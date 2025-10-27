หนุ่มวัย 39 ปี ช็อกดับขณะขับรถ เพื่อนนั่งมาด้วย เล่านาทีชีวิต ประคองพวงมาลัย ใช้มือแตะเบรก

หนุ่มวัย 39 ปี ช็อกดับขณะขับรถ เพื่อนนั่งมาด้วย เล่านาทีชีวิต ประคองพวงมาลัย มือแตะเบรก
เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 27 ตุลาคม ร.ต.อ.วรุตม์ ภูมิภักดิ์ รอง สว.สอบสวน สภ.คลองหลวง ได้รับแจ้งเหตุมีผู้เสียชีวิตภายในรถ บริเวณถนนพหลโยธินขาเข้า ช่องทางด่วนเลนขวา กม.41+200 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี จึงไปที่เกิดเหตุพร้อมด้วยแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ และเจ้าหน้าที่ป่อเต็กตึ๊ง
ที่เกิดเหตุพบรถนั่งส่วนบุคคลซึ่งเป็นรถไฟฟ้ายี่ห้อ BYD หมายเลขทะเบียนลพบุรี จอดอยู่ช่องเลนขวา บริเวณที่นั่งคนขับ พบผู้เสียชีวิตเป็นชาย 1 ราย นายอนุพงษ์ อายุ 39 ปี สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว สวมกางเกงขายาวสีดำ
จากการสอบถาม นายกิตติเวทย์ แก้วคำ อายุ 42 ปี เพื่อนที่นั่งมาด้วยกันบอกว่า ตนเองกับผู้เสียชีวิตกำลังขับรถไปเอารถให้เจ้านายที่กรุงเทพฯ โดยขับรถมาจาก จ.ลพบุรี ซึ่งรถคันที่จะไปเอานั้น เจ้านายไว้ใจให้ผู้เสียชีวิตเป็นคนขับคนเดียว และตนต้องขับรถคันนี้กลับลพบุรี
เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุผู้เสียชีวิตเกิดช็อกหมดสติไป ซึ่งรถคันนี้เป็นรถไฟฟ้า ตนก็พยายามประคองพวงมาลัยและเอามือค่อยๆ ไปกดเบรก ทั้งนี้ทราบว่าผู้ตายเป็นโรคหัวใจอยู่แล้ว และโชคดีที่พลเมืองดีขับรถตามท้ายมาปิดท้ายให้ และให้ตนโทรแจ้ง 191
ด้าน ร.ต.อ.วรุตม์ ภูมิภักดิ์ รอง สว.สอบสวน สภ.คลองหลวง หลังจากตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วจึงบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐาน และได้ให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งนำผู้เสียชีวิตส่งนิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียตริ เพื่อตรวจสอบอีกครั้ง