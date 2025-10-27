ถวายความอาลัย’พระพันปีหลวง’สกร.อำเภอเมืองมหาสารคาม สอนทำโบว์สีดำให้ประชาชนนำติดเสื้อ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม ที่ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลตลาด ศูนย์การส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอเมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดมหาสารคาม ให้ความรู้กับนักศึกษา และประชาชนทั่วไป สอนการทำโบว์สีดำ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อให้นำโบว์สีดำติดไว้ที่เสื้อผ้า ในกรณีที่ต้องสวมใส่ชุดยูนิฟอร์มของหน่วยงาน ไม่สามารถสวมใส่เสื้อผ้าสีดำได้ เพื่อแสดงความอาลัย และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
นางสาวภัทรทิยา ตุมอญ บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ ประจำห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอเมืองมหาสารคาม คุณครูผู้สอน กล่าวว่า ศูนย์ส่งเสิรมการเรียนรู้ประจำจังหวัดมหาสารคาม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสอนทำโบว์สีดำ พร้อมติดเข็มกลัด ให้สามารถนำไปติดเสื้อ ในกรณีที่ประชาชนไม่มีเสื้อผ้าสีดำ หรือต้องใส่ชุดยูนิฟอร์มของหน่วยงาน ก็สามารถติดโบว์สีดำ เพื่อเป็นการแสดงความอาลัยต่อพระพันปีหลวงได้
โดยโบว์ที่นำมาสอนในวันนี้ จะเป็นโบว์แบบหูกระต่าย ซึ่งสามารถทำเป็นโบว์ติดผมได้ด้วย ซึ่งใช้วัสดุน้อยชิ้น มีแค่ริบบิ้นสีดำ และเข็มกลัดเท่านั้น โดยเริ่มจากการพันริบบิ้นที่นิ้วมือ นิ้วชี้กับนิ้วโป้ง ใช้นิ้วกดไว้ จับแล้วพันที่นิ้ว 2 ทบ จับชายด้านยาวสอดเพื่อให้เป็นกึ่งกลางโบว์ แล้วดึงชายออกมารัดให้แน่น จากนั้นก็ตัดชายให้สวยงาม ก็จะได้โบว์ริบบิ้น นำเข็มกลัดซ่อนปลายไปติดไว้ ก็สามารถนำโบว์มาติดเสื้อได้เลย
ซึ่งผู้มาเรียนก็ตั้งใจทำอย่างสุดความสามารถ หากมีข้อสงสัยก็จะถามครู บางคนก็เปิดยูทูปดูตามไปด้วย ทุกคนตั้งใจว่าเมื่อทำโบว์สีดำของตนเองเสร็จแล้ว ก็จะทำแจกจ่ายให้กับประชาชนคนอื่นด้วย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระพันปีหลวงที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย อย่างหาที่สุดมิได้