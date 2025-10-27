ระดมสมอง ปรับแผน 20 ปี โคราชมหานครแห่งโอกาสฯ ส.ส.ปชน. จี้ถามจะได้ใช้ขนส่งมวลชนขนาดใหญ่เมื่อใด
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม ที่โรงแรมสีมาธานี อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายกิติศักดิ์ ธีระวัฒนา รองผู้ว่าราชการ จ. นครราชสีมา พร้อมนายอาทิตย์ ชามขุนทด ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา รศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมจัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นการปรับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 20 ปี โดยมี ส.ส เขต จ.นครราชสีมา พรรคประชาชน (ปชน.) เขต 1 นายฉัตร สุภัทรวณิชย์ เขต 2 นายปิยชาติ รุจิพรวศิน และ เขต 3 นายศุทธสิทธิ์ พจน์ฐศักดิ์ ผู้บริหารท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมตามมาตรา 24 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565 กำหนดให้ ผวจ.จัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันกับบุคคลทุกภาคส่วน โดยเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและซักถามข้อสงสัย เพื่อได้แผนพัฒนาที่ตอบโจทย์พี่น้อง ประชาชนมากที่สุด
นายกิตติศักดิ์ กล่าวว่า เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดครั้งละ 20 ปี ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทและคำนึงถึงเป้าหมายและแนวทางทางการพัฒนาภาค ความต้องการและศักยภาพของประชาชน จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโดยกำหนดเป้าหมาย “มหานครแห่งโอกาส สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” และกำหนดประเด็นการพัฒนาจังหวัดไว้ 5 ประเด็น ได้แก่
1.โครงการส่งเสริมการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภาพสู่เศรษฐกิจฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ควบคู่กับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาสินค้าและบริการตลอดจนพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้รองรับในมิติต่างๆ
2.ยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของภาคเกษตร ภาคผลิต และภาคบริการ เพื่อสร้างโอกาสของประชาชนและการเริ่มต้นธุรกิจใหม่
3.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ส่งเสริมการพัฒนาทุกระดับ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนและมุ่งเน้นเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4. มุ่งเน้นการเป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางด้านการเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคและการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลกและสนับสนุนการเข้าถึงทุกพื้นที่
5.ส่งเสริมการดำเนินการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ความรับผิดชอบในทุกระดับและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างเท่าเทียม เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างมีส่วนร่วม
เมื่อได้ผลการรับฟังความคิดเห็นแล้วให้นำผลการประชุมและข้อคิดเห็นมาปรับปรุงเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี ให้สมบูรณ์ต่อไป
นายฉัตร กล่าวว่า ข้อกังวลตำแหน่ง ผวจ.เปรียบเสมือนซีอีโอโคราช แม้วางแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี รัดกุม รอบคอบ มีช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมรวมทั้งกำหนดเป้าหมายมีการประเมินผลและปรับแผนให้ทันยุคทันสมัย แต่ ผวจ.มีวาระการดำรงตำแหน่งไม่ชัดเจน ทั้งๆที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ดี แต่ถูกฝ่ายการเมืองโยกย้าย การทำงานไม่ต่อเนื่อง ถึงเวลาหรือยังที่จะเลือกตั้ง ผวจ.โดยตรง เพื่อสร้างเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนชาวโคราชอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม ที่ผ่านมาได้จัดประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นทุกภาคส่วน หลายโครงการยังไม่สามารถระบุพี่น้องประชาชนจะได้ใช้จริงกี่โมง จึงต้องการสะท้อนถึงรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม เช่น มอเตอร์เวย์ M 6 รมว.คมนาคม ตอบกระทู้ในสภาผู้แทนราษฎร ยืนยันปลายปี 68 เสร็จ ต้นปี 69 เปิดใช้เป็นทางการ ล่าสุดเลื่อนเป็นปลายปี 69 เปิดใช้ต้นปี 70 รถไฟความเร็วสูง เสร็จไม่ทันงานพืชสวนโลก ปี 72 คาดเป็นปี 73-74 ได้ใช้บริการ รถไฟทางคู่ ปี 74-75 ท่าเรือบกไม่สามารถระบุที่ตั้งโครงการได้ ต้องศึกษาใหม่ค่าดำเนินการ 20 ล้านบาท โดยเฉพาะระบบขนส่งมวลชนนครราชสีมา สายสีส้ม ที่ผ่านมาจัดการศึกษาความเหมาะสมออกแบบและจัดเตรียมเอกสารประกวดราคารวม 4 ครั้ง ค่าดำเนินการครั้งละกว่า 80 ล้านบาท
ส่วนงานพืชสวนโลก 2572 ที่ อ.คง จ.นครราชสีมา การเดินทางจากตัวเมืองไปสถานที่จัดกิจกรรม ปักหมุด GPS แล้วหาจุดที่จัดงานเจอหรือยัง ฝากถึงรัฐบาลอนุทิน แม้นจะมีวาระที่สั้นมาก ผู้มีอำนาจสามารถสามารถเรียกหน่วยงานต่างๆ มาสอบถามให้สรุปตามความเป็นจริงว่ามีสิ่งใดยังขาดตกบกพร่อง โดยเฉพาะระบบสาธารณูปโภคที่ยังไม่รองรับจำนวนผู้มาร่วมงานต่อวันเรือนหมื่นคน เพื่อให้งานราบรื่นและมีปัญหาน้อยที่สุด