หนุ่มวัย 39 ปี ช็อกดับขณะขับรถ เพื่อนนั่งมาด้วย เล่านาทีชีวิต ประคองพวงมาลัย ใช้มือแตะเบรก

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 27 ตุลาคม ร.ต.อ.วรุตม์ ภูมิภักดิ์ รอง สว.สอบสวน สภ.คลองหลวง ได้รับแจ้งเหตุมีผู้เสียชีวิตภายในรถ บริเวณถนนพหลโยธินขาเข้า ช่องทางด่วนเลนขวา กม.41+200 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี จึงไปที่เกิดเหตุพร้อมด้วยแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ และเจ้าหน้าที่ป่อเต็กตึ๊ง

ที่เกิดเหตุพบรถนั่งส่วนบุคคลซึ่งเป็นรถไฟฟ้ายี่ห้อ BYD หมายเลขทะเบียนลพบุรี จอดอยู่ช่องเลนขวา บริเวณที่นั่งคนขับ พบผู้เสียชีวิตเป็นชาย 1 ราย นายอนุพงษ์ อายุ 39 ปี สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว สวมกางเกงขายาวสีดำ

 

จากการสอบถาม นายกิตติเวทย์ แก้วคำ อายุ 42 ปี เพื่อนที่นั่งมาด้วยกันบอกว่า ตนเองกับผู้เสียชีวิตกำลังขับรถไปเอารถให้เจ้านายที่กรุงเทพฯ โดยขับรถมาจาก จ.ลพบุรี ซึ่งรถคันที่จะไปเอานั้น เจ้านายไว้ใจให้ผู้เสียชีวิตเป็นคนขับคนเดียว และตนต้องขับรถคันนี้กลับลพบุรี

เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุผู้เสียชีวิตเกิดช็อกหมดสติไป ซึ่งรถคันนี้เป็นรถไฟฟ้า ตนก็พยายามประคองพวงมาลัยและเอามือค่อยๆ ไปกดเบรก ทั้งนี้ทราบว่าผู้ตายเป็นโรคหัวใจอยู่แล้ว และโชคดีที่พลเมืองดีขับรถตามท้ายมาปิดท้ายให้ และให้ตนโทรแจ้ง 191

ด้าน ร.ต.อ.วรุตม์ ภูมิภักดิ์ รอง สว.สอบสวน สภ.คลองหลวง หลังจากตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วจึงบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐาน และได้ให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งนำผู้เสียชีวิตส่งนิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียตริ เพื่อตรวจสอบอีกครั้ง

 