็นการส่งเสริมสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว “ไหว้พระอิ่มบุญ พาเที่ยวชุมชน ยลวิถี กินของดีเมืองนครปฐม” ตามที่คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ กำหนดแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ.2560 เพื่อใช้เป็นกรอบในการส่งเสริมการบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ โดยมีแนวทางสร้างความยั่งยืนให้กับการท่องเที่ยวของประเทศ มุ่งสร้างและกระจายรายได้สู่สังคมและท้องถิ่น หนึ่งในนโยบายด้านการท่องเที่ยว คือ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) เป็นการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่คำนึงถึงความยั่งยืน เน้นประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวจากการเรียนรู้มรดกวัฒนธรรม ประเพณีในพื้นที่ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเที่ยวกับเจ้าบ้าน อันเป็นผลให้เกิดความประทับใจ จดจำพื้นที่ท่องเที่ยวนั้นตลอดไป และจะเป็นส่วนสำคัญในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา วิถีชีวิตดั้งเดิมของท้องถิ่น รวมไปถึงเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชมอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังเป็นยุทธศาสตร์หลักในการพัฒนาจังหวัด ที่ใช้ “วัฒนธรรม ประเพณี และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น” เป็นเครื่องมือหลักดำเนินการ
“มินิบัสท่องเที่ยวของเรา ไม่ได้เน้นเฉพาะผู้สูงอายุ หากแต่ทั้งครอบครัวสามารถมาเพลิดเพลินร่วมทริปได้ เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวในแต่ละทริปมีความหลากหลาย สามารถเช็กอิน ถ่ายภาพสวยๆ โดยเฉพาะที่ใครๆ ไม่รู้ คือ จังหวัดนครปฐม มีคาเฟ่บรรยากาศดีให้ได้ใช้เวลาปล่อยใจกันในวันหยุดมากกว่า 400 แห่ง” นายกหนึ่งกล่าว
ปัจจุบันกระแสการท่องเที่ยวมีความตื่นตัวเป็นอย่างมาก ทำให้มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางไปเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ จึงมีการเสนอรูปแบบของการท่องเที่ยวที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มความแปลกใหม่ น่าสนใจ และดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศ ซึ่งนครปฐมเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่สามารถสร้างสรรค์รูปแบบการท่องเที่ยวแบบใหม่ให้น่าสนใจ ภายใต้การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สร้างความเข้มแข็งของชุมชนที่ยังคงเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของชุมชน และใช้ความงดงามของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชุมชนในท้องถิ่นที่ให้เกิดประโยชน์เต็มประสิทธิภาพ
สำหรับนักท่องเที่ยว หากได้มาก จะพบว่า “นครปฐมมีไม่ใช่แค่ทางผ่าน นครปฐมมีดีกว่าที่คิด”