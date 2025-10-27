ล่าระทึก รวบ ‘อดีตผู้สมัคร สจ.’ รับจ้างขนยาบ้า พ่อค้าลาว 1.2 ล้านเม็ด จากชายแดนกระจายอีสาน

ตำรวจตระเวนชายแดน ภาค2 สกัดจับขบวนการรับจ้างขนยาบ้ากว่า 1.2 ล้านเม็ด กลางสะพานเทพสุดา จ.กาฬสินธุ์ เตรียมนำมาพักในพื้นที่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น เพื่อส่งต่อให้เครือข่าย พบ 1 ในผู้ต้องหา เป็นอดีตผู้สมัคร สจ.สุรินทร์ ได้ค่าจ้างคนละ 5 หมื่นบาท เผยเป็นเครือข่ายนักค้ายาที่สมาชิกเคยถูกจับพร้อมยาบ้ากว่า 1.5 ล้านเม็ด เมื่อเดือน ก.ย.ที่ผ่านมา
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม ที่กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค2 พ.ต.อ.คณิต กลิ่นศรีสุข รอง ผบก.ตชด.ภาค2 พร้อมด้วย พ.ต.อ.ประเสริฐ นิลยาภรณ์ ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 ร.ต.อ.คมสัน นิลสมบูรณ์ หน.ชปข.บก.ตชด.ภาค 2 ร่วมกับ สำนักการข่าว กอ.รมน ,ขกท.กกล.สุกศักดิ์มนตรี สำนักปราบปราม ป.ป.ส.,กก.3 บก.ปส.2 อุดรธานี และ สำนักปราบปรามยาเสพติด ปป.4 ร่วมกันแถลงผลการจับกุม นายทัศนะ สีสด อายุ 38 ปี (อดีตผู้สมัคร สจ.สุรินทร์) เป็นชาว อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ และ นายพรชัย อายุ 28 ปี เป็นชาว อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ พร้อมของกลาง 1,266,000 เม็ด และ รถยนต์เก๋ง ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียนกทม. หลังจากถูกเจ้าหน้าที่ ตชด.ภาค2 ไล่ติดตามและสกัดจับได้พร้อมของกลาง ขณะกำลังลักลอบขนยาบ้าจำนวนดังกล่าว ผ่านมาบน สะพานเทพสุดา จ.กาฬสินธุ์ กำลังมุ่งหน้า อ.หนองกุงศรี
โดยนายทัศนะ ทำหน้าที่ขับรถล่วงหน้าเพื่อตรวจเส้นทาง ส่วนนายพรชัย ได้ขับรถยนต์เก๋งโตโยต้า ยารีส ที่มียาบ้าอยู่ท้ายรถตามมา ขณะเข้าสกัดจับ นายพรชัย ได้ขับรถพุ่งชนรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจจนได้รับความเสียหาย ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะสามารถควบคุมตัวทั้ง 2 คนเอาไว้ได้
พ.ต.อ.คณิต กลิ่นศรีสุข รอง ผบก.ตชด.ภาค2 กล่าวว่า สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 8 ก.ย. 2568 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ ชุดปฏิบัติการข่าว บก.ตชด.ภาค2 ได้ทำการจับกุม ผู้ต้องหา 2 รายพร้อมด้วยของกลางยาบ้า จำนวนประมาณ 1,580,000 เม็ด บริเวณสี่แยกไฟแดง อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ และมีผู้ร่วมขบวนการจำนวนหนึ่งหลบหนีการจับกุมไปได้
ต่อมา เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการข่าว บก.ตชด.ภาค 2 ได้ทำการขยายผลจนทราบว่า กลุ่มขบวนการดังกล่าว ยังมีพฤติกรรมลำเลียงยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง โดยจะมาลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่ชายแดน จ.นครพนม เข้าสู่พื้นที่ตอนในของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนจับกุม
จนกระทั่งเวลาประมาณ 05.30น. ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ได้พบรถยนต์ต้องสงสัยตามที่ได้มาสืบทราบมาวิ่งบนถนนถีนานนท์ แยก อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ มุ่งหน้า อ.หนองกุงศรี เจ้าหน้าที่จึงได้สะกดรอยติดตาม คันดังกล่าว จนเมื่อเวลา 06.30 น. รถยนต์ต้องสงสัยวิ่งมาจนถึงสะพานเทพสุดาฯ ต.หนองบัว อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้แสดงตัวและเข้าตรวจค้นรถยนต์ต้องสงสัย แต่รถยนต์คันกล่าวไม่หยุดรถให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบ และได้พุ่งชนรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ได้รับความเสียหาย
เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงทำการติดตามและจับกุมไว้ได้ จึงได้ตรวจค้นภายในรถยนต์ พบยาบ้าบรรจุอยู่ในกระสอบสีขาวภายในห้องโดยสารด้านหลังคนขับ และช่องเก็บของท้ายรถ จำนวน 4 กระสอบ รวมยาบ้าประมาณ 1,266,000 เม็ด จึงได้ควบคุมผู้ต้องหาจำนวน 2 คน
จากการให้การ ผู้ต้องหาทั้ง 2 คนให้การว่า ได้รับการติดต่อจาก ชาว สปป.ลาว ให้ไปรับยาเสพติดที่ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โดยได้ตกลงค่าจ้างเมื่อส่งงานเสร็จ จะได้รับค่าจ้างคนละ 50,000 บาท โดยได้ส่งให้ลูกค้าแล้วบริเวณ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ และมีจุดหมายต่อไปคือ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น แต่ถูกเจ้าหน้าที่สกัดจับได้ก่อนที่ยาบ้าจะเข้ามาในพื้นที่ จ.ขอนแก่น และจากการตรวจประวัติพบว่า 1 ในผู้ต้องหา คือ นายทัศนะ เคยเป็นอดีตผู้สมัคร สจ.สุรินทร์ เมื่อสมัยเลือกตั้งครั้งล่าสุด ซึ่งยาเสพติดดังกล่าวมีมูลค่ากว่า 20 ล้านบาท หากยาเสพติดจำนวนนี้หลุดไปจะส่งผลกระทบร้ายแรงต่อประชาชน