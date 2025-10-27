ชาวบ้านสุดทน! ถ่ายคลิปร้องเรียน รถดูดส้วมลักลอบทิ้งสิ่งปฏิกูลริมถนน ไม่เกรงกลัวกฎหมาย
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่เพจเฟซบุ๊กชื่อ “ปทุมธานีที่นี่มีแต่เรื่อง” ได้โพสต์ข้อความพร้อมคลิป #เป็นคลิปที่มีกลิ่น เทศบาล ตำรวจต้องนำตัวมาดำเนินคดีเพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนรถดูดสิ่งปฏิกูล(ขี้) นำสิ่งปฏิกูล(ขี้) ที่สูบจากสถานที่ต่างๆมาจอดเปิดทิ้งริมทาง จุดเกิดเหตุบริเวณทล.345 ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี ใกล้เคียงปั๊มน้ำมัน ส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้ง
ที่ผ่านมาชาวบ้านเคยแจ้งไปยังหน่วยงานต่างๆแล้วแต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขหรือจับมาเปรียบเทียบปรับ ดำเนินคดีกับผู้ประกอบการ และทำบ่อยครั้งจนชาวบ้านต้องถ่ายใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายคลิปไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดี
โดยผู้สื่อข่าวจึงเดินทางไปดูที่เกิดเหตุ พบบริเวณปากทางออกปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง ถนนทล.345ปทุมธานี-บางบัวทอง มุ่งหน้าบางบัวทอง ม.5 ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นจุดพักรถพบว่า มีการทิ้งสิ่งปฏิกูลหลายจุดและยังมีบางจุดที่ดูใหม่ๆอยู่ยังส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้ง ซึ่งจุดดังกล่าวนี้เป็นร่องระบายน้ำริมทางและยังมีบ้านพักอาศัยของประชาชนอยู่ด้วย
นายอภิรมย์ อายุ 42ปี ชาวบ้าน เปิดเผยว่า จุดนี้มีรถหกล้อประกอบกิจการรับดูดสิ่งปฏิกูลขี้มาทิ้งบ่อยครั้ง ตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ล่าสุดก็คืนวันที่ 25ตุลาคมที่ผ่านมา โดยมาทิ้งแบบไม่เกรงกลัวกฎหมายทำให้ส่งกลิ่นรบกวนไปทั่วบริเวณโดยถือว่าเป็นมลพิษ และจุดที่ทิ้งเป็นท่อระบายน้ำตนเองเกรงว่าจะเกิดโรคระบาด ที่ผ่านมาตนเองได้แจ้งไปหลายหน่วยงานแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขแถมผู้ที่ก่อเหตุไม่เกรงกลัวกฎหมายทำให้ประชาชนต้องคอยรับสภาพความเดือดร้อนจากกลิ่นเรื่อยมา
ส่วนพ.ต.อ.วิวัฒน์ อัศวะวิบูลย์ ผกก.สภ.เมืองปทุมธานี เปิดเผยว่า ตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 มาตรา 45 ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย เศษหิน ดิน ทราย หรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวง หรือกระทำการใดๆ ที่ทำให้สิ่งของเหล่านี้ตกหล่นบนทางจราจรหรือไหล่ทาง ผู้ที่ฝ่าฝืนจะได้รับโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
เบื้องต้นจะได้ตรวจสอบคลิปที่ได้รับจากสื่อมวลชนเพื่อตรวจสอบทะเบียนรถชื่อผู้ครอบครองเพื่อออกหมายเรียกเรียกตัวมาสอบปากคำเพื่อดำเนินคดีทางกฎหมาย