หนุ่มฝรั่งเศส พลัดตกชั้น 5 โรงแรมดังพัทยา ดับสลด จนท.คาดเครียดปัญหาส่วนตัว
เมื่อเวลา 05.00 น. วันที่ 27 ตุลาคม ร.ต.ท.บวรศักดิ์ บุญมั่น รอง สว.สอบสวน สภ.เมืองพัทยา รับแจ้งเหตุมีบุคคลตกจากที่สูง มีผู้ได้รับบาดเจ็บอาการสาหัส เหตุเกิดที่โรงแรมแห่งหนึ่ง หมู่ 10 ย่านพัทยาใต้ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี หลังรับแจ้งจึงรีบประสานเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา รีบไปตรวจสอบ และประสานคณะแพทย์ รพ.เมืองพัทยา พร้อมรถพยาบาลสนับสนุนที่เกิดเหตุ
ที่เกิดเหตุพบร่าง MR. Kurtis อายุ 24 ปี สัญชาติฝรั่งเศส นอนแน่นิ่งจมกองเลือด ได้รับบาดเจ็บสาหัสอยู่บริเวณลานจอดรถ เจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยและทีมแพทย์โรงพยาบาลเมืองพัทยาให้การช่วยเหลือ ปั๊มหัวใจเพื่อยื้อชีวิต ก่อนเคลื่อนย้ายส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน แต่ผู้บาดเจ็บทนพิษบาดแผลไม่ไหว เสียชีวิตในเวลาต่อมา
สอบถามพนักงานรักษาความปลอดภัยของโรงแรมให้ข้อมูลว่า ขณะที่ตนเองอยู่บริเวณด้านล่าง สังเกตเห็นผู้ได้รับบาดเจ็บปีนขึ้นมาที่ระเบียงหลังห้อง ชั้นที่ 5 ทุกคนพยายามห้าม เจ้าตัวก็เหมือนจะเชื่อฟังยอมลง แต่ไม่นานก็ปีนขึ้นมาอีก ก่อนจะกระโดดพุ่งตกลงมาด้านล่าง
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าตรวจสอบภายในห้องพัก ไม่พบร่องรอยการต่อสู้รื้อค้นสิ่งของแต่อย่างใด แต่พบกัญชาวางอยู่ในห้องจำนวนหนึ่ง
นอกจากนั้นจากการสอบสวนทราบว่า ก่อนที่จะทำการกระโดดลงมาผู้เสียชีวิตมีการคุยโทรศัพท์เสียงดังเหมือนทะเลาะกันจนพนักงานขึ้นไปห้าม จึงสันนิษฐานสาเหตุเบื้องต้นว่าผู้ได้รับบาดเจ็บอาจจะเครียดปัญหาส่วนตัวและมีการดูดกัญชา จึงคิดสั้นกระโดดลงมาเองจนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมา อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ตำรวจจะเร่งคลี่คลายคดีและหาสาเหตุที่แท้จริงในครั้งนี้ต่อไป
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ล่าระทึก รวบ ‘อดีตผู้สมัคร สจ.’ รับจ้างขนยาบ้า พ่อค้าลาว 1.2 ล้านเม็ด จากชายแดนกระจายอีสาน
- ป่วนรือเสาะ บอมบ์รถจนท.ชุดคุ้มครองที่บ้านมูบา ดับสลด
- ระดมสมอง ปรับแผน 20 ปี โคราชมหานครแห่งโอกาสฯ ส.ส.ปชน. จี้ถามจะได้ใช้ขนส่งมวลชนขนาดใหญ่เมื่อใด
- เกาะสีชัง แจ้งยกเลิกงานลอยกระทง ที่ พระจุฑาธุชราชฐาน (ท่าวัง) 5 พ.ย.